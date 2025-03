El seleccionador extranjero que el exdeportivista Albert Luque valoró para España

Después de ser absuelto del presunto delito de coacciones en el caso Jenni Hermoso, Albert Luque ha comparecido públicamente por primera vez en los micrófonos de El Larguero, en la Cadena SER. El que fuera jugador del Deportivo ha hablado de cómo ha vivido el proceso y ha desvelado también el nombre del seleccionador que tenía en mente tras la salida del Luis Enrique por si fallaba la opción de Luis de la Fuente.

"Lo voy a decir por primera vez, no lo sabe ni Rubiales", empezó el exdirector deportivo de la RFEF después de asegurar de forma rotunda que estaba "a muerte" con el actual seleccionador. "Me llamaron representantes por todos lados y yo les decía que no me llamaran más. Pero en mi cabeza, al que hubiera intentado convencer sería a Zidane. Sería la primera vez que no hubiera habido un seleccionador español, pero lo tenía yo en mente siempre y cuando no fuera De la Fuente".

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio, Luque explicó su planteamiento: "Me gustan los gestores de vestuario, de grupos. Zidane, sin ser un entrenador... ("megaestratega", lo interrumpen), gestionó un vestuario con Ramos, con Cristiano... gente no fácil y lo llevó de lujo".

Finalmente, las negociaciones con Luis de la Fuente llegaron rápido a buen puerto y su trayectoria al frente del combinado nacional está siendo un éxito, habiendo llevado ya a las vitrinas de la RFEF una Liga de Naciones y la Eurocopa del pasado verano. El propio Luque apuntó que nunca pasó de una idea cuando le preguntaron si había hablado con el técnico francés... aunque dudó: "Mmm... no, no".