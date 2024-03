El CRAT regresa a la élite después de cinco largos años

Cinco años. Cinco largos años han pasado desde que el CRAT Residencia Rialta disputó por última vez unos ‘playoffs’ por el título de liga.



La última vez que se dio esta situación, el conjunto herculino se alzó con la liga, siendo su segunda y última hasta la fecha. Uno de los responsables de ese hecho es Pablo Artime, que regresó este año como entrenador y ha vuelto a conseguir el objetivo de pelear por los títulos.



“Es muy importante para el club, para los entrenadores y para las jugadoras volver a estar luchando por dos títulos (la Copa RFER y la Liga), por lo que queremos dar lo máximo para ver hasta dónde llegamos”, comentó el avilesino.



Otra persona que también tiene un papel muy destacado en esta historia es Mariana Romero. La jugadora venezolana, que forma parte de la plantilla desde el año 2018, afirmó que “ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos fuera de los ‘playoffs’” pero añadió que “eso nos ha servido como aprendizaje para llegar a donde estamos ahora”.



Además, la máxima anotadora del CRAT indicó que “todo el equipo está muy contento por volver a jugarlos y creo que vamos a pelear no solo por llegar a la final sino por ganarla”.



Es cierto que tanto Pablo Artime como Mariana tuvieron mucho impacto desde el verde, pero eso no se podría haber dado si no llega a ser por el equipo que armó el director deportivo del club herculino, Humberto Ramírez.



Para él, “es un éxito muy importante volver a meternos en los ‘playoffs’ porque cuesta mucho mantenerse en la categoría”, indicó y añadió que “somos, junto al Majadahonda, los únicos que hemos estado en División de Honor durante los 20 años que existe la liga. Además, tiene mérito porque estamos en una esquina de España y eso hace que nuestros costes se multipliquen porque no podemos ir a jugar un partido y volver en el día”.

Una gran temporada

Eso, sin duda, da más mérito a todo lo que ha conseguido el CRAT Rialta en su historia y lo que espera conseguir esperando por esta misma temporada en la que está en las semifinales de la Copa RFER y en las semifinales para luchar por la Liga Iberdrola.



Y es que de los trece partidos que ha disputado el conjunto coruñés, ha vencido diez, ha empatado uno y ha perdido dos. Unas cifras muy buenas que demuestran el enorme potencial del plantel.



En cuanto a estos datos, Artime señaló que “el balance de la temporada es muy bueno por todo lo logrado con solo dos derrotas. Las únicas pegas que tengo es no haber podido acabar primeras la liga regular y no haber ganado el partido contra el Sant Cugat porque fue el único encuentro en el que no competimos”.



Humberto coincide en que “se ha cumplido el objetivo de pelear por los títulos, estamos contentos porque el equipo ha peleado en todos los partidos que ha jugado y eso habla muy bien del compromiso y trabajo de los entrenadores y de las jugadoras”.



Mariana divide esta temporada en dos fases, como la liga. En la primera, “fue muy positiva”, mientras que en la segunda “perdimos un poco de confianza, pero conseguimos recuperarla a tiempo para lograr los primeros objetivos”.

Las claves para ganar

Por último, estos tres protagonistas quisieron dar las claves para poder levantar un título cinco años después.



Mariana considera que “nos tenemos que creer que somos un equipazo y que tenemos que luchar por ganar”. Humberto, por su parte, piensa que “hay que ir partido a partido y pelear cada segundo para ganar”.

Pablo Artime cree que “hay que trabajar mucho, mejorar donde no somos dominantes, tener suerte con las lesiones. Si pasa eso, aspiramos a todo”, concluyó el preparador del equipo herculino.