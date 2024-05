El Narón continuará en Primera

La segunda jornada del Campeonato de España de Clubes celebrado este fin de semana confirmó los ocho clubes que disputarán la final por el título y los ocho siguientes lucharán por la permanencia.



Tras la disputa de los cuatro encuentros masculinos, y sumado a los celebrados en la segunda jornada, los 8 equipos clasificados que disputarán la final por el título el próximo 26 de mayo en Castellón son: el Playas de Castellón, el Fent Camí Mislata, Grupompleo Pamplona At., Atletismo Numantino de Soria, Trops-Cueva de Nerja, Unicaja Jaén, Real Sociedad y S.G.Pontevedra.



Por su parte, el Cornellá, Intec-Zoiti, Tenerife, Atletismo Albacete, Scorpio de Zaragoza, Hospitalet, Capex Extremadura y AA Catalunya pelearán por no perder la categoría.



El Playas se encamina a cosechar un nuevo título de liga, que sería el decimosexto consecutivo, con lo cual desharía el empate que mantiene con el FC Barcelona, que hace dos temporadas decidió no participar en la liga de clubes.



Sabido es que el equipo catalán no inscribe a los equipos de sus secciones si no ven factible que ganen sus respectivas ligas. Manda el fútbol. La superioridad del equipo de La Plana es tal que no le hizo falta de sacar toda su artillería en las dos primeras jornadas, usando únicamente a los atletas que tenían más cerca geográficamente.

Representación gallega



La gran noticia es que el único equipo gallego en la máxima categoría, la SG Pontevedra, se mantendrá un año más en la élite. En el equipo pontevedrés son puntales Sergio Rodríguez Teixeira, Anxo Blanco y Pablo Bocelo y cuenta como club asociado al atletismo Sada. En el encuentro celebrado en Pamplona, Sergio realizó una marca de 22.16 +2.0, lo que le valió la quinta plaza, mientras que Anxo Blanco se fue hasta los 14.44, también fue quinto.



En la máxima categoría femenina, donde Galicia está huérfana de representantes, el título pasa una vez más por el duelo entre el eterno campeón, el Valencia y el Playas de Castellón.



Ambos equipos tienen representación local de la mano de Yulenmis Aguilar por parte del Valencia, que en esta jornada armó el brazo para lanzar el dardo hasta unos fantásticos 60,68 metros, lo que le sitúa en cuarto puesto en el ranking europeo y la tercera mejor jabalinista española de la historia detrás de Mercedes Chilla y Lidia Parada.



Por el Playas contamos con Laura Santos, que siguiendo el mismo criterio que con los hombres, el Playas sólo sacará su equipo de gala en la final que se celebrará en Castellón.



A ambos equipos les acompañarán en la lucha por el título el Cuevas de Nerja, el Atlético San Sebastián, el Piélagos, el Unicaja Jaén, con Carmen Sánchez, que lleva dos victorias en los dos encuentros previos. En esta ocasión le bastó un único lanzamiento en la prueba de jabalina de 48.43 metros para darle los 8 puntos a su equipo El Grupoempleo Pamplona y el SuperAmara Bat.



El Scorpio de Zaragoza, Celtíberas de Soria, Alcorcón, Hospitalet, Tenerife, Manresa y Sprint León lucharán por seguir un año más en la máxima categoría.

Atletismo Narón



En la Primera División femenina, todos son buenas noticias, ya que los tres equipos gallegos pelearán por una de las dos plazas que dan el acceso a la máxima categoría. El Ría de Ferrol va embalado para recuperar la plaza que perdió la temporada pasada.



En Durango, se impusieron de manera contundente. Victorias en los 100 y 200 por medio de Talia Pérez con 12.31 y 25.26, Inés Oitavén en los 400 con 57.75, María Barrios en el triple salto con 12.65, Diana Jiménez en pértiga con 3.46 metros, y de Xiana Lago en lanzamiento de peso con 13.11 metros, apuntalados por las segundas plazas de Diaou Diallo en salto de longitud con 5.76, Marta Pla en los 800 con 2.13.07 y Alicia Barreiro en los 400 m. vallas con 1.03.17. El Ria contó con atletas de su club asociado, el Riazor, donde Pilar Rojo ocupó la cuarta posición en los 1.500 con 4.43.39 como lo más destacado.



La Gimnástica Pontevedra, que saldrá con 3 puntos, contó con María Ezquerro, que se impuso en la prueba de lanzamiento de disco con 47.28 metros y con las vallistas Lucía Ferrer, segunda en los 100 m. vallas con 14.94 y Antia Martínez, quinta con 15.68.

Caras opuestas



En la Primera División masculina vivimos las dos caras opuestas, por un lado el Celta, que luchará por el ascenso, donde la temporada pasada se quedó a un solo punto de lograrlo y el Narón, que tuvo que desplazarse a Murcia con un equipo lejos de su potencial.



El Celta se impuso en Madrid con una gran actuación de Pablo Tomé, el dominador de la velocidad gallega esta temporada, destrozó su mejor marca personal en los 200 con 21.88 y viento contrario de -1.0, mientras que en 100 pararía el crono en 10.85 con -2.0 de viento, entrando en ambas pruebas en segunda posición.



Por parte del Narón, contó con su club asociado, el Marineda, con un Hugo Vázquez en los 110 metros vallas que se impuso con un gran crono de 14.23, anulado a efectos de ranking por un viento de +2.3, cerca del record gallego absoluto de David Gómez (14.09). Su hermano Jorge sería tercero en los 400 metros vallas con un crono de 56.88, Eloy García competiría en el doble hectómetro acabando con 22.38, mientras que Francisco Guzmán doblaría en disco, donde sería cuarto con 42.72 metros y sexto en peso con 11.76 metros.