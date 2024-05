El OAR Coruña intentará que a la tercera (seguida) vaya la vencida

El OAR Coruña afronta entre hoy y el domingo una nueva fase de ascenso a División de Honor B, la tercera seguida, encuadrado en el Grupo I, con sede en Sevilla, donde se las verá con el anfitrión Balonmano Triana, el Cantera Sur almeriense y la Atlética Avilesina asturiana.



El plantel dirigido por Marcos Rodríguez finalizó el Grupo A de la fase regular en la segunda posición, con 50 puntos, dos menos que la Atlética Avilesina, segunda del Grupo B. Con los mismos puntos que el OAR, pero líder de su grupo, concluyó el Cantera Sur, mientras que el BM Triana lideró el suyo, con 56 unidades.



El oarista Mauro Jaureguiberry es, con 203 dianas, el máximo goleador de los cuatro equipos del Grupo I de la fase. Luis David Horcajada (108) es el principal artillero del anfitrión, Javier Andrés Torre (131), de la escuadra almeriense y Aitor Rodríguez (138), del conjunto astur.



“Son tres equipos muy potentes y fuertes, que tienen la misma intención que tú. Al final, somos cuatro equipos que luchamos por una sola plaza de ascenso”, declara el técnico del OAR, Marcos Rodríguez.



Respecto al BM Triana, el preparador herculino asegura que “tiene una plantilla muy amplia. Y mucha capacidad de lanzamiento exterior, con cuatro o cinco jugadores que pueden lanzar desde 10 metros tranquilamente. También es un equipo que trabaja muchísimo en defensa, con dos muy buenos porteros que hacen unos números muy interesantes. Tiene un par de jugadores que son extremadamente intensos en labores defensivas. Jugadores que son muy grandes, ya que miden más de 1.90, y que no dudan en hacer contactos duros para evitar que puedas progresar a portería. Hacen un trabajo bueno tanto en el 6:0 como en el 5:1. Hacen muchas ayudas y están muy juntos”.

La mejor defensa



“Tiene esa misma capacidad de lanzamiento exterior que puede tener Triana”, explica Rodríguez del Cantera Sur. “Seguramente es que la diferencia es que tienen menores jugadores con esa capacidad de lanzamiento exterior. Es un equipo que trabaja muy fuerte entre los seis y nueve metros en defensa. Se basa en evitar encajar goles. Tiene un contraataque en primera oleada muy bien trabajado y muy rápido. En segunda oleada también son muy eficaces. Es un equipo muy similar a Triana. Tiene una forma de jugar parecida, con un pivote con poderío físico que marca muchos goles. Es una parte importante de su sistema. Tanto Triana como Cantera Sur son dos equipos similares en cuanto a esa capacidad de lanzamiento exterior y a ese juego con el pivote. Yo los definiría como un equipo duro en defensa y con mucha capacidad de juego en su primera línea”.



Una condición de conjunto fuerte atrás que avalan los 622 goles encajados en la fase regular, por 697 del Triana, 820 de la Avilesina y 830 del OAR, que con 1.012 es el máximo anotador de los cuatro, por delante del cuadro astur (1.006).



De la Atlética Avilesina, Rodríguez –que tiene la plantilla al completo, incluido Francesco Aragona– asegura que “es un equipo con jugadores muy grandes, fuertes y con mucha capacidad física. Tiene una defensa muy dura y cerrada que arropa muy bien a sus porteros. Se basa en defender y en no encajar demasiados goles. En ataque, se basa en sus capacidades físicas. Chocar y pararlos es complicado. Es un equipo con mucho potencial y bastante rotación. También llega mucho tiempo entrenado por la misma persona y con la misma filosofía de juego y los jugadores están plenamente adaptados. Correr, defender, ser fuertes, no relajarse en un partido y no dar nada por pérdido es lo que les hace ser muy peligrosos”.



Por último, el entrenador oarista habló del calendario. “Los horarios son un poco raros. No son los habituales en una fase de ascenso. Tampoco lo es jugar el domingo a las diez de la mañana. Eso tampoco da mucho margen. Evidentemente es una fase y son cosas distintas. Son tres partidos en poco tiempo y eso es preocupante porque serán muy duros”.