El Atlético iguala la mejor racha de victorias en la 'Champions' de su historia (1-4)

El Atlético de Madrid y Giuliano Simeone tan solo necesitaron cuatro minutos y cinco segundos para transmitir a toda Europa que su lugar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones no admitía ninguna duda, ganador concluyente frente al Salzburgo, doblegado por el extremo argentino, un ‘doblete’ de Antoine Griezmann y otro tanto de Marcos Llorente.



A su gol en la primera ocasión, Giuliano añadió la asistencia en el minuto 13 al francés para trasladar al marcador todo lo que pretendía el equipo de Diego Simeone, tan seguro, tan certero y con tanta determinación que jamás ofreció realmente ninguna opción a la sorpresa. Termina quinto en la primera fase, directo a octavos de final, a la espera de rival, con unas combinaciones temibles: Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich o, en menor medida, el Celtic.



Ya de por sí es sabida su superioridad sobre el Salzburgo, tan irrebatible como dicta la clasificación. Incluso mucho más. La puso en práctica sobre el terreno, estudiado como tenía a su adversario, al que apagó todo el primer tramo. Hasta el 0-2. Había advertido Diego Simeone del inicio fuerte de su rival. Ni se percibió, contrarrestado por el equipo madrileño, que igualó la mejor racha de triunfos -cinco- de su historia en la Liga de Campeones.



Su presión apabulló al Salzburgo, su precisión lo arrinconó con rotundidad y su velocidad lo desbordó con una celeridad expresiva de la diferencia entre los dos equipos. El dominio era ya absoluto -apenas había permitido 14 pases de su rival-, cuando marcó el 0-1 por medio de Giuliano Simeone. Su entrenador (y padre) le exigía goles. Ahí los tiene. Decisivo.



El extremo, ya internacional absoluto con Argentina, es pura competitividad. Lo más esencial del fútbol. Pero es mucho más que eso. Rápido, atrevido, generoso, solidario, sacrificado, inteligente, agresivo... Y con un buen golpeo. Su derechazo cruzado batió a Schlager cuando apenas pasaban unos segundos del cuarto minuto de juego. Diferencial.



Giuliano es hoy por hoy tan indiscutible en el once de Simeone como Julián Alvarez, Griezmann o De Paul. Se lo ha ganado. Los hechos son indiscutibles sobre sus merecimientos. Fue aún más allá este miércoles, cuando sorteó con un sombrero al portero rival y regaló el 0-2 a Griezmann. No era sencillo el pase. Más de medio gol. Lo remachó el goleador más grande de la historia del club para romper con cuatro choques sin marcar.



Al minuto 13, con apenas un sobresalto justo antes del 0-2 en el área de Jan Oblak, el partido estaba sentenciado. La apariencia en ese sentido, al menos, era muy nítida. El momento de activar el siguiente plan del Atlético: aguardó qué era capaz de hacer el Salzburgo, lo esperó replegado, le dejó el balón... Y aguardó su ocasión al contragolpe.



El paso atrás, quizá excesivo, tal y como había sido la puesta en escena y tal como había descubierto las innumerables grietas defensivas del equipo austríaco, dio vida al conjunto austríaco. Más artificial que real. No creó nada fuera de lo común sobre la portería visitante. Pero jugaba ya tan presente en campo contrario, insistente entre las líneas compactas del equipo de Simeone, protegido en su territorio, que la sensación invitaba a la inquietud del bloque madrileño, solvente en cada detalle, cada cobertura, cada cruce, exitoso en defensa.



Era un quiero y no puedo del Salzburgo, pero debe cuidarlo el Atlético. La dimensión de los próximos rivales que lo aguardan en el máximo torneo europeo es gigantesca en comparación con su oponente de este miércoles, quinto de la liga austríaca, ya eliminado de la Liga de Campeones desde hace semana, retratado con el 0-2 en los primeros 13 minutos.



Al Atlético no le costaba nada, en cambio, crear el caos en la zaga contraria. Antes del descanso, Schlager despejó de milagro un remate a la media vuelta de Griezmann. El aviso del 0-3, en el primer y único minuto del tiempo añadido. Lo marcó el delantero francés, ya por los 14 goles en esta temporada, camino de los 200 tantos con la camiseta rojiblanca (ya suma 195), para reponer las cosas en su sitio, con una contundencia imponente.



Resuelto el partido, la segunda parte fue un trámite, mientras las posibilidades de los rivales circulaban por otros campos de toda Europa. Simeone dio descanso a Giuliano y Julián Alvarez, los únicos que no han descansado en el once en la última serie de cuatro partidos, a los que descargó de la última media hora. El próximo sábado aguarda el Mallorca en el Metropolitano, en la competencia por LaLiga. La Champions no volverá hasta marzo.



Antes, Marcos Llorente añadió el cuarto gol al contragolpe en la segunda parte, con un derechazo en el que agravó aún el daño para el Salzburgo y su portero, Schlager, en una noche aciaga para el guardameta, en la que Simeone dio recorrido ya en el tramo final tanto a Rodrigo Riquelme como a Lemar. Ambos rozaron el 0-5. En cambio, Daghim marcó el 1-4.