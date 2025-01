Louzán: "Estoy plenamente convencido de que Valencia va a ser sede del Mundial 2030"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este miércoles que está "plenamente convencido" de que Valencia será una de las sedes del Mundial 2030 pese a que se quedó fuera de la primera lista oficial que ofreció la organización de la cita que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

"Es un compromiso de la propia Real Federación Española del Fútbol y de ahí que vamos a trabajar para ello, algo hemos avanzado ya. Mi sensación, y lo que yo les puedo transmitir ahora mismo, es que estoy plenamente convencido de que Valencia va a ser sede del Mundial en 2030", dijo Louzán a los medios de comunicación.

El presidente de la RFEF, que asistió en Valencia a una reunión con distintas entidades públicas y privadas para tratar las ayudas a los equipos y los campos de fútbol afectados por la dana, insistió en que la capital valenciana será una de las sedes.

"Soy un valenciano más. Quiero que Valencia tenga una sede mundial. Valencia va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial. Por lo tanto, yo soy el primer aliado y yo he dicho, y lo reitero aquí delante de todos ustedes, que esta gran ciudad y esta comunidad, si hay once sedes en España, no puede quedar fuera de ese Mundial", recalcó.

Louzán admitió que durante el trabajo previo para presentar las sedes del Mundial 2030 los plazos "se alargaron incluso un poco más" esperando a la posible entrada de la documentación de Valencia" y puntualizó que pese a que es la FIFA el organismo que tiene "la última palabra" es optimista.

"Hay razones más que suficientes para que sea sede del Mundial. No es explicable que esta Comunidad no tenga sede para el Mundial. Me parece de justicia que sea sede", comentó.

Además, el presidente de la RFEF, que tiene previsto visitar las obras del Nuevo Mestalla, recordó que en el Mundial que se va a celebrar en 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, "hubo cambios en el número de sedes para cada país".