José Manuel Fernández Rodríguez: “La Asociación de Fútbol de Veteranos de A Coruña es un ejemplo para todos”

“Siempre he practicado diferentes deportes, pero el fútbol ha sido el que más me ha atraído de todos”

José Manuel Fernández Rodríguez es un enamorado del deporte y así lo reconoce a dxt campeón. ¿Cuál fue su primer contacto con el deporte?

He sido siempre una persona que me han gustado los deportes y ello me ha permitido practicar diferentes disciplinas como el atletismo, el balonmano, el fútbol y el voleibol. ¿Cómo llegó al fútbol?

El fútbol era el deporte que siempre más me ha atraído, lo que provocó que poco a poco me fuese decantando por su práctica y dejase de hacerlo en las otras. ¿En que posición jugaba?

De portero en el Portonovo en una competición que sería la equivalente a la actual Tercera Federación. Sin embargo temas familiares y laborales me obligaron a dejarlo al no contar con el tiempo necesario para su práctica. ¿Cuándo empieza su vinculación con el fútbol veterano?

En la temporada 1984-1985 volví a jugar y lo hice en un equipo de Pontevedra que se llama el Burgo. Empecé como portero y a las dos temporadas era delantero. Vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), siendo delegado de ella en Pontevedra, presidente de la Comisión de Fútbol Veterano y de Fútbol Gaélico. ¿Cómo reparte su tiempo para todo?

Soy una persona jubilada y ello me permite dedicar con responsabilidad y con el tiempo que requiere cada una de las tareas que tengo encomendadas dentro de la RFGF. ¿Conocía el fútbol gaélico antes de ser la persona encargada de velar por esta modalidad?

No, sin embargo debo decir que se pusieron en contacto con la RFGF para solicitar ayuda por el seguro médico. En la RFGF nunca hemos dudado si podemos colaborar con alguien o algún organismo. Luego surgió el tema de integrarlos dentro de la federación y al ser interesante para las dos partes se alcanzó un acuerdo para el bien común. Ha sido jugador, entrenador y directivo. ¿Qué función le llena más?

Todas son atractivas y tienen algo que hace sentirte bien al ejercerla. No obstante reconozco que el ser jugador es una liberación al poder realizar al aire libre algo que te gusta. Asimismo se debe recordar que la práctica deportiva tiene grandes beneficios personales y entre ellos se encuentran la mejora de la forma física y mental.