Víctor Font pide a Laporta que convoque elecciones en 2025

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font pidió este martes a Joan Laporta, actual máximo mandatario de la entidad azulgrana, que convoque elecciones en el verano de 2025.

"Como esta junta directiva es evidente que ha demostrado que no tiene un proyecto para aprovechar el potencial que tiene el club, pedimos a su presidente que convoque elecciones en el verano de 2025", manifestó Font en rueda de prensa.

"El reto que tenemos los culés es pasar página del régimen de 2003 y profesionalizar y modernizar el club. Pido que el cambio que necesita el Barça se efectúe lo antes posible", añadió el líder de la plataforma 'Sí al futur', quien calificó de "inaceptable" la actual situación de la entidad.

Font convocó a los medios de comunicación para hacer una valoración de la situación del Barcelona tras el cierre del mercado de estival de fichajes y se mostró muy crítico con la falta de capacidad de la entidad para contratar jugadores.

"Han sido los tres meses más decepcionantes y frustrantes que recuerdo en la vida institucional del club. No hay plan y cada vez hay más improvisación y menos gente buena en la estructura ejecutiva del club", se lamentó.

Font criticó "el relato propagandístico, lleno de incoherencias, irrealidades, promesas incumplidas, medias verdades y mentiras" de Laporta en su rueda de prensa de la semana pasada.

Y aseguró que si el club no ha logrado alcanzar la regla 1/1 en el 'fair play' financiero para poder fichar es "por el pufo de Barça Studios que no han sabido resolver y porque son incapaces de ingresar más de lo que gastamos".

"No haber sido capaces de generar más ingresos y firmar el contrato con Nike nos ha mantenido bloqueados en este mercado. Tres años y medio después, siguen sin saber capaces de generar beneficios. Se nos dice que cerraremos el último ejercicio con beneficios ordinarios positivos y no es cierto. Si lo hacen será con las plusvalías generadas por la ventas de jugadores, que eso no es negocio ordinario sino activo patrimonial, y algún movimiento de maquillaje contable", denunció.

Con su exilió al Estadio Olímpico Lluís Companys, Font apuntó que el Barça, que siempre ha destacado por su enorme masa social, "se ha convertido en el equipo número 11 de Laliga en número de abonados".

"El movimiento peñístico también está roto, y sin ninguna voluntad de arreglarlo, y el peso institucional del club hoy día ha caído en picado", añadió Font.

Y prosiguió arremetiendo contra el proyecto deportivo recordando que la actual junta directiva lleva, en tres años, "tres directores deportivos, tres entrenadores y treinta fichajes de los que solo ocho aún están en la plantilla".

Una "improvisación constante" que ha llevado, por ejemplo, a que el centrocampista Ilkay Gündogan, "el fichaje estrella del año pasado", acabe saliendo "por la puerta de atrás" para volver al Manchester City, "inventándonos que se va por razones deportivas y encima pagándole parte de su sueldo".

Pese a todo este desgobierno que denuncia, el aspirante a la presidencia reiteró una vez más que no es partidario de activar una moción de censura contra Laporta y su junta.

"La moción es una herramienta que se ha de utilizar de forma excepcional, cuando se han traspasado determinadas líneas rojas o se han cometido delitos. Nosotros apoyamos la moción de censura contra Bartomeu (Josep Maria, el anterior presidente), porque creíamos que los beneficios superaban a los costes. Unas elecciones el próximo verano, si se hacen de forma ordenada, creemos que es lo mejor para el club ahora", concluyó.