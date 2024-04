Alejandro Medín: "Si no me viese con opciones de ganar, no corría el campeonato"

Alejandro Medín (2005, Ferrol) es una de las jóvenes promesas del automovilismo gallego. No sólo a nivel de ralis, sino en el autocross.



El piloto ferrolano va a competir en el Campeonato de España de Autocross y lo va a hacer con la intención de convertirse en campeón. La calidad y las ganas las tiene, sólo falta la suerte.

El 6 de abril empiezas el Campeonato de España de Autocross. ¿Cómo estás ante esa situación?

Nervioso. Siempre hay mucha incertidumbre porque después de estar tanto tiempo parado, sin coger carcross, se nota. No sé como iremos. Aun así, siempre es bueno que haya nervios antes de las carreras. Además, también estoy muy animado y motivado.

Vas a correr con La Base Motor Club. ¿Fue fácil seguir con ellos?

Sí, fue muy fácil. Ellos me ayudan muchísimo en todo. Es un equipazo y estoy muy contento con ellos.

La primera prueba es en Jérez de los Caballeros. ¿Cómo te has preparado para el debut?

Estuve viendo vídeos del circuito para recordarlo porque sólo corrí una vez en la categoría júnior. El año pasado no pude ir así que tuve y aun tengo que trabajar para aprenderme el trazado.

¿Qué te esperas encontrar en este campeonato?

Creo que va a haber mucho nivel. Viendo la lista de inscritos que hay en Jérez para nuestra categoría, va a estar muy igualada porque hay mucho nivel. Habrá que luchar, pero estoy motivado para hacerlo.

El año pasado, aunque sólo participaste en dos pruebas, fuiste de los pilotos más destacados. ¿Te ves como favorito para el título?

Sin ninguna duda. Si no me viese favorito, no intentaría correr el Campeonato de España. Mi objetivo es ganarlo y voy a pelear por conseguirlo.

Alejandro , duante la entrevista | Patricia G. Fraga



¿Hay algún piloto que lo veas como un claro aspirante?

No, porque todos los que estamos en esta categoría tenemos mucho nivel. Al final, el Campeonato de España, como dicen los pilotos que compiten en el extranjero, es de los campeonatos que tienen más nivel.

¿Qué hay que hacer para ganar?

Intentar prepararse lo mejor que se pueda. Es difícil, pero lo intentaremos. Y luego está lo básico, ser más rápido que los demás (ríe).

Hace un año comentabas que llegasteis a rodar en los tiempos de los pilotos de la categoría reina. ¿Es algo a lo que le das mucha importancia?

La verdad es que no. Yo me centro en mi categoría. Ellos tienes sus circunstancias, otras carreras o lo que sea, pero rodar en esos tiempos puede ser una coincidencia. Aun así, eso refleja el ritmo y la competencia que hay. Hacer mejores tiempos que los coches que están menos limitado y con pilotos top, valida mucho el nivel que tenemos en nuestra categoría.

Esa situación tiene que motivar.

Sí, pero como te digo no le presto mucha atención. Nosotros nos fijamos en los tiempos de la carrera, pero en las mangas apenas nos fijamos porque cambian muchas cosas. Una vez que acabe la carrera podemos ver cuanto nos sacaron, pero durante la prueba no.

¿Pediste algún consejo a pilotos más experimentados?

De momento no tuve oportunidad de hacerlo. Es cierto que los que tengo más a mano como son Germán y Manel Castrillón, me ayudan mucho. Ellos me dan muchos consejos y les intento hacer caso. Sin embargo, de los que corren en el autocross, no pude pedir ninguno.

Hablas mucho de Manel y Germán, que son dos referentes en el mundo del motor, pero ¿qué papel tienen tus padres?

Me ayudan muchísimo. Me acompañan a todas las carreras y son los que más me aguantan, tanto mis enfados como mis alegrías.

¿Cómo eres cuando ganas y cómo eres cuando pierdes?

Pues no lo sé (ríe). Es difícil decir algo de uno mismo. Yo creo que en las dos situaciones me callo demasiado. Es feo que lo diga, pero me callo mucho. Creo que tendría que celebrar más las victorias y expresarme un poco más en las derrotas y no dejarlas para mí.

