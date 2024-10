El día que Nadal emocionó a más de mil coruñeses en Palexco

El 7 de febrero de 2017 Rafael Nadal hizo un repaso a su trayectoria profesional en una charla organizada por el Banco Sabadell en A Coruña.

El manacorí habló de deporte, de fútbol, de paternidad y de economía, respondiendo a las cuestiones que le formulaba Ramón Rovira, director de comunicación y relaciones institucionales de la entidad bancaria.

El campeón de 22 grandes reconoció, entre otras cosas, que en España los impuestos son muy elevados, pero jamás ha contemplado la opción de tributar en otro país.

"A nivel de gestión de patrimonio sí que quizás sería mejor irse a otro país con condiciones más beneficiosas, pero donde soy feliz es en España, con mi familia y amigos. En otro país tendría el doble de dinero pero sería la mitad de feliz. El dinero no compra la felicidad", destacó ante más de un millar de oyentes emocionados que se levantaron para ovacionarle en las instalaciones de Palexco.

Más centrado en el mundo del tenis, repasó con cierta nostalgia el momento actual del deporte que practica. "Me gustaría cerrar antes los partidos, pero no sé más. Este tipo de partidos largos y emocionantes son los que hacen que uno se sienta contento de haberlos jugado. Te satisface mucho más un partido de cinco horas que uno de una hora", comentaba. "Lo que más feliz me hace es que estoy compitiendo en la pista y en todos los partidos he disfrutado y jugado a un nivel muy alto, he dado un paso y hay que ir afianzándolo", dijo.