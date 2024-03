Alba Garrote : "Lo importante es el equipo, si puedo aportar, pues mejor"

Alba Garrote (Oviedo, 1998) es una de las principales referencias del HC Coruña Feminino.



La asturiana, que es la segunda máxima goleadora del equipo, fue clave en la histórica victoria ante el Massamá (0-2) en la idea de los cuartos de la Champions al anotar uno de los goles que puede valer un billete para la Final Four.

¿Qué significa haber ganado en la ida al Massamá?

Una alegría. Sabíamos que el partido iba a ser complicado porque jugar unos cuartos de final nunca es fácil. Íbamos a una pista difícil y el rival nos iba a poner las cosas muy complicadas, pero supimos imponernos. Entonces, estamos muy contentas porque hicimos un trabajo muy bueno durante los cincuenta minutos de partido y por conseguir esta victoria que nos acerca a la Final Four.

Además, anotaste un gol que puede ser clave para pasar.

Sí, pero la victoria del equipo es lo más importante. Si puedo aportar con un gol, pues mucho mejor.

La pena que no vinieseis con más tantos anotados.

La verdad es que tuvimos alguna ocasión muy clara para haber podido marcar algún gol más y haber llevado la eliminatoria un poco más resulta, pero así es el deporte. Hay días en los que te salen las cosas perfectas y marcas todos los goles que quieres y en otros que hay que remar un poco más.

Este año también jugáis la Copa de la Reina. ¿Qué supone para vosotras?

Estamos supercontentas por haber logrado la clasificación. Estamos intentando competir por todos los títulos que hay y eso habla muy bien de todo el trabajo que estamos realizando en esta temporada.



Jugaréis a mediados del próximo mes contra el Vila-sana, un rival muy complicado.

Los cuatro cabezas de serie son muy fuertes y ahora mismo están un peldaño por encima del resto. Esto se ve en la clasificación de la liga. Sabíamos que cualquiera de los equipos que nos iba a tocar iba a ser muy difícil, pero lo afrontamos de la mejor manera posible. Hay algún equipo que puede tener un poco más de nivel, pero contra el equipo que nos tocó va a ser un partido muy complicado porque tienen una plantilla muy buena.

A un único partido puede pasar cualquier cosa.

Exacto (ríe). Creo que lo bonito de la Copa de la Reina es que, aunque hayan los cabezas de serie y sean los favoritos, a un partido y en una pista neutral puede pasar cualquier cosa.

En la liga realizasteis una gran primera vuelta, pero en la segunda no os acaban de salir las cosas. ¿A qué se debe?

La primera vuelta la empezamos muy bien, pero también jugamos más partidos en casa que fuera. En casa somos un equipo difícil de ganar porque competimos muy bien. En esta segunda vuelta tuvimos más partidos fuera y se nos están atragantando un poco. Aun así creo que son rachas y que tenemos que seguir esforzándonos como hicimos desde el primer día para cambiarla.

Afrontas tu tercera temporada en A Coruña. ¿Qué te llevó a seguir aquí después de todo el lío que pasó con el Liceo?

Diría que el nivel de vida que hay A Coruña. Me encanta la ciudad y como se vive el hockey. Otra de las cosas que me hizo quedarme fueron mis compañeras. Saber que se quedaban y que confiaban cien por cien en el proyecto, hizo que no me lo pensase mucho.

Sigues teniendo teniendo un rol muy importante en el equipo siendo la segunda máxima goleadora. ¿Es una manera de responder a esa confianza que te dieron?

Sí, por eso estoy supercontenta. Es verdad que de estos tres años que llevo en A Coruña, éste es que mejor me siento tanto a nivel deportivo como de vida. Creo que cada año hay que ir mejorando. La confianza que depositan en mi, intento devolverla de la mejor forma posible.

Comentas que este año te sentías muy cómoda a nivel deportivo. ¿Hay alguna faceta específica del juego en que notes más esa comodidad?

Pues no te sabría decir (ríe). Estoy cómoda a nivel general, no habría nada que destacaría en específico. Quizás este año, dentro de la pista, me estoy soltando un poco más. Intento encarar un poco más hacia portería. También intento sentirme más importante en ataque y en defensa para ayudar más a mis compañeras.

Tienes mucho peso en el equipo, sobre todo en la bola parada aunque este año no está entrando. ¿Es más difícil meter las directas?

Este año sí que es más complicado. Ahora, cuando el árbitro pita, la portera ya se puede mover cuando antes no podía salir de su línea de referencia. Esto dificulta el lanzamiento. También creo que para meter la bola parada es un poco cuestión de suerte, aunque también requiere esfuerzo. También influyen las rachas. Puedes estar muchísimos partidos sin marcarlas y luego metes todas. Tienes que ser consciente de que todo esto puede pasar e intentar corregirlo mediante los entrenamientos.

Por último, ¿qué objetivo te marcas para este año?

Me gustaría ganar un título con el HC Coruña Feminino.