De la Fuente: “Es una final y muy igualada, al cincuenta por ciento”

Luis de la Fuente, seleccionador español, calificó de “final” el duelo entre España y Alemania de cuartos de la Eurocopa 2024, que ve “al cincuenta por ciento”, aunque reiteró que dirige a “los mejores del mundo” y no los cambia “por nadie”.



“Elogio mucho a Alemania para que no nos equivoquemos porque nos están cayendo tantos elogios que igual se piensan que no está igualado. Es una final y muy igualada. Alemania es una gran selección que destaca por ser un equipo muy sólido, muy equilibrado, con individualidades como Wirtz, que es uno de los grandes talentos europeos, Musiala, con Kroos. Es un rival de final”, dijo.



Para el seleccionador español el duelo “está muy equilibrado en cuanto a calidad y nivel de equipos”, y volvió a lanzar un mensaje de confianza ciega a sus jugadores en vísperas de un partido tan importante. “No los cambio por nadie. En mi opinión son los mejores del mundo”.



Ignoró De la Fuente la crítica del exportero Jens Lehmann y se quedó con los elogios que han lanzado a España integrantes de la actual selección alemana. “No he oídos las declaraciones pero nos preocupan poquito”.

Por otro lado, advirtió De la Fuente del “arranque muy poderoso” que suele protagonizar Alemania en cada uno de sus partidos y la intención que tendrá España de “intentar contrarrestarlo actuando de la misma manera”, convencido de que el ambiente en contra que sufrirán sus jugadores no les pasará factura.

“Atar a los pies” a Kroos

La posibilidad de que Toni Kroos dispute el último partido de su carrera ante la selección española planeó en la sala de prensa del Stuttgart Arena, donde Luis de la Fuente y uno de los amigos del centrocampista germano, Dani Carvajal, bromearon con la posibilidad de atarle los pies para quitarle a Alemania un futbolista clave.



“Habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si nos dejará la UEFA. De Kroos sabemos cómo se las gasta. Intentaremos que no reciba fácil el balón y limitarle esas opciones de pase, estar muy cerca con ayudas. Si no nos dejan atarle, a trabajar como siempre”, aseguró De la Fuente en la rueda de prensa.



El seleccionador español elogió al jugador alemán: “Kroos es un superclase, un futbolista de un nivel al que no le va a dejar el fútbol nunca, son ellos los que lo dejan cuando quieren y él incomprensiblemente ha decidido que sea ahora. Su vuelta le ha venido muy bien a Alemania y es una pena que deje el fútbol porque como aficionado me gustaría seguir viéndole jugar”.



Retomó la broma Carvajal, uno de los rivales de Kroos que mejor le conoce tras una década juntos en el Real Madrid. “No he hablado con él aún. Ojalá pudiésemos atarlo y que estuviese mal para que no pudiese jugar. Es un partido muy especial, lleva más de una década viviendo en nuestro país y es su último campeonato. Lo intentará disfrutar al máximo”, señaló.