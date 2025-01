Iago Aspas no descarta renovar con el Celta más allá del 2026

El capitán del Celta, Iago Aspas, no descartó este jueves ampliar su contrato con el club vigués más allá del verano de 2026, aunque dejó claro que todo dependerá de sus sensaciones sobre el terreno de juego.



“La frase esa de partido a partido la podemos extrapolar a mi renovación, vamos año a año porque ahora mismo lo veo muy lejos, queda un año y medio para que termine mi contrato. El día a día y los partidos nos ayudarán a pensar una cosa u otra”, declaró en rueda de prensa.



Arropado por su familia, el delantero celeste compareció esta tarde ante los periodistas tras ampliar un año más, hasta junio de 2026, su vinculación con la entidad gallega.



“Estoy muy feliz de seguir aquí y lo que va a pasar en el futuro no lo sé. Siempre dije que me gustaría irme cuando vea que me encuentro bien pero que no voy a poder dar más, es lo que me gustaría”, incidió Aspas, quien confesó que tardó “cinco minutos” en acordar su última ampliación de contrato.



En este sentido, confesó que la llegada de Claudio Giráldez al banquillo del primer equipo ha influido en su decisión porque con él ha vuelto a disfrutar del fútbol.



“El año pasado al principio no me encontraba del todo cómodo, aún venía de las molestias de la temporada anterior e iba muy renqueante de la espalda. Me costó empezar, pero acabé la temporada pasada muy bien. Mi evolución fue, como la del equipo, de menos a más. Esta temporada empecé de la mejor manera posible y la alegría del día a día y esa felicidad del fin de semana fue lo que nos llevó a tomar esta decisión”, explicó.



A nivel individual, el máximo goleador en la historia del club vigués dijo que le gustaría “seguir batiendo todos los récords posibles” y celebrar “un título” con el Celta.



“En las anteriores renovaciones, cuando hubo intereses de otros clubes, yo dije que volvía para estar en mi casa, para formar la preciosa familia que tengo y me gustaría quedarme hasta que el alma y el cuerpo me permitan disfrutar en el terreno de juego”, concluyó