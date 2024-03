Derbi sin tregua hasta el final

El Viaxes Amarelle B y el Fisober protagonizaron el encuentro más destacado de la jornada vigesimocuarta de la Preferente Galicia Femenina en el Pabellón San Francisco Javier de A Coruña.



La gran rivalidad deportiva entre ambas escuadras auguraba un buen enfrentamiento, como así quedó demostrado a su término al llegarse con un resultado de cuatro a cinco para el equipo de Fran Toba.

El duelo no tuvo tregua desde su pitido inicial y al minuto de juego el luminoso reflejaba un empate a uno tras los goles de Adriana y Daryna. Las jugadoras de los dos equipos seguían acercándose a la portería adversaria para tratar de coger ventaja, pero las defensas y las porteras se mostraron firmes hasta el ecuador de este período. Sin embargo, en el once Adriana volvió a tirar el muro naranja con el segundo para las da Costa. Andrea hizo que la alegría visitante durase poco al nivelar en la siguiente acción. El Fisober no se dio por vencido y en el doce y en el trece Nuriña y Patri Romaní pusieron tierra de por medio con dos nuevos goles. Con este resultado de dos a cuatro se llegó al descanso.



En la reanudación, el conjunto de José Luis Quiñoá Salinas salió en pos de la igualada. Pese a ello, las locales no conseguían acercarse en el marcador. Adriana, una de las más destacadas del duelo, firmó el quinto de las de negro, el tercero en su cuenta, pasada la media hora de juego.



El Viaxes Amarelle B, con tres goles abajo, sacó la casta que le caracteriza y Andrea recortó distancias un minuto después. El filial trató de cercar la meta del líder y su insistencia tuvo la recompensa con un cuarto gol, a dos del final, que dejó el marcador final en cuatro a cinco para el Fisober.

Fisober

Ficha técnica:

Viaxes amarelle B: Tamara; Andrea, Laura Rivas, Sara Domínguez y Daryna –cinco inicial– Sofía, Tarasova y Olena.

Fisober: Sharay; Patri Romaní, Adriana, Paula Fandiño y Nai –cinco inicial– Ana Mouzo, Nuriña, Saray y Andrea.

goles: 0-1 min. 1: Adriana. 1-1 min. 1: Daryna. 1-2 min. 11: Adriana. 2-2 min. 11: Andrea. 2-3 min. 12: Nuriña. 2-4 min. 13: Patri Romaní. 2-5 min. 30: Adriana. 3-5 min. 31: Andrea. 4-5 min. 38: Andrea.

árbitros: Juan Alberto Blanco Bravo y María Isabel Rodríguez Couselo.