Iván Merichal cumple su sueño y estará en el Dakar

Iván Merichal por fin ha visto cumplido sueño: participar en el Dakar. Después de la decepción del año pasado en el que, cuando había cumplido todos los requisitos, le denegaron la plaza que había logrado y tuvo que rehacerse anímicamente para tener otra oportunidad. El de Oleiros se repuso y por fin ha logrado cumplir su deseo más profundo.

Iván inició su “Road to Dakar” el año 2022, realizando una gran temporada para demostrar que merecía una plaza en la carrera más dura y prestigiosa del mundo. Durante esa temporada se proclamó campeón gallego de Raids, terminó con éxito, Hellas Rally, la prueba helena del campeonato de Europa de Rally-Raid, así como el prestigioso Rallie du Maroc, prueba clasificatoria para el Dakar del Campeonato del Mundo W2RC

Tras su brillante temporada, Iván daba por hecha su clasificación para el Dakar 2024, pero la A.S.O. (Amaury Sport Organisation), organizadora del Dakar, tenía otros planes para él. Tras notificar la negativa, instaron al piloto a enfrentarse al desierto en el Abu Dhabi Desert Challenge 2024, la única prueba del Mundial W2RC que transcurre 100% en arena.

Merichal aceptó el reto, viajando a la arena emiratí para afrontar esta exigente prueba mundialista. Tras levantar la medalla que acreditaba haber vencido al desierto en el excitante reto propuesto por la organización, Iván se sabía poseedor de una de las deseadas 130 plazas del Dakar. Con todo, la celebración de la plaza se hizo esperar hasta ayer, momento en el que la organización comunicó la obtención de plaza a los pilotos aspirantes.

Iván se muestra satisfecho: "Estoy muy feliz de haber conseguido este primer objetivo. Lo he trabajado mucho y he pasado malos momentos, pero finalmente he visto recompensado el esfuerzo. Me siento muy feliz por poder cumplir mis sueños".

Etapa de financiación

Merichal inicia ahora primera etapa de su Dakar 2025: seguir entrenando para llegar a Arabia en su mejor momento de forma, mientras trabaja para reunir los apoyos necesarios para financiar el proyecto.

Como parte de su preparación, Iván espera participar en noviembre en un Rally de desierto. "Además de seguir con el plan de entrenamiento, es importante competir en el desierto. Es un entorno distinto al que podemos entrenar en Europa y es importante activar el chip de carrera, pues entran en juego variables que en un entrenamiento normal es imposible simular. Espero pisar mucha arena durante el último trimestre, sin asumir grandes riesgos, para poder llegar con buenas sensaciones y buen estado de forma al Dakar", indica.

La financiación del proyecto es otro reto importante para cualquier piloto que se enfrenta al Dakar. Merichal ya ha recorrido bastante terreno en este ámbito, pero su no clasificación el año pasado motivó la pérdida de algunos apoyos.

"El año pasado llevaba muy bien encaminado el tema presupuestario. El hecho de no clasificar me hizo perder algunos apoyos, sin embargo, espero recuperarlos. Trabajaré duro para encontrar marcas alineadas con mi proyecto a las que poder ayudar a proyectar su imagen a través de la orientación de mi proyecto en esta mediática prueba", reconoce.

Iván lanzará en los próximos días una campaña de micro-mecenazgo en su web, www.ivandakar.com, para obtener el apoyo de aficionados y simpatizantes, que podrán obtener a cambio camisetas, tazas o material deportivo con las insignias del proyecto.

Un Dakar solidario

El de Oleiros es consciente del impacto que genera el Dakar y pretende aprovecharlo para generar un impacto positivo. Por un lado, Iván colabora con ENKI, entidad coruñesa que lucha por la integración de personas con diversidad funcional a través del deporte y el ocio.

"Todo el que decida apoyar mi proyecto estará ayudando también a ENKI, pues una parte de la aportación estará destinada a financiar material deportivo adaptado. Me enorgullece estar colaborando con ellos desde el inicio de mi proyecto, habiendo finalizado ya con éxito campañas como la de “Kilómetros solidarios” durante el Abu Dhabi Desert Challenge", asegura.

Por otro lado, Merichal pretende que su Dakar deje huella, pero no de carbono. “Desde que inicié este proyecto estoy calculando la huella de carbono que genero y la compenso mediante la plantación de árboles. Calculo compensar las emisiones que mi Dakar va a generar con la absorción de 7,3 toneladas de CO2. Todo esto es un proceso transparente que se puede seguir desde mi web en el que interviene una entidad especializada que aporta rigor y veracidad. Creo que es importante que desde el mundo del motor aprovechemos también para resaltar lo importante que es cuidar nuestro entorno para que nuestros hijos lo puedan disfrutar igual que hacemos nosotros", explica.