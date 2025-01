Carlos Sainz abandona el Dakar

Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar y defensor del título en 2025, no seguirá en la 47 edición en la categoría de coches al verse obligado a abandonar, según adelantó la organización de la carrera en sus perfiles oficiales.

El piloto español Carlos Sainz volcó su Ford Raptor en el kilómetro 327 de la segunda etapa de la 47 edición del Rally Dakar, una especial de 48 horas de 967 kilómetros para los coches y 947 para las motos.



La organización, en un comunicado, detalló que tanto Sainz como Lucas Cruz, su copiloto, resultaron ilesos en el percance, pero un día después el piloto madrileño se ve obligado a abandonar la carrera.

Carlos Sainz acompaña a Laia Sanz, que se vio obligada a abandonar en su decimoquinta participación en el Rally Dakar al sufrir un vuelco a 70 kilómetros del final de la primera etapa a pesar de reparar el coche y completar los 413 kilómetros cronometrados, aseguró este domingo que vive un momento muy “duro”, que apenas pudo conciliar el sueño y que entiende la postura de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de no dejarla continuar en carrera.



En un comunicado, Sanz afirmó: “La FIA, en temas de seguridad, es muy exigente, y es normal, por lo que toca aceptarlo. Los ingenieros del equipo decían que no hubiera pasado nada por seguir, pero también entiendo que no se quiera asumir esa responsabilidad. Si hubiera pasado algo más adelante, es un marrón, así que lo entiendo, pero duele”, expresó.