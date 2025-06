El éxito de los hermanos Blanco no entiende de edades

Marta y Adrián Blanco forman parte del CPA Maxia desde hace alrededor de un año. Una decisión complicada, ya que viven en Ribeira, pero favorable para su futuro deportivo. Por el momento, no parece que se hayan equivocado, ya que el pasado fin de semana se proclamaron campeones de España de patinaje artístico por parejas en categoría júnior. Una competición a la que iban con expectativas de ganar: “Ya ganamos el año pasado y teníamos ganas de ir al campeonato. Estamos muy contentos”, afirman.



La próxima semana viajarán hasta Italia para disputar la gran final de la Copa del Mundo, a la que se clasificaron como cuarta mejor pareja de su categoría en las semifinales celebradas hace unas semanas.

Entre medias, Marta disputará hoy el Campeonato Gallego de manera individual, aunque no está entre sus prioridades. “Lo estuve trabajando, pero estamos más centrados en la pareja porque, como salimos internacionalmente, tenemos muchas más posibilidades”, reconoce.



Los hermanos viajarán a Italia el día 12 para entrenar ya allí. El 13 descansarán y su momento de competir llegará el sábado 14 con el programa corto y el domingo 15 con el largo. La suma de ambas puntuaciones dará la clasificación final, en la que compiten contra cinco parejas italianas y una brasileña. Sus expectativas son las de “intentar igualar o mejorar” los resultados de las semifinales.



Con ellos viajarán otros tres integrantes del CPA Maxia que también compiten en la Copa del Mundo. Lucas Yáñez lo hace en sénior, Unai Cereijo en júnior y Olivia Rey en juvenil. Todos ellos con opciones reales de volver a A Coruña con una medalla colgada del cuello, según afirma su entrenadora y seleccionadora nacional, Rosa García.

Mérito



Cuatro días a la semana se desplazan desde su localidad natal hasta A Coruña u Oleiros para entrenar con su club y a veces, cuando tienen competiciones importantes, como este último mes, esa frecuencia se incrementa. Obviamente, los dos hermanos compaginan los entrenamientos con sus estudios, algo que aseguran llevar “bien”.

Adrián ha acabado esta semana los exámenes de selectividad y pretende hacer la carrera de economía el próximo curso. “En segundo de bachillerato te agobian más de lo que agobia, pero yo no me lo tomé muy a pecho”, afirma. Su hermana Marta está en los últimos días de segundo de la ESO. “Aún me quedan unos días, pero tengo un examen la semana que viene y ya acabo”, explica.



Sus éxitos tienen aún más mérito teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambos. Adrián nació en 2007 y Marta en 2011, por lo que cuando compiten en pareja lo hacen en categoría júnior, la de él, dos por encima de la que le corresponde por edad a ella. Por separado compiten en las categorías que les corresponden, Marta en cadete y Adrián en júnior, pero afirman estar más centrados en la competición conjunta.