Lo clásico del Clásico: el Barça gana al Liceo por efectividad y bronca al final

Pasan los Liceo-Barça y se tiene esa sensación de dejavú, de yo esto ya lo he vivido antes, esta crónica ya la he hecho antes, siempre igual. La efectividad, la maldita efectividad, marcó la diferencia entre unos y otros. Y eso que esta vez los verdiblancos consiguieron ponerse por delante. Los azulgrana remontaron en 35 segundos de la segunda parte y la misión ya se volvió imposible (1-4). Aunque hubo muchas más cosas pequeñas que estarán anotadas en la agenda de Juan Copa. Y para completar el dejavú, la bronca final con Marc Grau como protagonista de todos los encontronazos.

El Barça aún guardaba en la retina el buen recuerdo de las semifinales de la Supercopa, de principios de mes. Y con ese empuje salió con la intención clara de ponerse por delante intentando sorprender a Martí Serra con un disparo lejano. Había fallado el meta liceísta en Vic en una jugada similar y seguramente querían probarle, incluso ponerle nervioso. Pero estaba avisado. Cinco sentidos desde el segundo cero. Y respondió a cada uno de los tiros culés.

El Liceo también salió a no arriesgar. Esa consigna de que te tengan que ganar, no facilitarles absolutamente nada. Porque tampoco es que lo necesiten. Pases seguros y cuando no lo vieran claro, para atrás y volver a empezar. O para fuera. Lo que fuera en vez de regalársela al rival. Pero también con buenas ocasiones, sobre todo una buena combinación que dejó a Fabri muy solo en el área, aunque enseguida se le echaron encima dos defensores.

Misma medicina

Lo que no se podía esperar el Barça es que su táctica se le volviera en contra. Lo que se suele llamar recibir de su propia medicina. Era el minuto cinco cuando César Carballeira no se cortó. Desde el cículo central de la pista mandó uno de sus misiles, directo a portería, todo potencia. Carles Grau, que después de dos partidos recuperaba la portería, fue el que, con pantallas delante formadas por jugadores de verde, no pudo hacer nada. 1-0 y Juan Copa pedía tiempo muerto.

El equipo coruñés iba por delante pero no le duraba nada la posesión de la bola. Le costaba incluso pisar cancha contraria, con un Barça con las líneas de presión muy avanzadas. El técnico también empezó muy pronto con las rotaciones. Entraron Nil Cervera y Tato Ferruccio. El primero pudo ampliar el marcador en una transición rápida en la que Dava le asistió al medio, pero su bola se fue alta. También introdujo a Bruno Saavedra, que desde detrás de la portería casi conecta con el argentino.

El Liceo había hecho todos los cambios antes de que el Barça hiciera el primero (Jacobo Copa, tocado de un tobillo, fue reservado por el entrenador coruñés). Mejoró también la aportación del baquillo local. Ferrucccio dejó una muestra de su clase en una jugada en la que se revolvió en el área y dejó solo a Xaus en el primer palo, al que asistió. También Ciocale estaba inspirado y conseguía llegar a puerta a pesar de que le hacían continuamente falta. Pero el Liceo llevaba seis y el Barça 3. La permisividad con la intensidad no era la misma.

En la recta final de la primera parte el Barça achuchó. Uno, dos, tres disparos por cada ataque, como en un frontón. Serra aparecía por todas partes. Pero también fue un ejemplo de resistencia la defensa verdiblanca lierada por un César Carballeira que derrochaba esfuerzos en todas las partes de la pista para conseguir que su portería llegara a cero al descanso.

Remontada en 35 segundos

Más o menos lo mismo que Dava Torres en el inicio del segundo tiempo. En una contra de dos contra uno del Barça Alabart asistió a Font y cuando Serra ya parecía batido, aareció el capitán para cazar la bola en el aire con su stick y repeliéndola con rabia, como diciendo "no en mi casa". Tanto esfuerzo para que al Barçal le bastase con 35 segundos para firmar la remontada con Font como ejecutor. Disparo cruzado a la escuadra. Imparabale. 1-1. Tiro raso al lado izquierdo de Serra. 1-2.

Torres y Carballeira se miraban intentando conjurar a los dioses verdiblancos. Pero aún llegaría un tercer jarro de agua fría. Esta vez fue Alabart el que la mandó al mismo punto que Font en el primero. En menos de cinco minutos al Barça le habían entrado todas las que no habían podido marcar antes. Y para ser justos, habían sido unas cuantas.

Aún quedaba tiempo, pero el Liceo ya no tenía las ideas tan claras. Los automatismos en las jugadas todavía están en camino. Algunos jugadores todavía están encontrando su sitio. Cuesta más llegar y falla la definición. Siempre al muñeco. Y el balance defensivo sigue siendo un hándicap. Así llegó el cuarto de los azulgrana, un poco excesivo. Contra y muy fácil en el segundo palo Font hizo el tercero en su cuenta.

Ronda de directas

En cambio, el conjunto local desaprovechaba sus transiciones. Llegaba más forzado, con un Barça muy físico que fue al cuerpo a cuerpo. Las faltas, sin embargo, empezaron a subir a su marcador cuando ya tenía la ventaja de goles. El Liceo tuvo una directa para, ya no meterse en el partido, sino para relejar en el resultado lo que se había hecho en la pista. Fue Ferruccio, que cada vez se va encontrando más cómodo. Li hizo todo bien... pero la acabó tirando al palo. Tampoco acertó Pablo Álvarez por la décima coruñesa. Serra tapó a la perfección el palo.

El partido terminó caliente. Lo clásico del Clásico. Marc Grau tenía cuentas pendientes. Se fue con rojo en su última visita, en la Supercopa, por un golpe con el stick a Ferruccio. Ya su hermano Carles se desquitó, con total impunidad, en el final de aquel partido, en el que soltó el stick con rabia contra el suelo justo al lado de donde estaba tirado el argentino. Marc utilizó en los últimos minutos también saldar esas deudas. Un poco antes ya había empujado a Ferruccio, con un poco de teatro en la caída del del Liceo. Y al final, con apenas unos segundos por jugar, siguía insistiendo, como si le fuera la vida en ello en marcar un gol más. Incluso con empujón a Serra en el área. Se marchó de la pista discutiendo con todos y un tumulto en la zona de baquillos.

Es la salsa de los Liceo-Barça. No acaba uno bien. Gane quien gane. La tensión cuando se aceleran las pulsaciones y se miden frente a frente los dos mejores del hockey sobre patines nacional. 2-0 a favor de los azulgrana ya están los duelos de este curso. Los verdiblancos se sitúan a seis puntos. Queda mucho. Trabajo. Pero también tiempo, que es lo que siguen necesitando los de Juan Copa. Ahora una semana por delante para preparar el duelo del próximo domingo en Igualada.