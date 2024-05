Muñiz y Cagiao se reencontrarán en el Rally Cidade de Narón

Ya está todo listo para que empiece una de las mejores pruebas de la provincia coruñesa, el Rallye Cidade de Narón (25 de mayo). La edición número 36, organizada por la Escudería Siroco Narón, tendrá un cartel de lujo, además de presentar unos tramos que harán disfrutar a todo el público.



La segunda prueba perteneciente a la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA) contará con algunos de los mejores pilotos a nivel gallego y nacional. El primero de ellos es el actual campeón de la competición Álvaro Muñiz.



El coruñés regresa a la competición después de un parón de más de cinco meses. Su última prueba fue el Rallye de Ciudad de Valencia en el que le arrebató el campeonato a su amigo y rival Jorge Cagiao.

En cambio, su copiloto, Néstor Casal –que repetirá este año– no pudo ser coronado ya que Javi Martínez, copiloto de Cagiao, ganó en más pruebas.



Precisamente el salcedense –que este año también competirá junto a Iván Ares en el SuperCampeonato de España de Rallyes (SuperCER)– y el naronés buscarán repetir la victoria que lograron el año pasado.

Con todo, no lo tendrán nada fácil puesto que aparte de enfrentarse a Muñiz, también estará en esta cita Óscar Palomo-Alberto Iglesias, Miguel Ángel Fuster-Alba Sánchez, Enrique Cruz-Yeray Mujica, Alberto Ordóñez-José Pintor o Gil Membrado-Pablo Sánchez.



Asimismo, a estas parejas que suelen ser asiduos de la CERA, se les unirán algunas de las mejores del panorama gallego. La principal, sin ninguna duda, es la formada por Víctor Senra y José Murado.

El gran dominador del Campeonato Gallego de Ralis, acudirá a la prueba naronesa a medirse con los mejores para intentar ganarles. En esta ocasión, correrán con un Skoda Fabia, al contrario que en el certamen autonómico que lo hacen con un Citröen C3 WRC. Aun así, no se puede subestimar la calidad del piloto de Dumbría.



Junto a él también estará uno de los pilotos con más talento de Galicia, Iago Caamaño junto a Alberto Rodríguez. El coruñés participará en esta prueba nacional para continuar cogiendo ritmo en esta nueva temporada.



Por último, también estarán Luis Vilariño-David Míguez, Cristóbal Eiranova-Alexia García y la joven promesa ferrolana Alejandro Medín junto a Iván Bouza.

Un recorrido complicado

La edición número 36 del Rallye Cidade de Narón contará con diez tramos –cinco a doble pasada– que pondrán a prueba las habilidades y el talento de todos los participantes en esta cita.



Las carreteras de Narón, San Sadurniño, As Somozas, Moeche y Cerdido se caracterizan por estar agrietadas, ser muy estrechas y ensuciarse rápidamente. Por lo que será crucial estar muy concentrado para no cometer ningún error que les haga abandonar.



La primera especial del día será la de As Barbelas (10.20 kilómetros) sobre las 8.11 horas. Tras esta primera toma de contacto por las pistas de Moeche, la caravana se dirigirá a Ares para hacer la primera pasada por A Queira (9.98 kilómetros). Después, será el primer paso por la asistencias.



Tras ajustar los reglajes del coche, los pilotos harán las segundas pasadas por As Barbelas y A Queira, antes de acudir a As Somozas. Allí les aguarda un tramo muy técnico, el de As Enchousas (11.88 km). Una vez finalizado, sobre las 13.15 horas, será el segundo reagrupamiento.



La acción regresará a las 15.48 horas con la segunda pasada por As Enchousas. Luego, el rali se dirigirá a San Pedro (15.15km), que será la especial más larga, y a Pedroso (8.48). Con estos tramos se completará el tercer bucle, mientras que el cuarto, que empezará a las 19.09 horas, constará de los dos últimos tramos mencionados.



En ellos, probablemente se decidirá el ganador, que acudirá a Odeón a celebrar su victoria en el Rallye Cidade de Narón.