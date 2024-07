Javier Leira García: “De la economía del club no entro ni salgo, yo no soy directivo”

El Viaxes Amarelle inicia una nueva etapa esta temporada. Su primer equipo, que militará en la Segunda División Femenina tras el descenso sufrido el pasado curso con Raúl Castro ‘Piru’ al frente del banquillo, ha dado la baja a la totalidad de las componentes que formaban la primera plantilla. A ello se une que Javier Leira García (Ferrol, 1973) será el entrenador en la actual campaña con el reto de hacer crecer a un grupo de jugadoras muy jóvenes –el club todavía no ha anunciado ningún fichaje– que llega a la entidad con la intención de darlo todo por la camiseta naranja.



El nuevo preparador del equipo coruñés estuvo con dxt campeón para hablar de los retos que se enfrenta en la campaña que verá el inicio de su torneo liguero a finales del próximo mes de septiembre.

¿Cómo se produce su llegada al Viaxes Amarelle?



Los miembros de la junta directiva se ponen en contacto conmigo y quedamos para hablar del proyecto que quieren hacer. En la reunión que mantuvimos pude ver que ambas partes estábamos en una sintonía similar y al acabar me piden que les conteste pronto, pues quieren cerrar el tema del técnico para empezar a hacer la composición de la plantilla de cara a la nueva temporada

¿Qué es lo que más le atrajo del proyecto naranja?



El Viaxes Amarelle es un club que se ha caracterizado siempre por su apuesta y trabajo con la cantera. Ejemplo de lo que digo está lo realizado la pasada temporada en la que tres de sus equipos de base (cadete, infantil y alevín) disputaron las finales de la Liga Gallega, logrando el alevín el título de campeón lo que le permitió participar en el Campeonato de España. Como tú ya sabes, yo soy un entrenador al que le gusta mucho contar con la cantera y considero que el Viaxes Amarelle es un club ideal para continuar mi labor en el fútbol sala, que es un deporte que me apasiona. Estoy muy contento de estar aquí.

El club ha anunciado la baja de la totalidad de las jugadoras que formaban el primer equipo la pasada temporada. Que el plantel sea todo nuevo, ¿puede provocar que en las primeras jornadas del torneo liguero llegue en desventaja con los demás participantes?



No me preocupan las bajas, ser el entrenador del Viaxes Amarelle es un gran estímulo. Mi intención pasa por trabajar con esfuerzo y dedicación, como siempre lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, y así el equipo consiga el objetivo que los miembros de la directiva y del cuerpo técnico nos hemos marcado.

¿Cuál es dicho objetivo?



Antes de contestar a tu pregunta quiero destacar que la plantilla del Viaxes Amarelle para la temporada 2024-2025 vendrá marcada por su juventud al estar formada por dos jugadoras con edades comprendidas entre los 23 y los 25 años y las demás componentes tendrán entre los 18 y los 20. Dicho esto, el objetivo que nos hemos marcado es el de lograr la permanencia en un grupo que estará formado por 16 equipos y en el que los cuatro últimos clasificados perderán la categoría.

El Viaxes Amarelle militó la pasada temporada en la Primera División Femenina y en ésta competirá en Segunda con otros clubes que cuentan con un presupuesto mayor. ¿Le condiciona para afrontar el campeonato liguero?



Como te dije antes, el día que me reuní con la directiva me explicó cómo se encuentra el club y su proyecto. De este modo, a la hora de decidir si acepto o no el ofrecimiento, soy consciente de cómo está todo. De las cuestiones económicas del Viaxes Amarelle FSF no entro ni salgo, pues yo no formo parte de su junta directiva. Yo puedo responder del tema técnico y deportivo al ser el entrenador y estoy en el Viaxes Amarelle para ejercer esta función. Sobre tu cuestión de que “otros clubes tendrán un mayor presupuesto que el nuestro y si ello me preocupa”, es evidente que esto les permitirá tener más opciones para fichar. No obstante esta desventaja trataremos de suplirla con entrega, esfuerzo y trabajo en los entrenamientos que tengamos programados cada semana y después nivelarla en los encuentros que disputemos durante la temporada.

¿Cómo se ha hecho la composición de la nueva plantilla?



La junta directiva y yo hemos estado en contacto en todo momento para confeccionar la plantilla que tendrá el primer equipo esta temporada.

¿Ya está cerrada?



Está prácticamente perfilada, ya que solamente faltan por concretarse tres fichajes que están casi hechos.



¿Puede nombrar a las jugadoras que formarán la plantilla para este curso ?



Eso es un tema del club y no compete a mi persona. Supongo que el departamento de comunicación las irá anunciando en los próximos días.

¿Cómo define a las componentes de la plantilla del Viaxes Amarelle de la temporada 2024-2025?



Como ya te indiqué antes será un equipo formado por jugadoras muy jóvenes, en su mayoría son gente de la casa. Sé que están con bastantes ganas de empezar a trabajar y con mucha ambición ante el reto que tienen, por lo que tengo claro que tan pronto consigamos el objetivo que nos hemos marcado no se cruzarán de brazos y seguirán compitiendo para aspirar a metas más altas.

El torneo liguero dará inicio el último fin de semana de septiembre. El equipo, ¿cuándo empezará la pretemporada?



La intención es ponerse en marcha el lunes doce de agosto y en las dos primeras semanas hemos programado tres sesiones en cada una de ellas. Luego, en función de lo que consideremos desde el cuerpo técnico, iremos aumentado las sesiones que precise el plantel para llegar de la mejor posible al comienzo del torneo liguero.

¿Ya han programado amistosos para empezar a rodarse?



Esta cuestión dependerá de la disputa de la Copa Galicia. Al desconocerse todavía su programación, es algo pronto decir cuándo serán estos encuentros. No obstante está claro que tendremos amistosos, pues es sobre la cancha de juego midiéndonos a otros equipos cuando se podrá evaluar con objetividad las necesidades que precisa el plantel.

Ha hablado de su cuerpo técnico. ¿Quiénes lo integran?



A fecha de hoy estamos Iago Barro, que hará función de preparador físico y de entrenador de porteras, y yo. Más adelante está prevista la llegada de otras personas para completarlo.

¿Qué le dice a la afición del Viaxes Amarelle?



La totalidad de las jugadoras de la plantilla y el cuerpo técnico nos vamos a esforzar al máximo en los encuentros y entrenamientos que tengamos, por lo que solo les pido que acudan a nuestros partidos para animarnos y arroparnos. No les defraudaremos.