Kevin Sánchez: “Voy a luchar por un puesto en el primer equipo, el Dépor es donde quiero estar”

Llegó hace seis años y, con una mezcla entre su acento natal y el gallego adoptado, Kevin Sánchez Rey (Burgos, 2005) confiesa que está donde quiere estar. Siente al Deportivo como su equipo y en su cabeza solo existe un plan A: ser futbolista profesional.

Objetivo cumplido, son equipo de playoff.

Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Nuestro objetivo al principio de la temporada era mantener la categoría. Después se han ido dando los resultados, el trabajo día a día… Lo hicimos muy bien.

¿Lo celebraron mucho en el vestuario?

Sabíamos que era una cosa que podía pasar. Teníamos probabilidades de que pasase ya que en el último partido nos beneficiaba el empate y la victoria e incluso con la derrota podíamos estar. Pero salimos a morir y lo conseguimos, así que sí, algo se celebró.

¿Se lo imaginaba a principio de temporada?

No, al principio de la temporada, obviamente había retos bonitos por delante, pero no nos imaginábamos tanto. Lo principal era salvar la categoría y luego ya, de ahí para arriba.

El míster siempre dice que no era el objetivo inicial. ¿Qué pensaban en el vestuario?

En el vestuario hay alguno que ya había jugado en Segunda RFEF, otros que no habían jugado nunca en esa categoría. Los más veteranos sí que nos veíamos con posibilidades. Los resultados se fueron dando. Es verdad que el partido contra el Salamanca en casa fue un bajón para todo el equipo. Pero luego, el fin de semana siguiente, nosotros ganamos al Laredo y se dieron todos los resultados que necesitábamos. Estamos muy contentos.

¿Qué nota le pondría a la temporada?

Del 1 al 10 le pongo un 8. Siempre se puede mejorar. Ya luego si conseguimos ascender le pondré el 10 (risas).

Para lograr ese ascenso primero tienen que pasar la eliminatoria ante el UCAM Murcia.

Va a ser un partido muy difícil, pero los estamos esperando para jugar aquí en casa. Estamos muy contentos de que nos hayan tocado ellos. Les esperamos aquí.

Se jugará en Riazor. ¿Qué le diría a la afición?

Queremos que nos apoyen. Jugar en Riazor es como un aliento más, es jugar con un jugador más. Estamos muy contentos de poder jugar donde juega el primer equipo y sobre todo, poder hacerlo en A Coruña ciudad.

La última vez del Fabril en Riazor no fue nada mal. Ganaron 3-0 al Pontevedra e hizo el gol para abrir la lata.

La última vez que jugué en Riazor con el Fabril se me dio bastante bien, pero a ver si el domingo podemos incluso mejorarlo. Sería espectacular.

Manuel Pablo felicita a Kevin tras su diana al Pontevedra | Quintana

En el UCAM está Albert Luque, que pasó por Abegondo. ¿Coincidió con él?

Sí, coincidí con él en la resi. Ya hemos hablado y me encantaría intercambiar la camiseta con él. Lo que pasa es que al ser del filial, pues no podremos, pero a ver si para la vuelta, pase lo que pase, nos la intentaremos cambiar.

Tienen que superar dos eliminatorias para poder ascender, se ve tan cerca y tan lejos a la vez…

Sí, totalmente. Tenemos muchas ansias de que llegue ya el domingo. Eso es bueno, creo. No estamos pensando en el siguiente partido, ni en la final. No sabemos lo que va a pasar, entonces nos centramos en el día a día. Hoy es miércoles, mañana jueves y el domingo iremos a por ello.

¿Hay confianza?

Sí, pero bueno, confianza como en cualquier otro partido. Vamos con calma. El Pontevedra, por ejemplo, que consiguió ascender muy sobrado, les ganamos 3-0 y en la primera vuelta perdimos 2-1. No se sabe lo que va a pasar, pero vamos con muchas ganas.



Después de ese gol ante el Pontevedra estuvo once jornadas sin ver puerta. ¿Cómo lo llevó?

