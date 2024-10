Barça-Leyma | Epi: "Nuestros básicos defensivos nos tienen que ayudar a competir"

Diego Epifanio, que compareció con síntomas de resfriado o alergia en la rueda de prensa previa a la visita al Barça, enfatizó la necesidad de cumplir con "nuestros básicos defensivos" para intentar asaltar el fortín del actual líder de la Euroliga.



Respecto a las claves para poder ganar en el Palau Blaugrana, el técnico del Leyma Básquet Coruña indicó que "evidentemente nosotros trabajamos para intentar sacar la primera victoria fuera, pero sabemos que es muy difícil. Por todo lo que conlleva. Primero, por jugar fuera de casa; luego, por el equipo que vamos a tener enfrente. Estamos trabajando bien esta semana y creo que tenemos claro que nuestros básicos defensivos nos tienen que ayudar a competir, aun sabiendo de la calidad de todos los jugadores del Barça".



Básicos que resumió en "poner el foco en que las canastas del Barça vengan de su talento, que no tengamos errores defensivos, que no nos afecte mucho una mala decisión que haga que nos anoten o que que perdamos un balón. Y luego intentar jugar a nuestra manera, pero sabemos que es muy difícil. Para poder competir tenemos que hacer muchas cosas bien que dependen de la disciplina, la concentración y del esfuerzo. Pero también está el talento que tienen ellos, que a veces es muy difícil de defender".

Al Barça le ha tocado esta semana doble jornada de Euroliga, además a domicilio, el martes contra el Efes turco y la noche del jueves frente al Olympiacos griego. Pese a la paliza de los desplazamientos Epi comentó que "imagino que esos presupuestos [los más altos] dan para hacer plantillas que puedan aguantar la doble competición. Sí que es verdad que llevan muchos kilómetros, pero evidentemente el Barça viaja en las mejores condiciones posibles. Viaja mejor que el Básquet Coruña", apuntó, antes de matizar rápidamente que "no digo que el Básquet Coruña viaje mal, eh".



"Es un proyecto y un equipo preparados para competir en la mejor competición de Europa, que es la Euroliga, y en la mejor local, que es la ACB", prosiguió el técnico del Leyma. "Son plantillas cuyos objetivos es ganar todas las competiciones, así que la plantilla está hecha para eso. No sé si Parra podrá jugar contra nosotros. Y también está lo de Laprovittola. Pero aun así miras el roster y son grandísimos jugadores. Y aparte tienen a un entrenador que lo ha hecho muy bien en todos los proyectos en que ha estado. Con la energía y el buen criterio que tiene para dirigir a sus equipos, el Barça va a ser uno de los candidatos a ganarlo todo".



Además, Epi se declaró "muy contento" por el hecho de que "esta semana hemos podido entrenar todos todo el tiempo".

Respecto a si el potencial de cada rival define los focos defensivos, el entrenador del Leyma insistió en "hacer bien nuestros básicos y nuestras normas: intentar estar siempre delante del balón y reconocer las situaciones tácticas. Dentro de la complejidad de las variantes tácticas que tiene el Barça, vamos a intentar no cometer errores. Pero para ello tenemos que estar concentrados y a nuestro máximo nivel. E intentar trabajar tres o cuatro situaciones en las que no queremos que nos anoten; pero la manta esta es muy larga: quiere decir que no podemos jugárnosla como hacíamos a veces en la LEB a que meta no sé quién. Ahora es mucho más difícil por la calidad de los jugadores que tenemos enfrente y porque la forma de jugar es distinta. Vamos a intentar, sobre todo, controlar lo que podemos controlar e intentar quitarles algunas de sus virtudes, aun sabiendo que es muy difícil porque tienen muchas".



A la pregunta de qué jugador del Barça eliminaría de cara al choque del domingo, Epi fue directo: "No lo voy a decir, por si acaso Joan [Peñarroya] tiene alguna duda. Que seguro que no las tiene. Creo que es un plantillón. No sé lo que opina el gran público, pero Metu ahora mismo está siendo el MVP del equipo; está jugando a un nivel superior haciendo al cuatro y al cinco. Parker es una de las estrellas de la liga. Vesely, Willy, Fall... Tiene un juego interior que es brutal. Y en el perímetro tiene muchísimos puntos, muchísimo físico... El físico de Satoransky y de Anderson son brutales. La calidad de Brizuela, de Punter, de Núñez, de Abrines... Si me dan a elegir, pues a ver si pueden llevar a siete chavales del filial y que vayan los menos posibles del primer equipo. De hecho, se está viendo. Tienen que rotar, porque juegan dos competiciones y van a jugar casi noventa partidos en la temporada. No sé quién nos va tocar. También podría decir que no esté Joan para dirigir, porque también es otra de las claves del Barça. Eso, que es muy difícil elegir a uno".

Del físico del equipo azulgrana puso un ejemplo práctico el preparador burgalés: Anderson. El estadounidense juega habitualmente como alero, pero Epi bromeó diciendo que "a nuestros cuatros se los puede meter en el bolsillo. A uno en cada uno".



La baja de larga duración –estimada en 10 meses– de Nico Laprovittola reduce el arsenal exterior del Barça, pero, a juicio de Epi, no le resta demasiado potencial al equipo entrenado por Peñarroya. "Ojalá tenga una recuperación lo más rápida posible", le deseó al base argentino. "Es un perfil de jugador de anotación, de impredecible, del tipo de Punter y Brizuela, con lo que ese perfil lo siguen teniendo. Sí que es verdad que, como decía antes, cuantos menos efectivos del Barça puedan jugar, puede [enfatizando] que sea mejor para nostros, pero también es evidente que los que menos juegan en Euroliga o en ACB están en una de las mejores plantilla de Europa, con lo cual puede jugar cualquiera. Seguro que echan de menos a Nico, pero creo que tienen los suficientes recursos como para poder suplir su baja".



Por último, habló de su base titular y de la química del vestuario. "Brandon vino con muchas ganas y mucha energía. Es muy buen chico, muy alegre. Y él, que fue el último en incorporarse, se ha encontrado un grupo que ya venía de ser una base sólida. Estamos muy contentos con él. Y ojalá esta no sea su mejor versión, sino que aún nos espere una un poco mejor".