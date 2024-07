Tere Abelleira: "Al Dépor le debo gran parte de lo que soy"

Siempre es especial volver a A Coruña para Tere Abelleira, jugadora de la selección española y del Real Madrid que jugó en el Dépor Abanca entre 2016 y 2020. Así lo dijo en la rueda de prensa previa al partido ante Bélgica en Riazor, último compromiso antes de los Juegos Olímpicos de París.

Sobre la derrota ante la República Checa, comentó: "fue un palo, pero nos lo tomamos como una oportunidad de mejorar, de corregir errores. Somos las mismas jugadoras antes y después. Hay que tener equilibrio, ni somos tan malas por una derrota ni por llevar una estrella en el pecho somos tan buenas. La confianza está intacta y tenemos ganas de corregir los errores que cometimos".

Con respecto a su vuelta a Riazor, detalló: "cuando entré por la puerta del estadio me vinieron muy buenos recuerdos. Mis cuatro años en A Coruña fueron increíbles. Es una suerte haber llevado la camiseta del Dépor y venir a jugar con la selección española es una alegría inmensa".

Será su segundo partido en Galicia con la selección en menos de un año, ya que hace unos meses jugó en Pontevedra, su ciudad natal. "Jugar en casa después de tanto tiempo es una alegría, ver que se está apostando por el fútbol femenino desde hace mucho tiempo lo hace más especial y ojalá poder regalar mañana una victoria a la afición coruñesa".

"Tenemos ganas de volver a competir y sacarnos la espinita del otro día para irnos con buenas sensaciones a los Juegos Olímpicos, que es el verdadero objetivo de este verano. Así que con ganas de saltar al campo. Esperamos un equipo muy fuerte, con ganas de ganarnos, y lo haremos lo mejor que sabemos", valoró sobre el partido de mañana.

¿Qué influencia tiene el Dépor en la jugadora que es ahora? "Gran parte. Aquí fue donde por primera vez me sentí profesional. Llegué muy pequeña, con 16 años, y me fui habiendo debutado en Primera División, siendo una jugadora mucho más madura. Me dieron mucha confianza, me apoyaron un montón y le debo gran parte de la jugadora que soy. Recuerdo que aquí se jugó cuando estaba en Primera, que pensé que quería ser eso", explicó la centrocampista.

¿Y qué ambiente espera? "Muy bueno. La afición es muy buena, durante mucho tiempo atesoró el récord y ojalá poder superar el número de espectadores de aquel día".