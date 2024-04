El gallego Chano Rodríguez se retira tras dar positivo en un control antidopaje

El nadador paralímpico Sebastián “Chano” Rodríguez asume su “error” y “equivocación” por haber consumido un suplemento que contenía una sustancia prohibida, el cual precipitará su retirada del deporte profesional e impedirá su participación en los Juegos Paralímpicos de París.



El deportista gaditano, pero afincado en Vigo desde hace muchos años, aspiraba a agrandar su envidiable palmarés en sus séptimos Juegos Paralímpicos al contar ya con 16 medallas, ocho de ellas de oro, ganadas entre Sídney 2000 y Atenas 2004.



“Cometí el error y la equivocación de haber consumido suplementos que contenían tales sustancias prohibidas fruto de mi desconocimiento inexcusable”, explicó Chano Rodríguez, a quien la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) le notificó la existencia de “un resultado adverso o positivo” en la muestra recogida en un control de dopaje.



Eso sucedió en un test fuera de competición que se le realizó el pasado 12 de julio de 2023 durante una concentración con el equipo nacional en Sierra Nevada.



“Desde el primer momento he admitido ante la CELAD la comisión de una infracción de simple presencia de sustancias dopantes en mi organismo con ocasión de ese control fuera de competición. De hecho, decidí no presentar recursos que pudiesen alargar el procedimiento”, argumentó durante su comparecencia ante los periodistas en la Casa do Deporte de Vigo.



En este sentido, reveló que desde el momento en que recibió la notificación, “incluso antes de que la posible sanción se haga efectiva”, ya tomó la decisión de dejar de competir y renunciar a los procesos de selección para las pruebas internacionales, incluidos los próximos Juegos Paralímpicos de París.



Chano Rodríguez aseguró que a lo largo de su carrera deportiva “jamás” ha recurrido al uso de sustancias o métodos de dopaje prohibidos en el deporte, por eso su “prioridad” a partir de ahora es que “no se dude de los méritos y logros deportivos conseguidos anteriormente”.



El deportista lamentó el daño que “este desgraciado incidente” en su carrera pueda ocasionar al deporte paralímpico español, y pidió a los jóvenes que aprendan de su “metedura de pata”.



“Fue una sustancia que lleva algo de testosterona, pero no recuerdo su nombre. Eso saldrá cuando la sanción sea firme. Ahora mismo eso es lo de menos”, manifestó Chano, quien espera que pese a todo se le recuerde “como un deportista y no como un tramposo”.



Exmiembro del GRAPO, condenado a 83 años de cárcel por el asesinato del presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Rafael Padura, y posteriormente indultado por el Gobierno de España en 2007, el nadador paralímpico pide “comprensión” por su “metedura de pata”.



“Esto es un palo, pero sobre todo para mí. Si la CELAD se hubiera retrasado unos meses, pues estaría en París pero no ha sido así. ¿Qué pesa más, una metedura de pata o 29 años nadando, sacrificándome y dejando un poco de lado a la familia?”, incidió Chano Rodríguez, que no espera que se haga "sangre" de su error porque "si fuera un tío inmaculado, pero con mi historia de cárcel me parecería una tontería hacer sangre por esto".