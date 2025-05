El OAR apela a su gente para conseguir el ascenso

El OAR Coruña llevaba desde el pasado verano con esta semana marcada en rojo. El club se fijó un objetivo claro al finalizar la temporada pasada de cara a la presente: el ascenso a División de Honor Plata. Y puso las piedras necesarias para acercarse a él. Tras numerosos cambios en directiva, plantilla y banquillo, completó una liga regular casi impecable al sellar la primera posición en el grupo A y el billete para una nueva fase de ascenso con varias jornadas de antelación. La disputará como local, con todas las entradas vendidas, y se medirá hoy, mañana y este domingo a Sant Joan, Zaragoza y La Salle Córdoba, en ese orden, los dos primeros partidos a las 20.30 horas y el último a las 13.00 horas. Y lo hará con un refuerzo de última hora, el de Ángel Iglesias, de 31 años, el hijo pródigo que regresa a casa, al club donde se formó antes de iniciar una trayectoria contrastada en equipos de Asobal (Cangas, Cisne, Octavo y Sinfín) y recién aterrizado desde Lanzarote.



“De los cinco equipos que en agosto teníamos un proyecto hecho para subir a Plata, nos han tocado dos, que son Sant Joan y Zaragoza, por lo que la dificultad del grupo es evidente”, afirma Nando González, entrenador oarista que ya sabe lo que es subir a la segunda categoría: lo hizo con el Mallorca en 2023. “Sabemos que, si queremos ascender a Plata, es lo que nos toca, no podemos esperar ninguna perita en dulce”, añade. “Cualquier grupo es complicado. Una fase de ascenso son los dos mejores equipos de cada grupo y, te toque quien te toque, va a ser un partido a cara de perro hasta el último minuto. El grupo es lo de menos, todos los rivales iban a ser difíciles”, asume Diego Martínez, lateral izquierdo y capitán de la plantilla coruñesa.

Duelo de gigantes



El calendario ha querido que el OAR se enfrente el primer día al Sant Joan alicantino, que numéricamente ha sido el mejor equipo de la categoría durante la liga regular. “Tampoco le doy muchas vueltas a si es bueno o malo. Las cosas han venido así, hay que afrontarlas y estar preparados en cualquier situación para competir 60 minutos ante cualquier rival”, avisa el técnico.



Tres partidos en tres días. A esto se añade que la jornada del sábado es de tarde y la del domingo, de mañana, por lo que el aspecto físico jugará un papel muy importante en el devenir de los equipos que participan en la fase. “Todo cuenta y entra dentro de esos pequeños detalles. El físico es un aspecto que, en este tipo de competiciones, es fundamental y lo tendremos que tener en cuenta”, refuerza González. El entrenador del OAR cree que las claves de los partidos van a pasar por los pequeños detalles: “Van a ser partidos, a priori, igualados en los que estar bien en esos pequeños detalles y ser solventes en defensa para propiciar ataques rápidos, va a ser muy importante”.



Por su parte, Diego Martínez considera de vital importancia empezar la fase de ascenso ganando. “Lo importante es ganar el primer día, que por desgracia nunca lo hemos conseguido y ya vas con un pequeño hándicap. Tenemos que intentar hacer lo que mejor sabemos hacer y buscar la victoria el primer día y los siguientes”. Una línea de pensamiento que sigue Pepe Mora: “Sabemos que el primer partido va a marcar el devenir de esta fase”, asegura el máximo anotador de la plantilla en la liga regular, con 130 tantos en 30 partidos (4,33 por partido).



El OAR ya sabe lo que es ser anfitrión de una fase de ascenso, ya que la acogió en 2023, aunque no pudo lograr el objetivo de subir de categoría. En aquella ocasión los partidos se disputaron en el Barrio de las Flores, mientras que este año serán en el San Francisco Javier, su casa habitual.



“Son planteles y momentos diferentes. Son experiencias acumulables, pero hay que aprender de lo bueno y de lo malo y, sobre todo, procurar no repetir errores”, dice a este respecto Nando González.

El OAR quiere contar con el apoyo de su afición en San Francisco Javier durante los tres días de competición, al igual que lo ha hecho a lo largo de toda la temporada regular.



“Les pido que vengan a apoyar a este grupo que lo ha venido haciendo muy bien durante los últimos meses y que ahora más que nunca necesita ese factor jugador número ocho que da la afición”, pide el entrenador oarista.



“Creo que el San Francisco Javier, por las dimensiones, el ambiente acogedor, que mete mucha presión el público... Creo que será un factor extra, sobre todo por la ilusión de saber que estaremos con nuestra gente que ha estado todo el año apoyándonos”, afirma por su parte Pepe Mora.



“Es la cuarta fase consecutiva a la que llegamos y tenemos muchas ganas de que llegue el día de empezar y disfrutar de ello con nuestra gente, que va a ser bonito”, añade Diego Martínez.



Desde el club hay confianza en que este puede ser el año en el que se consiga el ansiado ascenso a Plata, tal y como transmite Nando: “Si no tuviese esa confianza, yo no sería el entrenador de este grupo. Si no confiara en cada uno de ellos, en mi trabajo y en el club, yo no sería el entrenador”.