El Tenerife renueva a Álvaro Cervera e incorpora a Felipe Miñambres como director general

El CD Tenerife ha anunciado este miércoles la renovación del entrenador del equipo, Álvaro Cervera, así como la incorporación de Felipe Miñambres como consejero y director general de la entidad, y de Manu Guill como responsable de la dirección deportiva.

Rayco García, consejero de la entidad, ha ofrecido este mediodía una conferencia de prensa para anunciar todas estas novedades



Álvaro Cervera seguirá dos años más, a pesar de que el equipo lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion y no sabe en qué categoría competirá la próxima temporada, con evidente riesgo de descenso a Primera Federación.



"Queremos que la próxima temporada tome las riendas desde el principio y que tengamos un proyecto sólido con la gente que le acompaña. En la renovación me dijo que, si nos quedamos en Segunda, al año siguiente nos asciende a Primera", ha revelado Rayco García.



En la presentación ha estado presente el leonés Felipe Miñambres, "una de las leyendas más grandes del Tenerife, que se siente canario y respira canario", ha dicho García.

Miñambres ha mostrado su felicidad por regresar al club con el que llegó a ser internacional absoluto con España en 1994 y ha subrayado que no le importa la categoría en la que esté el equipo la próxima campaña.



"Mi idea era retirarme en el Levante, y es una alegría enorme volver al Tenerife después de más de veinte años. Tengo la suerte de elegir donde quiero estar, y quiero estar aquí, es lo que me dice el corazón, no me importa que el equipo esté en Segunda o en Primera Federación, no necesito elevar mi ego", ha explicado Miñambres, quien a partir del 1 de julio será director general.



La dirección deportiva será liderada por Manu Guill, quien firma por dos años y sustituye en el cargo a Mauro Pérez tras su marcha el mes pasado.



Guill, con un reciente paso por el CD Eldense, asumirá su función también a partir del próximo 1 de julio, y llegará acompañado de Hugo Rico y de Ángel Medina.



Felipe Miñambres ha subrayado la importancia de que el equipo se centre en el partido del próximo sábado ante el Burgos, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, para tratar de exprimir las opciones matemáticas de permanencia en LaLiga Hypermotion.



"No dependemos de nosotros, hay que ganar y seguir ganando, no queda otra alternativa, pensar solo en el siguiente partido", ha explicado el futuro director general del club, quien ha anunciado también que le gustaría la continuidad un año más del veterano centrocampista Aitor Sanz, confirmada segundos después por el propio Rayco García.