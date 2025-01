Chus Mateo anuncia que Dennis Smith Jr. no jugará contra el Leyma

Chus Mateo, técnico del Real Madrid, rival este domingo, (17.00 horas, Movistar Arena) del Leyma Básquet Coruña, descartó, en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves (20.45) en casa contra el Baskonia de la 23ª jornada de la Euroliga, que su reciente fichaje, el base estadounidense Dennis Smith Jr., vaya a debutar contra el plantel naranja.



“Todavía no está preparado para jugar. Necesita algo de tiempo y que se ponga al nivel físico que demandan las competiciones en las que estamos. Tengamos paciencia. Me gustaría que empezara antes de la Copa. Tenemos que ir midiendo y ver qué es lo que más nos conviene”, indicó Mateo acerca de Smith, cuyo último partido oficial data de la temporada pasada, concretamente del 31 de marzo de 2024, cuando disputó algo menos de cuatro minutos con los Nets en un encuentro frente a los Lakers. Después, fichó por los Wisconsin Herd, equipo de la G-League vinculado a los Bucks, pero no llegó a debutar.



El entrenador madrileño también habló de otro que, en teoría, no podrá medirse al conjunto de Diego Epifanio: “Me gustaría tener a todos disponibles, que se recuperara Deck también. Que no haya lesiones y que podamos elegir”.



Volviendo sobre Smith, Mateo dijo que “una de sus mejores características es su físico; es capaz de entrar en pintura, defender bien, recuperar balones y atacar el aro con potencia. Seguramente será un jugador que aporte mucha energía. Tiene experiencia y es un jugador que está buscando demostrar lo bueno que es”.



Respecto a la posibilidad de un nuevo fichaje, el preparador del vigente campeón liguero apuntó que “todo lo que venga a ayudar es fenomenal. Llevamos 41 partidos y nos vamos a enfrentar a equipos que jueguen menos. Necesitamos reforzar el físico de una plantilla que tiene que estar al cien por cien cada día”.

En un plano general, que abarca tanto la competición doméstica como la continental, Mateo subrayó que “cada partido es importante y tenemos que seguir luchando para conseguir nuestro objetivo, que es entrar en playoffs y tener ventaja de cancha. Es muy importante ganar en casa. Si pierdes los partidos de casa al final te pasan factura en la clasificación. Tenemos que asegurarlos todos”.



Esta noche, el equipo blanco vuelve a verse las caras con el Baskonia. “Ya nos hemos enfrentado a ellos dos veces esta temporada. Los conocemos bien, sabemos de lo que son capaces y hay que estar listos y preparados. Estamos corriendo bien y debemos continuar haciendo daño al contraataque y jugando con intensidad”, concluyó el entrenador del vigente subcampeón de la Euroliga, quien para hoy tiene la duda de Serge Ibaka, a causa de una enfermedad.

En ascenso

El Real Madrid, en pleno ascenso, mide este jueves en el Movistar Arena el cambio de cara del Baskonia. Pablo Laso vuelve a la cancha en la que levantó más de veinte títulos.



Lo hace con un equipo en recuperación tras las últimas sensaciones que transmitió después de medirse al Olympiacos, Panathinaikos y Breogán en una semana que dejó buenas sensaciones en el seno del club vitoriano.



Laso sigue sin tener a Tadas Sedekerskis, aún convaleciente de una lesión, pero recupera a Trent Forrest, ausente en el último duelo liguero.



La tendencia de los blancos es positiva, tras sumar más jugadores a la ofensiva, como Dzanan Musa y Mario Hezonja, dos de los que hicieron mucho daño al Baskonia en el duelo ante el baskonia de, en el Buesa Arena, hace 15 días y que acabó con victoria del Madrid en los minutos finales.