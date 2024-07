Oficial: A Coruña será una de las once sedes del Mundial 2030

Ya es oficial, en la mañana de este viernes la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado los once sedes para el Mundial de 2030. Tal y como adelantó dxt campeón hace varias semanas, A Coruña se encuentra entre las once ciudades elegidas, y a pesar de las múltiples presiones por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) que retrasaron varios días la confirmación oficial, no estarán ni Vigo ni Valencia.

A falta solamente de la ratificación por parte de la FIFA, los once estadios españoles que albergarán la cita mundialista que se disputará en España, Portugal y Marruecos son los siguientes:

1. Santiago Bernabéu (Madrid)

2. Metropolitano (Madrid)

3. Camp Nou (Barcelona)

4. RCDE Stadium (Barcelona)

5. San Mamés (Bilbao)

6. Reale Arena (San Sebastián)

7. Riazor (A Coruña)

8. La Romareda (Zaragoza)

9. La Cartuja (Sevilla)

10. La Rosaleda (Málaga)

11. Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

La final se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Según explican desde la RFEF, han trabajado en la posibilidad de ampliar el número de sedes hasta trece pero, tanto la Federación Marroquí, como la Federación Portuguesa, han considerado que debe respetarse la normativa FIFA. En ella se establecen 20 sedes como máximo, por lo que España contará con once de ellas.

Elección de las sedes

En el comunicado oficial añaden que para la elección de las ciudades han aplicado una serie de "baremos y criterios objetivos" en relación a los requisitos de candidatura de la FIFA y que tenía en cuenta cuatros aspectos: proyecto técnico, operatividad, estructura financiera y dotación de las ciudades sedes, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales.

Subsedes

Por otro lado, hasta 16 comunidades autónomas tendrán instalaciones en sus territorios a modo de subsedes, entre las cuales se encuentra Vigo. Estas son:

Ciudad Deportiva José Luis Compañón - Ibaia (Vitoria-Gasteiz, Álava)

Ciudad Deportiva Andrés Iniesta - Albacete Balompié (Albacete)

Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante)

Nueva Ciudad Deportiva del Elche (Elche, Alicante)

Villaitana Football Center (Benidorm, Alicante)

Power Horse Stadium + Anexo (Almería)

Estadio Francisco de la Hera + Ciudad Deportiva (Almendralejo, Badajoz)

Ciudad Deportiva del Viejo Vivero + Estadio Nuevo Vivero (Badajoz)

Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort (Jérez de la Frontera, Cádiz)

Barceló Costa Ballena Golf & Spa (Rota, Cádiz)

Fairplay Golf & Spa Resort (Benalu-Casas Viejas, Cádiz)

Ciudad Deportiva Javier Pérez - CD Tenerife (Tenerife, Canarias)

Instalaciones Nando Yosu 1 y 2 (Santander, Cantabria)

Ciudad Deportiva Jose Manuel Llaneza (Villarreal, Castellón)

Ciudad Deportiva Rafael Gómez (Córdoba)

Nueva Ciudad Deportiva Girona FC (Girona)

Torremirona Relais Hotel Golf & Spa (Navata, Girona)

Camiral Golf & Wellness - Escuela de Fútbol de la Vinya (Caldes de Malavella, Girona)

Ciudad Deportiva del Granada CF (Granada)

Nueva Ciudad Deportiva Eibar (Eibar, Guipúzcoa)

Estadio Palladium Can Misses + Anexo (Ibiza, Islas Baleares)

Ciudad Deportiva Antonio Asensio - RCD Mallorca (Palma de Mallorca, Islas Baleares)

Ciudad Deportiva UD Logroñés (Logroño, La Rioja)

Estadio Municipal El Toralín + Anexo (Ponferrada, León)

Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra (Getafe, Comunidad de Madrid)

Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano (Madrid)

Instalación Deportiva Butarque C.D. Leganés (Leganés, Comunidad de Madrid)

Ciudad Deportiva del Real Madrid (Madrid)

Estepona Football Center (Estepona, Málaga)

Marbella Football Center (Marbella, Málaga)

Estadio Romano Jose Fouto + Campo Diocles (Mérida)

Instalaciones de Tajonar - CA Osasuna (Tajonar, Navarra)

Ciudad Deportiva Afouteza (Vigo, Pontevedra) • Ciudad Deportiva A Madroa (Vigo, Pontevedra)

Escuela de Fútbol de Mareo (Gijón, Principado de Asturias)

Grand Hyatt La Manga Club Resort (La Manga, Región de Murcia)

Pinatar Arena Football Center (San Pedro del Pinatar, Región de Murcia)

DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort (Roldán, Región de Murcia)

Alhama Arena Football Center (Alhama de Murcia, Región de Murcia)

Futbol Salou Sports Center (Salou, Tarragona)

Nou Estadi Costa Daurada + Anexo (Tarragona)

Oliva Nova Sports Center (Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana)

Instalaciones de Paterna - Valencia CF (Paterna, Valencia)

Ciudad Deportiva Levante UD (Buñol, Valencia)

Ciudad Deportiva Real Valladolid (Valladolid)

La decisión final sobre el uso de estas subsedes deberá pasar por un proceso de evaluación directa por parte de FIFA y corresponderá a los propios equipos participantes en la Copa del Mundo 2030.