Dani Souto y la energía terapéutica de las olas

Dani Souto, campeón de España y de Europa de parasurf, pasó revisión el lunes. Seis meses más libre de cáncer, aunque con el pequeño contratiempo de una catarata que se operará ya en 2025. Primero tiene que cumplir un sueño. En una semana cogerá un avión rumbo a California para participar en el Campeonato del Mundo en Huntington Beach. Quién se lo iba a decir cuando en los 90 era uno de los adolescentes que alucinaba viendo a Kelly Slater surfear esas olas en Los Vigilantes de la Playa. Y, sobre todo, quién se lo iba a decir hace cinco años, tendido en una cama de hospital después de que le detectaran un melanoma de 12 milímetros en el globo ocular derecho. “Los médicos me salvaron la vida”, dice. No la visión de un ojo, a lo que añade daños de neuropatía en el otro por la radiación a la que se tuvo que someter para evitar que la metástasis se extendiese al páncreas y al hígado. Pero le dieron una segunda oportunidad. “Ahora soy amo de casa, puedo estar con mis hijos y con mi mujer”. Y retomar un surf terapéutico que le dio las fuerzas para seguir.



“Estuve muchos días, muchas semanas hospitalizado y muchos meses en reposo absoluto, con la espalda incorporada a 45 grados. En dos años tuve 86 citas médicas de pruebas, tratamientos, revisiones y demás”, recuerda. “Cuando estaba realmente mal e incluso los médicos no sabían por dónde iba a terminar mi caso, aislado en una habitación de hospital con un dolor de cabeza y en la zona del globo ocular brutal, focalizaba la mente en mis recuerdos del surf, campeonatos, entrenamientos y amigos”, continúa.



Uno de ellos era Aitor Francesena, tres veces campeón del mundo en la categoría de ciegos (y primer invitado en La Revuelta de David Broncano: “Unos días después fue Diego González Rivas, que también es mi amigo, y todos me decían si yo tenía enchufe en el programa”, bromea). “Tan pronto vi que mi camino iba por la pérdida de visión dije: ‘Si Gallo pudo, yo también. Tengo que recuperarme, tengo que hacer lo que tenga que hacer y los pasos que haya que dar y los requisitos que haya que cumplir para poder llegar en algún momento a cumplir ese sueño una vez”.

Recuperación



Empezó el camino hacia la recuperación una vez que los médicos se lo permitieron. A lo dos años pudo caminar, después cada vez ir haciendo más esfuerzo físico y ya finalmente, surf. “Fue muy difícil al principio físicamente y también sensorialmente porque perdí la concepción de distancias, de ángulos. Hubo muchos golpes, muchas caídas, muchos errores”, narra. Se apuntó al circuito gallego máster. “Me ayudó muchísimo por el compañerismo que hay, con generaciones de hasta cuatro décadas apoyándome, empujándome y animándome. Hicieron que fuese mejorando”, comenta sobre su primer año de vuelta. “El segundo ya me lo tomé muy en serio”, añade. Fue en 2023, cuando ganó la Copa y el Campeonato de España, la prueba de parasurf del Pantín Classic, el Campeonato de Europa y la Liga Mundial.



Estos resultados le abrieron las puertas del Mundial. “Pero no estaba para mí. el coste altísimo del desplazamiento e inscripción. Tampoco era fácil la organización en casa y lo primero es la familia, por lo que renuncié con la confianza de que tendría una segunda oportunidad. Si puedo decir algo es que la vida sí da segundas oportunidades”, apunta. Y así fue. En 2024 volvió a ser campeón de todo y la semana pasada la Federación Española le confirmó los billetes. “La salud ha ido fantástica y estoy muy fuerte, muy preparado. El sueño de aquel chaval actualmente es el orgullo de este señor de casi 50 que ha conseguido adaptarse a su nueva normalidad”, indica.

JUEGOS

Hay una recogida de firmas para pedir la inclusión del parasurf en Los Ángeles



“Habrá surfistas de grandísimo nivel, de Hawái, de Puerto Rico y de Francia, que realmente son muy buenos. Yo tendré que hacer mi 100% y no cometer errores”, valora sobre sus opciones de subir al podio. Ha analizado bien la ola que se encontrará: “Me he tirado un montón de días observando cómo funciona y se parece muchísimo a la ola que tenemos en Bastiaguero, es muy cambiante y no es una ola de gran calidad, solo excepcionalmente en marea alta se forma un pico justo debajo del mítico muelle de las películas”.



El sueño se cumplirá solo en el Mundial a pesar de que esta experiencia iba a servir como un primer paso hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, pero finalmente la organización descartó la introducción del parasurf en el calendario. “A nivel mundial nos sentimos muy dolidos porque antes de que Los Ángeles ganara la candidatura, usó la imagen del parasurf”, critica, “y cuando los Juegos autorizaron que el surf fuera paralímpico, fue la candidatura la que lo echó atrás por motivos económicos ya que hay categorías que necesitan por cada participante cuatro personas”.



Ya han reunido unas 60.000 firmas en todo el mundo para pedir que se reconsidere esa decisión. “La ISA, la federación internacional, se comprometió a poner los medios y creo que estamos a tiempo hasta el año 2028 para que se hagan bien las cosas. No estamos en contra de que entre la paraescalada en vez del parasurf, porque también es espectacular, pero por lo menos que el surf vaya como deporte de exhibición”, pide. Si esto siguiese adelante, al coruñés ya le ha dicho su amigo Gallo que lo tiene muy claro: “Me dice que cien por cien yo podría ser campeón paralímpico”.