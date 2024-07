Nil Cervera | “El Liceo y yo compartimos la garra y el hambre por ganar títulos”

El Liceo y Nil Cervera estaban destinados a entenderse. “Compartimos los mismos valores”, confirma el jugador, designado por la Federación Española como la revelación de la pasada OK Liga. De 20 años y procedente del Igualada, completa la plantilla verdiblanca para el curso 2024-25 y firma hasta 2026, con opción a prorrogar el contrato otros dos años. Más talento y juventud para Juan Copa de la mano del versátil medio catalán, que explotó el curso pasado sobre todo en el apartado anotador, con 21 goles en liga y 29 entre todas las competiciones, incluida la WSE Cup en la que se proclamó campeón con el equipo arlequinado.



“Es un cambio muy grande para mí. Siempre he vivido en casa y me voy a la otra punta de España. Pero es un proyecto que se ajusta mucho a mis expectativas y a mis ganas de triunfar en el hockey. Tengo mucha ambición”, asegura Cervera. “El Liceo y yo compartimos valores. Yo soy muy competitivo, con garra, ilusión y hambre por ganar títulos. Y creo que se ha hecho un proyecto ganador que no se conformará solo con competir, que quiere ganar”, continúa. “Soy un jugador físico pero con capacidades tácticas. Veo mucho hockey. Creo que me definiría como garra, fuerza y físico”, dice.



Su potencia y visión de juego hicieron de él un jugador imprescindible tanto en el combinado nacional como en el sorprendente Igualada, llamando la atención de los principales equipos de España y Europa. “Tenía varias ofertas”, admite, “pero a nivel profesional en España no hay casi ningún equipo como el Liceo”. Su objetivo era dar un paso hacia adelante en su carrera. Y Juan Copa puede ser un factor diferencial en ella. “Yo lo conozco a nivel personal porque soy amigo de Jacobo. Como entrenador me han dicho que hace trabajar mucho. Y eso me encanta. Todos los jugadores jóvenes que han pasado por sus manos han mejorado y ahora triunfan”, apunta.



Internacional en categorías inferiores, debutó con la selección absoluta en la Copa de las Naciones disputada el pasado mes de marzo, donde coincidió con Torres, Carballeira, Serra y Xaus, con los que ahora compartirá vestuario en A Coruña. “Yo ya había hablado con el Liceo y tanto César como Dava me animaron, pero no solo ellos, también otros exjugadores del Liceo con los que me fui encontrando. Me dijeron que en A Coruña se está muy bien y que además se trabaja y se compite al máximo y eso es lo que yo quiero, vivir el hockey de esa manera”, insiste.

Nil es el hermano mayor de Eloi Cervera, jugador del Barça, un aliciente más para los Clásicos de la próxima temporada. “En mi familia siempre nos han apoyado al máximo. A nivel deportivo, estaba claro que algún día íbamos a tener que separarnos. Para ellos es un orgullo tener a los dos hijos jugando a nivel profesional”, dice y vaticina unos partidos “divertidos” contra el pequeño de los Cervera: “Ya coincidimos este año en liga y fue chulo, pero a la vez complicado. Coincidir en un Liceo-Barça, que hay mucha más rivalidad, y puede que con algún título en juego… Va a estar divertido. Que gane el mejor”, añade.



El Liceo, con un proyecto ambicioso, quiere dejar atrás una temporada complicada. Se quedó fuera de la Copa del Rey y salvo en la Supercopa de España que abrió el curso y en la que luchó por el título con el Barça, no alcanzó ninguna otra final: no pasó de la fase de grupos en la Liga Europea y el Noia le eliminó en las semifinales de los playoffs.



Cervera es el último movimiento del verano. Juan Copa contará con nueve jugadores de pista (lo que le obligará a hacer un descarte por partido) y dos porteros. Se mantienen del año pasado los capitanes Dava Torres y César Carballeira, además de los también coruñeses Pablo Cancela y Bruno Saavedra, el argentino Fabrizio Ciocale y el portero Martí Serra. Y se incorporan Nil Cervera (Igualada), Tato Ferruccio (Tomar), Arnau Xaus (Calafell), Martín Rodríguez (Saint Omer) y Jacobo Copa (Dominicos). Son baja Sito Ricart, Guido Pellizzari, Tiago Rodrigues y Tomas Pereira, además de Fran Torres, Tombita, que jugará cedido en el Lleida.