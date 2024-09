Los años de Oro del Basquet Coruña | Primer indicio de grandeza (19/20)

La mala campaña 18/19 acabó con la aventura coruñesa de Gustavo Aranzana y dio entrada a un nuevo proyecto con pinta de un poco más ambicioso. Entrenador y nueve jugadores nuevos. Un técnico, Sergio García, avalado por un ascenso (deportivo) y una Copa Princesa con el Palencia. La directiva subía la apuesta. Una pandemia la frenaría en seco.



De los cuatro renovados, Ferreiro, Carlos Martínez, Xavier y Bulic, este último, el mejor elemento del curso precedente, no aguantaría mucho en nómina. Once partidos tardó en pedir irse porque Sergio García no le estaba dando los minutos que el bosnio creía que merecía. El coruñés y el lucense fueron los dos últimos de la rotación. El caboverdiano fue de los destacados en un equipo muy coral.



Antes que Bulic se despidió Mike Di Nunno. El base estadounidense sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo en su segundo partido liguero con el conjunto herculino. Augustas Peciukevicius fue el elegido para reemplazarle. El lituano sería uno de los que brillaron en este incompleto curso.



También vestiría de naranja, aunque sólo tres veces, un ilustre de ACB, Oro y 3x3, Alex Llorca, fichado en febrero. La lesión de espalda de la que salía no le dejó participar más.

Dudas iniciales

La cosa no arrancó bien: derrotas ante el Força Lleida y en la cancha del Gipuzkoa. El primer éxito, con apuros (75-71), contra el ascendido Almansa activó una tacada de cuatro éxitos encadenados, cortada por el de siempre, el Oviedo, en su visita a Riazor (78-81).



Superado el traspié contra la bestia negra, la marea naranja logró otro repóker triunfal, con dos éxitos a domicilio, ante el Real Canoe (69-76) y el Melilla (72-76), y dos en el Palacio, Palencia (82-76) y Alicante (100-72), este tras una segunda mitad devastadora (54-29). Bulic se despidió jugado solamente 2 minutos y 33 segundos.



La racha murió, y además de forma abrupta, en la pista del Palma (99-71), Fue la primera de dos choscas seguidas lejos de Riazor. La otra, terrible, cayó en la visita al Breogán (97-55). Los de Sergio García firmaron en Lugo dos periodos, los impares, sin alcanzar la decena de puntos (25-9 en el primero y 29-9 en el tercero).



Fue el penúltimo partido de 2019. Los ecos de la Covid-19 –entonces conocida como coronavirus– no pasaban de unos cuantos casos en la lejana China. Las primeras noticias eran poco claras respecto al origen y al tipo de la neumonía. La Organización Mundial de la Salud declararía la emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. Un día después fue diagnosticado el primer caso en España.



El Básquet Coruña, que a principios de diciembre se ha había hecho con Ashley Hamilton, transitaba por dicha fecha con un balance de 13 victorias y 6 derrotas y la cuarta plaza, con un éxito menos que el tercero, Gipuzkoa, y el segundo, Palma. Con tres más marchaba el Real Valladolid.



Ante el conjunto donostiarra conseguirían los de Sergio García una importante quinta victoria en una secuencia de seis en siete compromisos desde el descalabro en el Pazo Provincial de Lugo. El 88-75 en Riazor superaba el 77-67 de la primera vuelta en el San Sebastián Arena.

Histórico 7 de marzo

La sensación en los inicios del nuevo año era de que el Leyma volaba. Pero, paralelamente, había otra, la de que el deporte iba a pararse en cualquier momento. Lo hizo después de la jornada 24, en la que el equipo herculino volvió a estrellarse (88-70) contra el Oviedo. El 7 de marzo acabó una temporada que pasaría a la historia de la LEB Oro como la única inservible, ya que no hubo ni ascensos ni descensos.



En el momento de la suspensión el Leyma marchaba tercero, con los mismos triunfos que el cuarto, el HLA Alicante, y dos menos que el Valladolid y el Gipuzkoa.



Por delante quedaban 10 encuentros, entre ellos duelos directos con los otres tres integrantes del top-4. Y además consecutivos: en Alicante (jornada 28), ante el Palma (29) y en Valladolid (30).



Qué habría pasado no lo sabe nadie. Lo que sí empezaba a ser una certeza es que el Básquet Coruña había fichado por la aristocracia de la segunda categoría nacional.