Le dedico mucho tiempo a prepararme para las carreras. Ni mis padres lo saben. Procuro no contarle a nadie en lo que pienso o en lo que trabajo

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar para las carreras?

Le dedico mucho tiempo. Ni mis padres saben cuanto tiempo le dedico (ríe). Procuro no contar a nadie en lo que pienso o en lo que trabajo. Paso muchos días y muchas noches, documentándome para intentar mejorar y aprender de los mejores. Me veo entrevistas de pilotos de antes, para ver que pasó en tal rali. Por ejemplo, en el caso de los circuitos, me quedo con el trazado, el tipo de tierra, intento hablar con los pilotos allí... Es mucho trabajo. Yo, que no tengo la oportunidad de ir a entrenar y volver a casa el mismo día, me intento preparar lo mejor que puedo con lo que tengo para poder estar en los más alto.

Entonces, ¿tu único tiempo de descanso es cuando acaba la temporada?

No, de hecho es cuando más trabajo tengo (ríe). Tenemos que preparar la siguiente temporada. Ahora, cuando acabe la primera carrera, los dos primeros días estoy más relajado e intento descansar, pero no mucho porque ya hay que pensar en la siguiente. Después de ese tiempo hay que volver a mirar vídeos, ‘onboards’, hablar con la gente, planear el viaje...

¿Te preparas de alguna forma para afrontar posibles problemas?

Mentalmente, nunca estás preparado para un fallo del carcross porque nunca cuentas con que eso pueda pasar. Al final, no sabes bien como reaccionar. Yo me intento controlar mucho y analizar todo fríamente. Es cierto que cuando vas haciendo carreras, te pasan cosas que nunca antes te habían pasado y te cuesta afrontarlas. Una vez que ya te pasan, pues sabes como gestionarlo. Todo lo que te pase, te acaba enseñando. Eso sí, si en la siguiente carrera abandono o me quedo fuera de una manga, pues no sé como voy a reaccionar, pero tengo más facilidad para controlar la situación.

Hablas de que ves muchos vídeos de circuitos y alguna ‘onboard’, pero ¿también intentas aprender sobre la parte mecánica?

Ahora estoy mirando más cosas del carcross que de ralis, porque llevo más tiempo. Voy poco a poco en las dos, pero en el carcross como en cada carrera hay que cambiar los reglajes, voy aprendiendo que pasa si toco en tal sitio. Voy probando cosas nuevas aunque sé que no van a ser competitivas para notar lo que hacen... Me intento preparar también esta faceta.

¿Qué te parece que es lo más fácil de conducir un carcross?

Fácil no hay nada (ríe). A veces le tocas a una cosa y por tocarle a esa cosa, te cambian varias. Así que no hay muchas cosas fáciles, pero si tuviese que decir una sería trabajar con la suspensión. No llevamos las mejores, porque esas están en la categoría reina, pero también son muy buenas y si el terreno está muy bacheado o liso, es fácil cambiarla.

¿Qué es lo que más te cuesta?

Muchas cosas. Tengo que seguir aprendiendo mucho sobre el carcross. Quiero perfeccionar todo lo que hago. Quizás, en el carcross, lo más difícil de reglar son las convergencias y las alturas. Puede cambiar mucho tu conducción si tocas algo. Por ejemplo, en un circuito gallego puede ser que vaya muy bien, pero luego te vas a otro y es todo lo contrario. Tienes que tener muchos kilómetros para poder llegar y saber como tiene que ir, sin tener que probar en las mangas.

Antes de adelantar a un piloto, suelo esperar y estudiarlo un poco para ver que va haciendo y así poder tirarme en el momento oportuno

Una de las cosas más complicadas puede ser gestionar el tráfico en las mangas. ¿Cómo lo haces?

Eso depende mucho del piloto, de su forma de conducir y de su forma de gestionar. Hay pilotos que nada más llegar a un coche, se tiran a adelantar y les sale bien. Yo suelo esperar y estudiar un poco lo que va haciendo el de delante para poder adelantarlo. Me fijo como traza o dónde frena. Si lo hace siempre igual, ya sé el lugar en el que me voy a tirar para pasarlo.

Mencionas los distintos terrenos que te puedes encontrar en el campeonato. ¿Tienes alguna preferencia?

