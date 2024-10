Joan Laporta: "Estamos luchando contra todos y contra todo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este sábado en su informe anual en la Asamblea General Ordinaria 2024 del club que están en un mejor momento que cuando llegaron en 2021 al cargo y que, pese a empezar a ver la luz a nivel económico y estar bien a nivel deportivo, es necesaria la unidad para hacer frente a la lucha "contra todos y contra todo".

"El Barça vuelve a ser querido y admirado por mucha gente en todo el mundo. Volvemos a ser admirados, por lo que somos y lo que hacemos y por cómo lo hacemos. Vivamos esta realidad con orgullo. Y hay que hacerlo estando más unidos que nunca, con estabilidad institucional. Porque estamos luchando contra todos y contra todo, no es victimismo sino una realidad palpada cada día", aseguró Laporta en la Asamblea.

En este sentido, con apenas algunos socios y socias compromisarios presentes en el Auditori 1899 --los miembros más antiguos-- y el resto escuchando y participando de forma telemática, el mandatario aseguró que están luchando de nuevo contra la 'caverna mediática'. "Luchamos contra los que de manera recurrente apelan al 'Caso Negreira', que lo estamos ganando en tribunales, ya", apuntó.

"Pero la caverna mediática saca el tema cada vez que ganamos, les hace rabia que ganemos y contra ellos tenemos que defendernos. No podemos mostrar debilidades porque desean destruirnos. Tenemos que ser valientes y debemos estar fuertes. No comparto los vaticinios y proclamas catastrofistas de algunos, porque no existen y esto debilita. Y no podemos mostrar debilidad", reiteró.

En cuanto a su mandato, superado el ecuador del mismo, se mostró optimista y orgulloso. "Podemos decir con rotundidad y orgullo que se ha trabajado mucho y bien, permitirme que lo diga, para devolver al Barça al sitio que merece en el fútbol y el deporte. Nos disteis confianza para recuperar la economía y el prestigio y desorden institucional, tirar adelante el Spotify Camp Nou y hacer exceler a la Masia como eje central del proyecto deportivo, es lo que hicimos, hacemos y haremos si nos seguís dando confianza", aseguró.

"Estamos mucho mejor de como estábamos cuando llegamos al club en 2021, hay datos económicos que lo ponen de manifiesto. Y ha sido gracias a que los socios y socias nos dieron confianza y además nos dieron al club la estabilidad institucional necesaria para hacer frente a los retos", resumió.

De ahí que no haga caso de las "proclamas catastrofistas de algunos". "Estamos determinados a culminar la recuperación del club en todos los ámbitos. Este camino no ha llegado a su final y queda mucho trabajo por hacer pero estamos mejor en todos los puntos de vista respecto a 2021", vaticinó.

En cuanto al balance deportivo de la temporada pasada, comparte el "desengaño" del mal final de Xavi Hernández, aunque le agradeció el trabajo hecho y, de nuevo, recordó la Liga ganada contar viento y marea. "Esta Junta, que estamos para tomar decisiones no siempre fáciles de tomar, optamos por dar un nuevo impulso al banquillo con cambio de entrenador y cambio de preparadores físicos y estructura. Con los jugadores formados en la Masia que están en el primer equipo, con los veteranos y de la mano de Hansi Flick, pensamos que los éxitos volverán a llegar y todos estaremos muy satisfechos", comentó.

"Estamos contentos con la plantilla, orgullosos de que la Masia esté presente con un peso importante, y estamos contentos del trabajo y compromiso de Flick y de nuestro director deportivo, Deco, que ha reducido en 170 millones de euros nuestra masa salarial. Con respeto absoluto a nuestro entrenador Xavi, que hizo muy buen trabajo y que fue agradecido públicamente, necesitábamos un nuevo impulso y estamos muy contentos con el trabajo hecho por Hansi Flick", reiteró.

A nivel económico, Laporta aseguró que siguen saneando la economía del club "en el menor tiempo y sin poner en riesgo el modelo de propiedad". "Mientras esta Junta que tengo el honor de presidir esté al mando, el club siempre será de sus socios y socias. Es nuestra motivación y todas las acciones que hacemos están relacionadas para que los socios y socias seamos propietarios. Estamos saneando la economía sin que los socios tengan que rascarse el bolsillo; es una prioridad para nosotros", aseguró.

"Los resultados ordinarios (+12 millones de euros) son positivos por primera vez desde 2017. Por fin tenemos estos resultados ordinarios positivos. De por medio hicimos las palancas, y menos mal, porque permitieron tener un equipo más competitivo que nos dio LaLiga 2022/23. Y gracias a las palancas los socios, insisto, no tuvieron que rascarse el bolsillo, que lo normal hubiera sido hacer una ampliación de capital para cubrir las pérdidas. Pero fuimos valientes y activamos las palancas", rememoró.

Además, incidió en la rebaja de 170 millones de euros de la masa salarial del club. "Ahora tenemos un ratio de salarios respecto a ingresos del 57%, dentro del margen marcado por la UEFA. Cuando llegamos, esta relación estaba en un 98% y era insostenible. Y hubo además contención en las inversiones, con una única gran inversión como dijimos; la de Dani Olmo, que costó 47 millones. Y vendimos jugadores que nos dieron ingresos limpios, pero fueron ventas deportivas, no económicas", destacó.

También, pese a que tuvieron un déficit de 10 millones de euros, destacó la mejora económica del equipo de baloncesto, que anteriormente perdía más dinero, y celebró que el Barça Femení diera unos beneficios de 600.000 euros pese a haberlo ganado todo, con las variables por ganar que se tuvieron que pagar. "Pero ya da beneficios y nos da satisfacción", celebró Laporta.

BARÇA VISION, MAL PRESENTE PERO MEJOR FUTURO

En cuanto a Barça Vision, el negocio tecnológico de la entidad, Laporta comentó que tiene un "proceso de maduración más lento" y por ello esta temporada no ha tenido el rendimiento querido. "Ha habido impagos de los socios que teníamos y los auditores hicieron la provisión de los impagos y de los futuros pagos. Y afrontamos estos impagos y nos lleva a unos resultados negativos que nos impactan en la cuentas generales del club en -91 millones de euros", aportó.

"Y también está la salvedad de valorar el valor real de Barça Vision. Nosotros la hicimos en base a la última inversión en Barça Vision, los 25 millones de euros de Aramark. Hacemos una valoración de 408 millones de euros. Pero estamos seguros de que Barça Vision será en breve una de las fuentes de ingresos del club", auguró de cara al futuro.

"Presentamos un presupuesto que sigue en la línea de tener resultados positivos, en el marco del 125 aniversario y con el regreso al Spotify Camp Nou, que es una realidad y no es una venta de humo. Estamos a las puertas de un proceso de recuperación económica que se está culminando y con un equipo que funciona y nos hace ilusionar. Es motivo para estar satisfechos", resumió Laporta.

"Es importante que se apruebe para mantenernos unidos y darnos fortaleza institucional. Os invito a vivir el Barça actual con orgullo, emoción, alegría si me permitís. Si nos mantenemos todos unidos, el Barça continuará siendo el mejor club del mundo. Muchas gracias", concluyó el presidente blaugrana.