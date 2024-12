Vinícius y Aitana Bonmatí reinan en un The Best con sabor español

El brasileño Vinicius Jr y la española Aitana Bonmatí reinaron en la gala The Best de la FIFA, reconocidos como los mejores jugadores del mundo de 2024, en un evento que reconoció el poderío del Real Madrid, con cinco futbolistas en el once ideal masculino, y del Barcelona, con seis en el femenino.



Vinícius fue reconocido por primera vez en su carrera como el mejor futbolista del mundo. Tocó techo en la gala The Best, en la que se sacó la espina del Balón de Oro que recayó en Rodri Hernández, en un galardón en el que se reconoció su importancia en el Real Madrid.



Pieza clave en la conquista de LaLiga, la ‘Champions League’ y las Supercopas de Europa y de España, ‘Vini’ protagonizó su campaña más goleadora, con 24 tantos.



Títulos que también impulsaron al italiano Carlo Ancelotti a ser reconocido como el mejor técnico del mundo, sumando el The Best al premio Johan Cruyff en la gala del Balón de Oro. “A veces mis jugadores me hacen caso”, bromeó ‘Carletto’ al recoger el premio.



Vinícius sucedió a Leo Messi con 617 puntos de los capitanes y 1.147.276 de los aficionados que le hicieron ganador. Rodri, segundo con 41 puntos de desventaja, obtuvo mejor puntuación de los entrenadores y los periodistas. Tercero fue el inglés Jude Bellingham y cuarto su compañero en el Real Madrid Dani Carvajal por delante del barcelonista Lamine Yamal.



“Tuve una infancia viendo la pobreza y el crimen, poder llegar hasta aquí es muy importante para mí y hace ver a muchos niños que todo es posible”, dijo en su discurso con emoción Vinícius, inspiración para los pequeños que nacen pegados a un balón en Brasil.



Aprovechó el momento para jurar amor eterno al Real Madrid y mostrar su deseo de seguir “muchos años” en el club madrileño, enterrando opciones de ofertas millonarias que ya le llegaron y que amenazan con volver en breve para jugar en Arabia Saudí.



Para Aitana Bonmatí, que no pudo estar presente en Doha por la disputa de un partido de ‘Champions’ con el Barcelona ante el City el miércoles, es el segundo The Best consecutivo que la consagra como la futbolista del momento. Ganadora también de su segundo Balón de Oro, referente de un club que lo ganó todo en 2024 y pieza clave de la selección española campeona de la Liga de Naciones.



Real Madrid y Barcelona mostraron poderío en los onces del año. En el masculino cinco madridistas con la presencia de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinícius en el equipo titular de la temporada 2023-24. Lo completaron Dibu Martinez, Ruben Dias, William Saliba, Rodri, Lamine Yamal y Erling Haaland.



En el femenino un total de seis de once fueron futbolistas que brillaron en un año inolvidable del Barça. Junto a Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo en un equipo que cerraron Lucy Bronze, actual jugadora del Chelsea pero que también estuvo en el Barcelona la pasada campaña, Alyssa Naeher, Naomi Girma, Lindsey Horan y Gabi Portilho.



La seleccionadora de Estados Unidos, Ema Hayes, fue nombrada como la mejor entrenadora del año tras ganar el oro olímpico en París 2024. El argentino Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United, recibió por una gran chilena el premio Puskas al mejor gol del curso de fútbol masculino; mientras que la brasileña Marta lo recibió en el femenino, leyenda a sus 38 años, y recogió, gracias a un tremendo zurdazo, el galardón que lleva su nombre.



La parte emotiva de una gala que contó con ilustres del fútbol y a la que, a diferencia del Balón de Oro, acudió una nutrida representación del Real Madrid encabezada por su presidente Florentino Pérez, llegó con el hincha brasileño de 8 años del Vasco da Gama Guilherme Granda Moura, galardonado con el premio a la mejor afición.



Víctima de una extraña enfermedad genética, la epidermólisis bullosa, entró en coma por una neumonía y despertó tras 16 días con un emotivo vídeo del reencuentro con su madre que conmovió al mundo entero.



También tuvo un reconocimiento especial el brasileño Thiago Maia, jugador de Internacional, con el premio al Juego Limpio como homenaje a su labor en las inundaciones de Rio Grande do Sul, cuando se lanzó a las calles a prestar toda su ayuda a los habitantes de la ciudad.



El argentino Dibu Martínez hizo historia al ser el primer portero que gana dos ediciones de The Best, mientras que Alyssa Naeher, ganadora de los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, fue la galardonada en categoría femenina