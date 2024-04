Carlos Herrera será candidato a presidir la Federación Española de Fútbol

El periodista Carlos Herrera ha confirmado este jueves que se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que tendrán lugar el próximo 6 de mayo.



“Me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol español sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes", ha asegurado el comunicador en su programa 'Herrera en COPE'.



“Le he dado muchas vueltas, lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no la pena. La verdad. les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí”, ha comentado.



Carlos Herrera ya había mostrado su intención de pugnar por la presidencia hace meses y, este jueves, un día antes de que la convocatoria de elecciones sea oficial, ha confirmado su candidatura.



“El fútbol no puede ser parte, créanme, de esa burbuja donde aparecen Ábalos, Armengoles y compañía. El fútbol es, bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de radio, sexo, pareja, de todo; pero normalmente nunca cambia de equipo”, ha comenzado Herrera.



“El fútbol somos nosotros. Y nosotros somos el fútbol. Hay que conseguir que se parezca a ustedes. Ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos los que estamos diciendo. Con buen juego, transparencia, humildad…”, ha continuado.



“Yo le pido a los asambleístas sus avales. Su confianza. En la seguridad de que no les defraudaré”, ha concluido.



La convocatoria de elecciones será oficial mañana viernes 5 de abril y el 7 se abrirá un plazo de cinco días naturales para la presentación de candidaturas. Cada una de estas deberá contar con un mínimo de 21 avales de los miembros de la Asamblea General.



Según ha confirmado la RFEF, a continuación se establecerán dos días para posibles recursos de las candidaturas ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y, una vez queden resueltos estos, serán definitivas.