No tengo ninguna preferencia porque me gusta correr en todos. Quizás, donde más a gusto estoy como todos los pilotos, es en un terreno muy liso y con mucho agarre. Ahí es donde más disfrutas porque no tienes que estar pensando en esquivar aquella rodera, esquivar un charco o una piedra. Al final, en un terreno liso vas más cómodo y te centras en otras cosas.

Además de correr en Autocross, ¿vas a disputar algún rali?

Este año también vamos a hacer un pequeño programa de ralis en los que se engloban tres carreras de asfalto y tres de tierra. Como La Base nos ayuda en el autocross y nos vemos fuertes, decidimos optar por el Campeonato de España.

Alejandro Medíín participó en el Rallye de A Coruña con un Suzuki Swift | Mónica Arcay

El primer rali fue el de A Coruña en el que tuviste un gran papel. ¿Te esperabas estar tan arriba?

No me fue nada mal (ríe). Nosotros nos lo tomamos igual que cuando corrimos en Ferrol. Queríamos hacer kilómetros y disfrutar. Esta vez era un coche nuevo y un equipo nuevo. Esta unidad era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. La idea era rodar y hacer kilómetros porque no había podido correr antes con este coche. Con esas expectativas, el resultado estuvo genial.

¿Por qué decidiste correr con el Suzuki Swift Rally5 en lugar de con el Peugeot 206 XS?

Pues fue por el equipo. Ellos decidieron que corriese con esa unidad. La verdad es que es increíble el trabajo que hicieron con el coche porque va muy bien. Siendo mucho más complejo que el 206, el Swift tiene una suspensión buena y unos buenos frenos que te facilitan mucho la adaptación.

Eso se notó mucho en tu forma de conducir.

Pues sí y eso que fui de menos a más. En las primeras pasadas del 'shakedown' me resultó fácil cogerle el punto al coche. Aun así, son muchas cosas que sin probarlas antes, cuesta adaptarte. Fuimos a acabar el rali sin penalizar.

¿En qué pruebas vas a participar?

En principio vamos a coger en Narón, que pertenece a la CERA (Copa de España de Rallyes de Asfalto), y luego ya viene Ferrol, que es el rali de casa. Esos son en asfalto. Luego, damos el salto a la tierra y cambiamos la unidad al Swift Rally5-kit. Con él haremos el Rally de Catalunya, el de Pozoblanco y el de Madrid.

¿Tuviste que pensar mucho que ralis escoger?

No. El equipo R-technology lleva ese programa y me dice lo que tengo que hacer, así que yo lo acato.

¿Crees que venir del autocross te ayudará a ir mejor en tierra?

Pues no te puedo decir porque todavía no probé la tierra con un coche. Yo espero que me ayude correr, pero son cosas completamente diferentes. Al final, un carcross es de tracción trasera y tiene una conducción muy específica.

¿Influyó el aspecto económico para poder hacer más pruebas?

La verdad es que no. Este año estoy muy contento porque conseguimos más patrocinadores. Aparte de seguir contando con La Despensa de las Delicias, Rallycar, La Base, PTC Escuela, Motor Racing y Dxt Campeón, se unen al proyecto AraPedra, que es una empresa de construcción, Eron Coffee, que es una empresa gallega de cafés, y VilaVella, que es un restaurante de Cedeira. Este último, que ya lo había llevado en mis inicios, me hace mucha ilusión que vuelva a estar porque conozco al dueño desde que era pequeño.

La idea será seguir aumentando el número de patrocinadores.

Por supuesto. Al final, las carreras son muy caras y toda ayuda es bienvenida. Siempre es bueno que aparezca más empresas que nos quieran ayudar en este proyecto para así poder seguir creciendo.

A pesar de ser un piloto joven, ¿notas esa responsabilidad de tener que rendir bien?

Sí, al final voy cumpliendo años y el programa del equipo cada vez es más serio. La gente te habla a ti directamente. Tienes una imagen que te gusta cuidarla y mejorarla. La verdad es que sí que va creciendo esa responsabilidad (ríe).

¿Qué firmarías para el final de la temporada?

Primero de todo, ser campeón de España de autocross. Luego, en los ralis, adaptarme al coche, acabar las pruebas y seguir aprendiendo. También quiero disfrutar del momento y del equipo.