Para mí fue duro. Conseguir el gol después de once jornadas ante el Laredo me subió la moral. Pero bueno, estuve once partidos sin meter gol, pero di creo que tres o cuatro asistencias. Poco a poco intento tranquilizarme, no meto gol, pero intento hacer buen partido. Al final un delantero lo que tiene que tener claro es que el gol va a estar ahí, no se te olvida cómo meter un gol.

¿Qué sensación se le queda cuando no marca?

Una de las características que tengo es el trabajo y el compromiso. Obviamente yo lo doy todo por el equipo, porque eso es lo que me caracteriza. Es verdad que cuando no meto, me voy de los partidos con un sabor un poco amargo. Me digo a mí mismo “vamos Kevin, tienes que meter”. Un delantero lo que tiene que hacer es meter goles. También ayudar al equipo, claro, pero tengo que meter y aportar en la faceta goleadora, y en este caso yo no estaba ayudando.

¿Se lleva esa rabia a casa?

Sí, sí. No estoy toda la semana pensando en ello pero sí que me lo llevo a casa. Con mis familiares lo hablo. Pienso “¿qué me pasa? Estoy dando todo de mí, estoy intentándolo todo, ¿por qué?”. Pero bueno, no siempre depende de mí, a veces metes goles en fuera de juego, otras veces fallo… Es lo que hay.

Esta temporada le vimos jugar como extremo. ¿En qué posición se siente más cómodo?

También jugué de mediapunta. La verdad es que me siento cómodo en las tres posiciones de arriba. En el extremo derecho sí que es verdad que se me complica un poquito más. A mí lo que me encanta es el trabajo, así que donde me ponga el míster, yo voy.

El primer gol a la Gimnástica fue de Manu Ferreiro, pero llegó gracias a una presión suya. ¿Siente ese tipo de goles llevan su sello?

Yo es que, aunque meta otro, siento que es mío siempre. Cuando metió Garri el segundo o Darío el tercero, yo estaba en el banquillo y también siento que son míos. Dentro del campo somos una familia, somos un equipo y eso nos caracteriza a todos. Meta quien meta, pensamos que es nuestro y lo celebramos igual que ellos, o incluso más.

Es verdad que, aunque no haga gol, influye directamente en el juego de otras formas. ¿Qué le pide Manuel Pablo?

Con el míster estoy muy contento. Siempre me dice que esté tranquilo, que no me preocupe, que no tenga esa ansia. La gente que está metida en el fútbol, que está aquí a pie de campo, esas cosas las ve. Cuando no meto me dice que esté tranquilo porque me va a llegar el gol, que estoy trabajando por ello, que disfrute.

¿Peca de ansioso a veces?

Sí, sí, soy muy ansioso. Paciencia tengo, pero cuando no meto gol, tengo la justa (risas).

En 2023 renovó hasta 2028. ¿Cómo se ve de cara a la próxima temporada?

La próxima temporada se está acercando y la verdad es que me veo con un futuro muy bonito, muy prometedor, sobre todo porque tengo firmado aquí hasta 2028, con el Dépor. Es el club en el que quiero estar y estoy muy contento de poder continuar estos tres años. Quiero luchar por un puesto en el primer equipo. Al final eso es lo que queremos la gente de la casa.

Ya se considera de la casa.

Sí, me considero de la casa. Llevo seis años aquí, el próximo año es el séptimo. Lo voy a dar todo.

¿Se ve asentado en el primer equipo del Dépor en un futuro?

Tengo muchísima ilusión, mucha esperanza. Estoy trabajando mucho y ese es mi sueño. Cuando tienes un sueño, vas a muerte a por él, pase lo que pase. Creo que me lo debo a mí, por todo lo que estoy trabajando, pero también a la gente que me quiere y me apoya. Quiero ser jugador profesional y lo voy a dar todo de mí. Solo tengo un plan A, no hay otro que no sea conseguirlo.

Lleva aquí seis años ya. ¿Quiere estar muchos otros en el Deportivo?

Yo aquí estoy muy contento. Venir aquí al Dépor desde tan chiquito para mí fue una ilusión, un reto y un espectáculo. A mí esto me encanta. Estoy encantado, así que por qué no. Estoy muy feliz en el Deportivo, para mí es mi equipo y ojalá tengamos muchos años por delante.