EL CDM certifica matemáticamente la permanencia pese a la derrota en Vendrell (7-6)

El CDM seguirá un año más en la OK Plata masculina. Ya tenía la permanencia virtual, pero desde ayer es matemática. Bajan dos, quedan nueve puntos en juego y aventaja en once al Oviedo, en doce al Dominicos (pendiente de sumar tres puntos extra) y en trece al Sant Feliu. Al conjunto dirigido por Alejandro Canosa no le penalizó la derrota en Vendrell en un partido loco que perdía por seis goles (7-1) y finalmente lo hizo por solo uno, quedándose a un paso de la remontada o, al menos, de haber sumado un punto más.

A los coruñeses no les pesó la falta de dos de sus jugadores habituales, Hugo Mareque y Kiko García, que hoy disputarán la final del Campeonato Gallego juvenil contra el Liceo. Es más, pudo darle la alternativa a otros dos canteranos, Álvaro Trigo y Álex Pérez, que incluso se estrenó como goleador al anotar el 7-6 final.