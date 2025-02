Ángel Núñez, nuevo chico en la oficina del Leyma Coruña

El Leyma Coruña tiene chico nuevo en la oficina. Ángel Núñez (Nueva York, EEUU, 1992) se presentó el jueves en el Coliseum antes de ponerse a disposición de Diego Epifanio en la pista. La puesta de largo del estadounidense de pasaporte dominicano se hizo de rogar. El sábado 8 de febrero aterrizó en A Coruña por vez primera, pero tuvo que regresar a su país para solventar los pertinentes trámites administrativos que le permitirán jugar en la Liga ACB. Si todo sigue su curso podría debutar el sábado 1 de marzo en el retorno de la competición tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. Tiene diez días para ponerse a tono y asimilar los conceptos básicos de Epi con vistas al crucial compromiso contra el Lleida en el Coliseum.



Núñez compareció en la sala de prensa del recinto de Ponte da Pedra con ojeras, rictus serio y pocas palabras. Le acompañó Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña, que agradeció el interés del jugador por cerrar la negociación y las facilidades que puso para entrar en la dinámica del equipo cuanto antes.



“Es un jugador que llevábamos tiempo negociando la posibilidad de incorporarlo y gracias al esfuerzo del club y, sobre todo, al esfuerzo del jugador, hemos podido incorporarlo. Tenía muchísimo interés en venir a A Coruña y dio muchas facilidades, renunciando a su selección para estar aquí, sabiendo que se jugaba un partido muy importante este viernes”, desveló Uzal.

Oportunidad de futuro

El alero de 32 años y 2,03 metros de estatura explicó por qué eligió el Leyma como destino: “Primeramente por la oportunidad de venir aquí y competir a este nivel, con las mismas ganas que tiene el club por tratar de sobrevivir. Segundo, también por el país y las comodidades que ofrece para mí y mi familia en el futuro”, desveló el dominicano nacido en el barrio neoyorquino del Bronx.



Núñez, que hasta el jueves solo se había entrenado un día con sus nuevos compañeros, muestra sintonía con las necesidades y el difícil momento del equipo, colista de la ACB con nueve derrotas consecutvias: “Es un challenge difícil, pero de esto va el deporte, de adversidades. Es algo que a uno le gusta. Tengo la misma forma de pensar que el club, queremos ganar y eso es lo único que pienso”.



El nuevo dorsal ‘1’ del Leyma se define como un jugador que puede actuar en “posiciones diferentes, con versatilidad, tanto ofensivamente como defensivamente” y capaz de “tirar de fuera”. Epi valoró en una entrevista para este diario las opciones que le aporta la llegada del nuevo fichaje: “Es capaz de actuar en dos posiciones, al ‘3’ y al ‘4’, y es un jugador con capacidad de spot up (estar abierto), catch and shoot (recibir y tirar de tres) y también de close out (de atacar al defensor mediante el bote). Ángel también nos puede ayudar en el rebote ofensivo y defensivamente nos puede dar otro registro. Es un alero más grande o un ‘4’ más pequeño”, analizó el entrenador.



Núñez reconoce que ya ha visto “como cuatro partidos” del Leyma y, aunque “no he tenido muchas oportunidades de entrenar”, confía en una rápida adaptación para conocer el playbook y asimilar los conceptos del técnico burgalés antes de su estreno en la mejor liga de Europa año y medio después de hacer la pretemporada con el Granada para reforzar la plantilla mientras se disputada el Mundial. En aquella ocasión no llegó a hacer ficha con el equipo andaluz.

Sexto dominicano

El flamante fichaje del Básquet Coruña se convierte en el sexto jugador de nacionalidad dominicana en la historia del club. Núñez se une al escolta Sean David Ogirri (2013-14), el alero Dagoberto Peña (2015-17 y 2020-21), el base Mike Torres (2017-18), el ala-pívot Jonathan Araujo (2018-19) y el alero LJ Figueroa (2024), uno de los cinco fichajes para el proyecto del club en la Liga ACB, que solo jugó once partidos con la camiseta naranja y promedió 6,2 puntos y 2,6 rebotes antes de pactar su salida del equipo y marcharse el 26 de diciembre con rumbo al Aris de Salónica griego.



Precisamente con LJ Figueroa coincidió Núñez en la selección nacional de su país. Y el chico nuevo en la oficina del Leyma se puso en contacto con él antes de cerrar su fichaje: “Hablé con LJ antes de nada y me dijo muchísimas cosas buenas del club, de la ciudad y del país. Solamente tiene muy buenas palabras para el proyecto. Después de hablar con él me entraron hasta más ganas de venir aquí”, desveló.



El último fichaje del Leyma se convertirá la próxima semana contra el Lleida en el jugador número 16 que vista la camiseta del equipo coruñés en la presente temporada. Unirá su nombre a los otros 14 jugadores de la plantilla que pisaron el parqué en un partido oficial (Scrubb, Jakovics, Huskic, Lundqvist, Taylor, Diagne, Heurtel, Font, Barrueta, Álex Hernández, Lima, Thompkins y Burjanadze), además de Omar Thiam, vinculado del equipo de la Liga EBA, el Calvo Xiria.

¿Más refuerzos?

Y puede que Ángel Núñez no sea el último refuerzo del Básquet Coruña, de nuevo acuciado por las lesiones tras la recaída de Gus Lima, que se recupera otra vez de un problema en el gemelo interno de su pierna derecha. La dirección sigue pendiente del mercado ante cualquier opción para completar el mermado juego interior de la plantilla.



“Estamos en el mercado y, si surge la posibilidad de que haya un jugador que nos ayude a mejorar, trataremos de aprovecharlo, pero ya no solo por la lesión de Lima”, reconoció Uzal para dar por cerrada la presentación antes de ponerse a trabajar: Núñez sobre el parqué y Charlie pegado a un ordenador y a su teléfono. Todos los esfuerzos son pocos para intentar reconducir la situación del equipo en la exigente ACB.