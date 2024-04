Híbridos en Integral Motion... Es primavera, tu coche renueva

Desde que salieron al mercado, los vehículos híbridos no enchufables son una excelente opción para aquellos que buscan reducir su consumo de combustible y disminuir su impacto ambiental. Es evidente que en estos tiempos, con subidas de precios en todos los sectores, se puede ahorrar mucho con el cambio de automóvil. Estos vehículos combinan un motor de combustión interna con un motor eléctrico, lo que les permite funcionar de manera más eficiente y producir menos emisiones contaminantes además de conseguir un ahorro muy significativo en consumos.



Una de las principales ventajas de los vehículos híbridos no enchufables es su mayor eficiencia en comparación con los vehículos tradicionales de combustión interna. Al utilizar la energía eléctrica para complementar al motor de gasolina, estos vehículos pueden recorrer más kilómetros con menos combustible, lo que se traduce en un ahorro económico a largo plazo para los propietarios. En este sentido, comparándolos con los meramente eléctricos, nos encontramos muchas más ventajas en los híbridos por cuanto su repostaje no requiere de puntos de carga eléctricos que, en muchos casos, no están disponible todavía o simplemente han cerrado (como ha ocurrido con muchas electrolineras).

En los puntos de venta de Integral Motion repartidos por toda Galicia o en la comunidad de Madrid tienen disponibles una gran variedad de vehículos híbridos, desde SUV a compactos urbanos para poder circular sin problemas en cualquier ciudad.

La experiencia que ofrece esta compañía en vehículos de ocasión es una de las mejores garantías, así como las facilidades para recoger un vehículo de entrega, la financiación y hasta el seguro para el nuevo coche. El ahorro no solo es en el futuro, sino en la propia compra, porque el usuario puede adquirir modelos con pocos kilómetros que son prácticamente coches nuevos, totalmente revisados y con garantía propia. Además, la empresa gallega ha puesto en marcha la campaña "Es primavera, tu coche renueva" con descuentos de hasta 5.000 vehículos en sus unidades.

Alternativa más limpia.



Otro tema que hemos de tener en cuenta es que los vehículos híbridos no enchufables son una opción más sostenible desde el punto de vista ambiental. Al reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes, contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Esto los convierte en una alternativa más limpia y respetuosa con el medio ambiente en comparación con los vehículos convencionales, lo que conlleva que posean todos los certificados pertinentes para poder circular en todas las zonas posible.



Hay más ventajas, como la autonomía, ya que no dependen de una red de recarga eléctrica como los vehículos eléctricos enchufables. Son más versátiles y prácticos para aquellos que necesitan un coche, por ejemplo, para desplazamientos largos o que no tienen acceso fácil a puntos de recarga por lo expuesto anteriormente..



Los híbridos no enchufables son una gran opción para aquellos que buscan un vehículo más eficiente, sostenible y versátil a todos los niveles y cada día se venden más en nuestro país.

