César Carballeira: "No hay mejor lugar en el mundo para jugar en el hockey que A Coruña"

Pocos deportistas profesionales eligen el camino que tomó César Carballeira (A Coruña, 1996) hace algo más de dos años. El chaval que aprendió a patinar en el patio del colegio, creció idolatrando a Facundo Salinas y ahora comparte la capitanía del Liceo con su amigo Dava Torres, declinó la suculenta oferta del potente Barcelos portugués para seguir en el club de su vida. No todo es dinero para Cesi, que vestirá de verde y blanco al menos hasta 2027. Y sueña con levantar la Champions, el único gran título que le falta con el Liceo. El destino ha querido que este jueves se cruce en los cuartos de final con el Barcelos (20.30 horas, Riazor).

Hubo conversaciones y estoy muy agradecido por la llamada, pero tenía bastante claro que me quería quedar aquí. Soy coruñés y soy del Liceo. Creo que no hay mejor sitio en el mundo para jugar al hockey. No hay dinero que pague salir del entrenamiento y disfrutar de estas vistas.

Se quedó en el Liceo para jugar este tipo de partidos. El tiempo le ha dado la razón.

Mi apuesta fue clara: seguir aquí para luchar por todos los títulos posibles. Es el camino que sigue este club desde hace muchos años y no vamos a ser nosotros los que dejemos de hacerlo.



¿Se ve de verde y blanco para toda la vida?

Soy de aquí, soy muy de A Coruña y muy del Liceo, y ojalá pueda seguir aquí muchos años y conseguir los máximos títulos posibles.

La Champions es el único título que les falta a Juan Copa, Dava Torres y usted. ¿Es una espinita o una motivación?

Está claro que es la máxima competición a la que se puede aspirar a nivel de clubes. No estamos obcecados, pero es algo que tenemos presente y queremos pelear por ella.

Se cumplen siete años desde los últimos cuartos de final que jugó el Liceo en la Champions y casi trece desde que accedió a la Final Four, cuando logró su sexta corona continental en 2012.

Entonces tenía 15 o 16 años y ya estaba entrenando con el primer equipo. No a diario, pero sí que venía dos días a la semana. Salía del colegio a la hora del recreo, con el uniforme y la mochila, y me traían Mali [Xavi Malián] o Lucas Ordóñez, que estaban en el Liceo estudiando un ciclo. Son recuerdos que no todo el mundo puede vivir, con aquellos pedazo de jugadores que me ayudaron a llegar hasta aquí: Jordi [Bargalló], Yupi [Josep Lamas], Edu [Lamas], Mali, Toni [Pérez]... Soy un privilegiado y lo tengo muy presente. Diría que ese año no llegué a disputar ningún partido oficial, pero la temporada siguiente ya estaba con ellos y ganamos la OK Liga.

¿Pesa la responsabilidad histórica de no llegar a una fase final en Europa?

No lo veo así. Sí que tenemos las ganas, pero no creo que sea para martirizarnos porque en estos años hemos conseguido títulos: OK Liga, Copa del Rey, Supercopas...

Sí jugaron las semifinales de la Golden Cup en 2022, aunque no era un título oficial.

No era un título oficial, pero los que estábamos aquí nos lo tomamos como tal. Perdimos en semifinales porque Pablo Álvarez nos metió tres goles en semifinales con el Benfica.

En la fase de grupos se midieron al Barcelos, que no ha cambiado tanto.

Es un equipo muy completo, rápido y joven. Tienen a Miguel Rocha, que no para de meter goles, una buena portería [Conti Acevedo], pero hay muchos más: Pol [Manrubia], Rampulla [Danilo], Vieirinha...

Manrubia jugó cedido en el Liceo hace dos temporadas. ¿Han hablado algo estas semanas?

Tenemos muy buena relación y a veces hablamos, pero ahora mismo nada, yo soy un poco particular para esas cosas. Me centro en el partido y cuando acabe, todos amigos. Es un gran jugador, muy rápido y con un uno por uno súper potente.



¿Con qué resultado se irían tranquilos a Barcelos?

Tendría que ser un resultado muy abultado. La eliminatoria es un partido a 100 minutos. Lo primero es hacer bien las cosas en casa.

El club ha hecho un importante llamamiento a la afición.

Ojalá que veamos un Palacio lleno o casi lleno, que nos ayude y ojalá poder darles una victoria y que nos vengan a animar el resto de partidos de la temporada.

El nacimiento de nuevas peñas y grupos de animación le aportan color y ruido al Palacio esta campaña.

Todo lo que se está formando este año, las peñas y los grupos de animación, es algo muy bonito y nos ayuda un montón. Si remontamos un 0-2 en contra el pasado fin de semana, en parte, se lo debemos a ellos. Todo el agradecimiento es poco por todo lo que están haciendo y lo que se están moviendo, como por ejemplo el autobús para ir a Barcelos la próxima semana.

Me recuerda a la explosión de la ‘marea naranja’ del Básquet Coruña con Berrallouco.

Es otro de los artífices de todo esto. Está bastante volcado y nos está ayudando mucho. Solo tengo palabras de agradecimiento y ojalá que esto siga creciendo y que se anime cada vez más gente a vernos cada fin de semana.

El Liceo siempre está, pero en número de socios está muy lejos del Dépor y ahora incluso por debajo del Leyma.

Poco podemos hacer contra dos deportes como el fútbol y el baloncesto, pero en los últimos años podemos ver un crecimiento bastante grande de nuestra afición y ojalá siga creciendo. Está claro que no vamos a poder llegar al nivel del Dépor o el Leyma, pero tenemos que crear nuestro propio ambiente.

¿Siente más presión o responsabilidad por ser el capitán?

No. Intento transmitirle a los jóvenes y nuevos jugadores todos los valores que nos han transmitido y llevamos chupando desde pequeños. Se trata de mantener el equipo unido, pero si algo tenemos en el Liceo es que siempre tenemos grupos muy buenos, dentro y fuera de la pista.

¿Cree que este puede ser el inicio de un ciclo ganador por la juventud y el potencial de la plantilla?

Creo que sí. Tenemos un muy buen equipo, muy buen grupo, con chavales muy jóvenes que da gusto verlos. Ojalá se mantengan, se formen y se crezcan en el Liceo y puedan triunfar aquí.

Dicen que de la derrota se aprende. ¿Hacía falta para este ciclo una derrota como la del Reus en semifinales de la Copa del Rey?

Hacer falta no hace (risas), pero une más. Es una derrota para valorarla y tenerla presente para no repetir los errores que cometimos.

¿Es una oportunidad perdida tras la eliminación del Barça en cuartos de final?

No solo juega el Barça y ya lo dije cuando ganó el Reus: es el justo campeón de la Copa porque hicieron las cosas muy bien. ¿Oportunidad perdida? Sí, pero ya pasó y nos toca aprender y mirar hacia el futuro.