Hans Flick firma dos temporadas con el Barcelona

El alemán Hans-Dieter Flick (Heidelberg, 1965) será el entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026, según anunció este miércoles la entidad azulgrana.



"Culers és el nostre moment. Força Barça (Culers es nuestro momento. Força Barça)" dijo Flick en un vídeo publicado en las redes sociales de la entidad azulgrana.



El compromiso se ha anunciado una vez el club catalán y el anterior entrenador, Xavi Hernández, alcanzaron un acuerdo para la liquidación del contrato del preparador catalán y su equipo técnico.



Será Flick el tercer entrenador alemán en la historia del Barcelona. El primero de ellos fue Hennes Weisweiler en la temporada 1975-76, un curso que no finalizó tras ser destituido por los malos resultados y su mala relación con Johan Cruyff.



El segundo fue Udo Lattek, entre 1981 y 1983. En su caso pesó la mala relación con Diego Armando Maradona. Fue sustituido en el Barcelona por César Luis Menotti.



Nacido en Heidelberg, Flick inició su periplo en los banquillos en 1996 siendo entrenador-jugador en el FC Victoria Bammental (1996-00), antes de tomar las riendas del Hoffenheim durante cinco temporadas (2000-05).



Posteriormente fue ayudante de Giovanni Trapattoni y Lothar Matthäus en el RB Salzburgo austriaco, como paso previo de recalar en la selección alemana en agosto del 2006.



Allí estuvo seis años a la sombra de Joachim Löw, sustituto de Jürgen Klinsmann tras el fallido Mundial de Alemania de 2006. Desde ese momento, Löw y Flick lideraron a la selección alemana que cumplió con nota durante las cuatro grandes competiciones que disputó.



La 'Mannschaft' disputó entre 2008 y 2014 una final de Eurocopa (2008), una semifinal del Mundial (2010) y otra semifinal de Eurocopa (2012) antes de levantar la Copa del Mundo en verano de 2014 en el Brasil, el primero de sus grandes éxitos en un banquillo.



Tras aquel Mundial, recordado por el 1-7 en la semifinal ante Brasil, Flick deja de ser el ayudante de Löw y se convierte en director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hasta 2017 antes de aceptar la dirección general deportiva en Hoffenheim hasta febrero de 2018.



Un año más tarde, en el verano de 2019, Flick es contratado como ayudante de Niko Kovac en el Bayern de Múnich, pero meses más tarde, el croata es destituido y apuesta interinamente por el técnico de Heidelberg, una decisión que cambiará la historia de Flick y del Bayern, y que acabará siendo una temporada de récord para todos los implicados.



Los éxitos se multiplican y la temporada termina con un triplete y un doloroso 2-8 parta el Barça en la Champions. Acaba la temporada nombrado como mejor entrenador del año.



El triplete se convierte en sextete, con lo que iguala al Barça de Pep Guardiola de la temporada 2009, tras añadir la Supercopa alemana, la Supercopa europea y el Mundial de Clubes.



En la temporada siguiente, Flick levanta su segunda Bundesliga, el séptimo título en año y medio y entonces acepta la oferta de la Federación alemana para ser nuevo seleccionador.



Pero pese a los buenos inicios, su equipo acaba pagando muy cara su derrota contra Japón en el Mundial de Catar de 2022 y Alemania es eliminada en la fase de grupos. Fue destituido de su cargo en septiembre de 2023, Hans Flick desde entonces esperaba una nueva oportunidad, ahora el Barça se la ha dado.

Fan del fútbol ofensivo

El flamante entrenador del Barcelona aseguró que su libro de estilo se basa en la posesión del balón y el fútbol ofensivo, dos aspectos que le gustan y en los que trabajará para conseguir llevarlos a cabo en el equipo catalán.



En unas declaraciones a los medios oficiales de la entidad azulgrana, Flick agradeció "a todas las personas que se han implicado" en su contratación, un compromiso firmado para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026.



"Es un honor y un sueño firmar un contrato como entrenador del FC Barcelona, trabajar para este club, para este gran club", insistió el técnico de Heidelberg, quien aseguró que tiene "muchas ganas de empezar a trabajar para este increíble club".



"Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por su éxito", dijo Flick, que llegó este martes a Barcelona, pero que no firmó su contrato hasta este miércoles, puesto que el club catalán tenía que resolver la liquidación del contrato con el anterior técnico, Xavi Hernández.



Flick también se refirió al potencial de los jóvenes jugadores azulgranas y recalcó que el Barça dispone de "una de las mejores canteras del mundo", además de insistir en que en el primer equipo se produce "una buena mezcla entre jugadores con experiencia y jugadores jóvenes con talento".



El nuevo técnico del Barça se marca como objetivo "trabajar para poder mejorar", algo que se plantea mano a mano con el director técnico, Anderson de Souza, Deco; y el presidente Joan Laporta.



"Para mí es importante trabajar en equipo. Hemos de trabajar juntos en este aspecto. Nos tenemos que focalizar en esta tarea y estoy feliz de hacerlo con esta gente", dijo.



El entrenador alemán se mostró ambicioso en esta etapa. Recordó que ya con el Bayern Múnich ganó "algunos títulos" y le gustaría continuar con este camino aquí en el Barcelona.