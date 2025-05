Fran Alonso se sincera: "Si me dices cuando empecé aquí que el Dépor iba a estar en esta situación, la hubiese firmado"

Fran Alonso, técnico del Dépor ABANCA, es optimista de cara a que su equipo logre la permanencia en Liga F este mismo fin de semana. El cuadro deportivista disputa ante el Sevilla (domingo, 12.00 horas), su último partido en casa en esta penúltima jornada, y depende de sí mismo para amarrar la salvación. Por eso, el preparador quiso destacar que el contexto es ideal: "Si me dices cuando empecé aquí que íbamos a estar en esta situación, la hubiera firmado".

Partido crucial en una buena situación: "Es una buena situación, sí. Si me dices cuando empecé aquí que íbamos a estar en esta situación, la hubiera firmado. Dependemos de nosotras mismas. Sabemos que ganando en casa tenemos la oportunidad de dar una alegría a la afición y de cumplir el objetivo del año. Y eso quedando un partido. Siempre dije que estabamos preparadas para luchar hasta el último partido, pero si logramos conseguirlo con antelación sería espectacular. Estamos muy ilusionadas e intentaremos que eso pase, lo daremos todo para intentar conseguir el objetivo".

Permanencia sin ganar: "Para nosotras es muy importante el intentar ganar. Es un fin de semana muy especial para el Deportivo. El juvenil juega en Tenerife, el domingo jugamos nosotras y luego el Fabril. Esperemos que sea un muy buen fin de semana para todos los deportivistas. Nosotras intentaremos darle una alegría a la afición. Es el último partido en casa y queremos que se vayan con buenas sensaciones. Creemos que es un partido a las 12.00 y que va a haber muchísimo público. Para nosotras va a ser muy especial, con el aliciente de que si ganamos conseguiremos el objetivo, así que podría haber hasta celebraciones. Estamos deseando que todos los deportivistas tengan un muy feliz fin de semana".

Renovación automática en caso de permanencia: "Lo importante es intentar ganar mañana, salvarnos. Estoy muy feliz aquí. Desde que llegué no he recibido más que apoyo por parte del club, por parte de las jugadoras, por parte de todo el mundo. Estoy súper contento aquí. Como tú dices, hay renovación automática si se consigue el objetivo. Ojalá que así sea. Ojalá que se consiga el objetivo y ya podemos empezar a planear. Bueno, ya se ha empezado, pero a planear seriamente el año que viene, sabiendo que vamos a estar en Liga F".

Estado del grupo: "Es cierto que llevamos tres derrotas consecutivas. Para mí no deberían haber sido tres derrotas. Tenemos en uno de los partidos muy mala suerte, una muy mala decisión que nos cuesta la derrota, pero el equipo juega bien. El partido contra Granada, por 60 minutos hicimos muy buen partido. Luego es cierto que en la última media hora el contrario fue superior y al final lograron remontar. Contra el Barcelona es una derrota abultada, pero vemos equipos de la parte alta de la tabla que han tenido derrotas incluso más abultadas que nosotras. Así que bueno, eso entra dentro de lo posible. Pesa más la ilusión. Pesa más la ilusión de conseguir la victoria delante de nuestra gente, de darles una alegría y de saber que hemos estado luchando cuando mucha gente dudaba. Nosotras nunca dudamos en nosotras mismas. Y ahora verlo tan cerquita nos da muchísima ilusión. Lo pasado está y ahora sabemos que tenemos la oportunidad de conseguir nuestro objetivo y vamos a darlo todo para que así sea".

Sabor amargo si se consigue la permanencia con una derrota: "Yo no diría por deméritos de los rivales, porque obviamente para estar en esta situación hemos hecho los deberes antes, aunque lleguemos ahora de tres derrotas. Pero sí que es cierto que nosotras queremos, sobre todo este último partido en casa, dar una alegría a la afición. No es lo mismo celebrar la salvación porque haya otros resultados que te ayuden que celebrar la salvación porque hayas conseguido una victoria en casa. No tiene nada que ver. Lo principal es, por supuesto, el objetivo, salvarse, estar el año que viene en Liga F, que creo que el equipo se lo merece. Pero nos gustaría que fuera después de una victoria en casa".

Estado anímico de la plantilla: "Pienso que ilusionado es la manera de definir al grupo. Un grupo que está ilusionado. Las jugadoras están con muchísimas ganas. Puede que haya alguna jugadora que esté un poco nerviosa. Es normal, es una situación que muchas no han vivido antes. Un partido que si lo ganas te quedas en Liga F. Pero, vamos, creo que hay una confianza que ha habido todo el año. Una confianza en el grupo, una confianza en el cuerpo técnico, una confianza en el club. Y creo que el día de partido todos esos nervios, si hay nervios, se van a transformar en ganas, en trabajo duro y en esfuerzo para conseguir el objetivo. Tengo total confianza en que el grupo va a hacer un buen partido. Por supuesto que el rival es un muy buen rival. Está en la parte alta de la tabla, está en el top 10. Pero, aún así, creo que con todo lo que nos jugamos y con toda la ilusión que le hemos puesto todo el año, creo que podemos hacer un buen partido".

Futuro: "Bueno, siempre estás mirando el mercado, siempre miras qué jugadoras o qué posibilidades hay. Siempre es bueno estar preparado. Pero bueno, todavía no tenemos garantizado que vayamos a estar en Liga F el año que viene y ahora lo importante es el partido de este domingo. Lo demás ya vendrá, pero siempre, por supuesto que siempre, nos gusta planificar con tiempo y evitar sorpresas lo máximo posible".

Sevilla: "Bueno, el rival se está jugando el octavo puesto, que creo que tiene beneficios. O sea, que creo que ellas vendrán a ganar, a intentar darlo todo para conseguirlo. Es cierto que ya han conseguido el objetivo de la permanencia, si es que ese era su objetivo. Creo que es un rival con mucha calidad, tiene dos jugadoras arriba que son rapidísimas y muy peligrosas, en la transición sobre todo. Va a ser un partido muy difícil. Nosotras pensamos en nosotras mismas".

Cambios en el esquema: "Estos cambios que hemos hecho de esquemas un poco han sido por planteamientos del rival que creíamos que nos iban a beneficiar. En el caso del Levante creo que hicimos un buen partido. Con la Granada, ya lo dije, los primeros 60 minutos creo que fueron muy buenos. Y tuvimos ocasiones para, a lo mejor, haber marcado algún gol más. Y en el último partido contra el FC Barcelona hicimos un bloque bajo donde no logramos transitar. Así que han sido tres partidos un poco diferentes y será simplemente en función del rival".