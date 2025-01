Alba Garrote impulsa al HC Coruña hacia la Copa

El HC Coruña está virtualmente clasificado para la Copa de la Reina. El equipo blanquiazul se impuso al Cerdanyola por 4-2, lo que le sirvió para escalar hasta la sexta posición, con 17 puntos y un margen de 4 sobre el Voltregà, noveno, y de dos con respecto al Sant Cugat, octavo. Todavía con una jornada por delante para llegar al final de la primera vuelta, en la que visitarán al colista Mataró, las coruñesas no pueden celebrar su billete porque no hay sede para la competición y si finalmente la organiza un equipo no clasificado, el octavo se quedaría fuera de la cita.



De menos a más en lo que va de temporada, el HC Coruña acaricia sin embargo el objetivo gracias a su gran entrada en 2025, pero también el de Alba Garrote. Está de dulce en el nuevo, sumando de tres en tres, no solo puntos sino también goles, los que marcó la semana pasada contra el Alcalá y la misma cifra que repitió ayer en el Palacio de los Deportes de Riazor. Le hacía falta al conjunto dirigido por Stanis la explosión goleadora de la asturiana. Ella abrió el marcador en el arranque, pero las locales vieron cómo el Cerdanyola le dio la vuelta con tantos de Castro y Solé, esta de directa. Antes del descanso, Garrote igualó de penalti y en una segunda parte muy igualada, decidieron los tantos finales de Bulló y Garrote, que cerró su triplete.