Pedro Acosta dice que le ha faltado "el pelo de un sobaco" para entrar en la clasificación

El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), undécimo en la práctica oficial de la primera jornada del Gran Premio de Portugal de MotoGP ha señalado que le ha faltado “muy poquito, muy poquito, ha sido una pena, porque ha faltado el pelo de un sobaco para entrar”.



“Tenemos que estar contentos ya que para sólo haber hecho una tanda, porque la de la mañana ha servido de poco, hemos estado bastante cerca, hemos quedado a tres décimas de Brad -Binder-, a medio segundo del primero... Ha estado bien”, continuó Acosta.



“Ha faltado nada, pero tenemos que estar contentos y creo que el sábado me irá bien llegar un poco caliente, si conseguimos pasar a la Q2, me vendrá bien dar un par de vueltas más, porque todavía hay líneas que no son como las de Moto2 y me cuesta girar, creo que necesitamos tiempo”, insistió ‘Tiburón’ Acosta.



En modo carrera señaló que “por soñar que no sea; el sábado será importante hacer un buen entrenamiento por la mañana, calmado para la carrera, y no destrozar los neumáticos como me pasó en Catar, ir con calma para intentar darlo todo en la Q1 y si pasamos a la Q2, mejor que mejor, porque ya estamos dentro de la salsa otra vez e intentaremos sacar la cabeza. Si no se puede, a ver hasta dónde podemos llegar en la carrera sprint”.



“Tenemos que estar tranquilos y ser un poco pillos buscando una referencia para estar ahí, pues al final, está Raúl -Fernández-, Di Giannantonio, Aleix -Espargaró- venía rápido... Va a ser complicado, pero es la primera Q1 y también será importante”, reconoció Acosta.