Kirian Rodríguez recae del cáncer

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha confirmado este jueves que ha recaído del cáncer que le diagnosticaron en agosto de 2022, un linfoma de Hodgkin, motivo por el que causará baja con el equipo amarillo durante lo que resta de temporada en LaLiga EA Sports.

El futbolista tinerfeño ha comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer la noticia, sin admitir preguntas, como sucedió hace ahora 919 días, cuando anunció la enfermedad que padecía, y que logró superar ocho meses después con su regreso a los terrenos de juego para firmar el ascenso a Primera División.

Kirian, de 28 años, ha explicado que cada seis meses debe pasar pruebas rutinarias y, a principios de enero, el personal médico le mostró su preocupación porque los valores de una analítica no estaban siendo los adecuados.

"Ayer me comunica la hematóloga que he recaído del cáncer y tengo que parar seis meses, empezar otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra esta enfermedad. Mi mensaje es el mismo que entonces, espero volver a verlos en la temporada 25-26 y estoy seguro, cien por cien convencido, de que será con el equipo en Primera División porque confío en los jugadores y el cuerpo técnico", ha expresado el jugador en una comparecencia de tres minutos de duración, en la que esta vez, por deseo suyo, no ha estado acompañado por sus compañeros de vestuario en la sala de prensa.

Kirian deja la UD Las Palmas como el jugador de campo más utilizado en la plantilla con un total de 1.768 minutos, solo superado por el guardameta Jasper Cillessen.

En las 22 jornadas disputadas solo se perdió en octubre el partido contra el Real Club Celta de Vigo en el estadio de Gran Canaria (0-1), el último que dirigió Luis Carrión como entrenador del equipo isleño, sustituido por Diego Martínez, y siempre fue titular con ambos técnicos.

A diferencia de su prolífica campaña anterior, en el presente curso no marcó ningún gol, pero el futbolista tinerfeño se marcha como el jugador del equipo que más pases ha dado, con un total de 1.177, siendo el décimo de LaLiga EA Sports en este apartado.

Kirian decidió eliminar hace algunas semanas sus perfiles en redes sociales, y antes de jugar su último partido oficial, el pasado lunes en Girona (2-1), se había perdido dos entrenamientos durante la semana previa, aunque Diego Martínez había restado trascendencia a esas ausencias.

Hace ahora casi un año, el 14 de febrero de 2024, el club grancanario anunció la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.