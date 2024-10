Los 'cachorros' de Compañía empiezan la OK Bronce con victoria ante el Compostela (3-0)

El Compañía de María de OK Bronce protagonizó ayer la única victoria coruñesa en categoría nacional de la jornada al abrir la liga con victoria en el derbi provincial frente al Compostela por 3-0. Después de las derrotas del Liceo en la OK Liga y del CDM, el Dominicos y el Resa Cambre en la OK Plata masculina y femenina, los canteranos colegiales dieron la alegría del fin de semana. En un año de aprendizaje y crecimiento demostraron que pisan fuerte por detrás.



Fue un partido muy tenso entre dos equipos que se conocen a la perfección y que han tenido mil batallas en categoría autonómica en los últimos años, con un Compostela con un histórico en el banquillo como Ramón Canalda. Álvaro Trigo abrió el marcador en el minuto siete y antes del descanso Álex Pérez afianzó el resultado para los locales al transformar una falta directa. Ya en el segundo tiempo sentenció Bruno Bologna. Además el portero colegial detuvo una directa a Uxío Corral para evitar los nervios finales y cerrar el triunfo del conjunto dirigido por Álvaro Rodríguez, que la próxima semana viaja a Asturias para medirse al Patinalón.

Eurockey



La base tendrá próximamente otra cita importante en la Eurockey sub-15 para la que ayer se celebró el sorteo, quedando en el grupo del Bassano italiano, el Sporting portugués y el Merignac francés.