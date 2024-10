Doce preguntas rápidas con el jugador del Básquet Coruña Beqa Burjanadze

El jugador del Básquet Coruña, Beqa Burjanadze, contesta doce preguntas rápidas con dxt campeón después de su entrevista. El ala-pívot georgiano desvela con quién comparte habitación, cuál es su idea de felicidad o quién es el DJ del vestuario.

Doce preguntas rápidas con Beqa Burjanadze

¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?

Pasar el día de descanso después de los partidos con mi familia.

¿A qué se hubiera dedicado Beqa si no fuese jugador de baloncesto?

Algún tipo de negocio o algún trabajo de management. Si no tuviese perfil de jugador, me gustaría estar en la oficina como general manager o así. Me gustaría planificar la plantilla y hacer el equipo.

¿Un lugar para vivir?

A Coruña y, a los que no lo conocen, Tiblisi, de donde somos mi familia y yo.

¿Un sitio favorito en A Coruña?

Los días de descanso me gusta ir a una cafetería a hacer un brunch con mi mujer o ir a la playa de Riazor a pasear.

¿Qué pides en un brunch?

Un bagel con aguacate, pavo y queso o huevos revueltos, lo típico, o un bol de yogur con frutos secos.

¿Y un lugar favorito para ir de viaje?

El año que jugué en Italia, en Reggio Emilia, una ciudad con una ubicación muy fácil para viajar a las ciudades grandes. Tuvimos oportunidad de visitar Verona, Florencia, Venezia... Destacaría Verona y Florencia.

¿El compañero más bromista del vestuario?

Lima, años luz.

¿El mejor compañero de habitación?

Estoy con Phil Scrubb, no cambiamos, tenemos el mismo toda la temporada.

¿Quién pone la música en el vestuario?

También Gus, el DJ más bromista de la plantilla.

¿Qué música suele poner?

Varía. El primer día puso reaggeaton y pensé que íbamos a estar así toda la temporada, pero también pone rock o pop, los hits que conocemos todo el mundo.

¿Un ídolo o referente en sus inicios en el baloncesto?

Me llevaron al básquet por mi primo Zaza Pachulia. Él ya estaba en la NBA. Viendo sus éxitos, así empezó mi aventura.

¿Un compañero que le haya inspirado en su carrera?

No me puedo quedar con uno solo, destacaría a todos los veteranos que he tenido a lo largo de mi carrera. En mi etapa de Sevilla compartía la posición de ala-pívot con Marcus Landry, un jugadorazo y que siempre me daba consejos, y también con Pops Mensah-Bonsu, súper profesional y un tío de diez; Tariq Kirksay, Luka Bogdanovic... Seguro que me estoy olvidando de alguno, todos me han ayudado un montón...