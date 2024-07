Así llegan a la final los 26 jugadores de Luis de la Fuente

PORTEROS:

- Unai Simón (5 partidos - 480 minutos - 3 goles encajados - 12 paradas)

El portero titular e intocable de Luis de la Fuente no encajó gol en los duelos grandes del grupo, Croacia e Italia, y los ha recibido en cada eliminatoria hasta la final. Dos porterías a cero, un 77% de acierto en disparos a puerta, un penalti detenido. Arriesgó en exceso en inicios de jugada con el pie que provocaron más de un susto. Firme entre palos, especialmente en cuartos de final ante el arranque de rabia de Alemania.

Es el segundo guardameta con más porterías a cero (6) tras Iker Casillas (16) en fases finales de torneos grandes (Mundial y Eurocopa). Le falta dar el paso en partidos de eliminatoria al todo o nada en los que siempre encajó en siete disputados. Superó en registros de partidos Andoni Zubizarreta y Arconada, haciendo crecer su importancia en la historia de la selección.

- David Raya (1 partido - 90 minutos - 0 goles - 4 paradas)

El gran arranque de competición de la selección española dio espacio a De la Fuente a rotar en la portería ante Albania y premiar el trabajo de Raya en entrenamientos. Brilló y aprovechó su oportunidad el día que se convirtió en el décimo portero español que juega una Eurocopa.

- Álex Remiro (0 partidos jugados)

El portero navarro de la Real Sociedad es el único de los 26 internacionales que no ha tenido la oportunidad de debutar en la Eurocopa.

DEFENSAS

- Dani Carvajal (4 partidos - 4 titular - 381 minutos - 1 gol)

Enterrada la maldición que tenía con la competición, en su primera Eurocopa con 34 años ha sido uno de los pilares defensivos. Sin las lesiones que le alejaron de citas pasadas. Se desquitó a lo grande, marcando en el debut ante Croacia. Jugar con máxima intensidad en cada acción provocó que ante Alemania viese su segunda amarilla.

Sintiendo ya que se perdía la semifinal, se lanzó al cuello de Musiala para poner a salvo el triunfo en los últimos segundos de la prórroga tras el gol en el 119. Recuperó 24 balones (una media de 4,8 por encuentro) y sorprendió con un 92,75% de precisión en el pase -218 completados de 235 intentos). Tras ver la semifinal de la grada volverá para la final con mayor frescura tras una temporada en la que acumula en las piernas 4.238 minutos en 53 encuentros disputados.

- Jesús Navas (3 partidos - 2 titular - 157 minutos)

Ha hecho historia en la Eurocopa convirtiéndose en el jugador de campo español más veterano en jugar una fase final de un gran torneo con 38 años y 231 días. Ha sido el relevo de Carvajal en el lateral derecho, titular ante Georgia en la tercera jornada cuando recibió un pisotón en un pie nada más empezar que le hizo jugar con dolor, según se inflamaba.

Asumiendo el gran reto con pinta de último desafío como internacional, de medirse a Kylian Mbappé en semifinales ante Francia. La sanción de Carvajal impulsó su presencia. De la Fuente no inventó y le dio paso. Sufrió, reculó en exceso en el gol de Francia, peleó y dio todo lo que tenía hasta acabar extenuado y lesionado. Unas molestias en la cadera le hacen llegar muy justo a la final de Berlín. El último representante de la 'generación de oro' es historia de la selección española.

- Aymeric Laporte (5 partidos - 5 titular - 435 minutos)

Su Eurocopa es espectacular. El pilar defensivo de la selección española. Silenciando las críticas que le apuntaron cuando se ligó una sobrecarga muscular que le impidió jugar ante Croacia con un estado físico que demostró era mucho mejor de lo que se pensaba. Recuperó galones ante Italia, ganó ritmo frente a Albania siendo el único titular que se mantuvo.

Dio una exhibición defensiva ante Alemania (9 intercepciones y 6 duelos aéreos ganados), emergiendo en el asedio, y se partió la cara ante su Francia natal. A todas sus virtudes defensivas le añadió buena salida de balón. 53 pases en el último tercio, el segundo central con más tras Rüdiger. El que más conducciones de balón con éxito completa (21).

- Robin Le Normand (5 partidos - 5 titular - 360 minutos)

Ha dado un paso al frente en la Eurocopa en contundencia, el central con más uno por uno ganados, cometiendo ocho faltas, segundo con más tras Van Dijk. Tirando de oficio para frenar rivales y siendo expeditivo. En crecimiento continuo hasta que realizó una mala lectura de partido ante Alemania, en un momento caliente del partido midió mal y una amarilla que ya le impedía estar en semifinales, también le apartó de los cuartos en el descanso.

El riesgo era grande y Luis de la Fuente lo cambió. Un 94,6% de acierto en el pase. Su presencia o la de Nacho es la única duda por despejar por el seleccionador del once de la final. Descansado, parte con ventaja.

- Nacho Fernández (3 partidos - 2 titular - 255 minutos)

Inició la Eurocopa como titular ante la ausencia de Laporte, exhibió firmeza ante Croacia sin cometer una sola falta con cuatro recuperaciones de balón pero un problema muscular le dejó fuera de combate ante Italia y Albania. Regresó a tiempo para entrar al descanso en cuartos frente a Alemania y pasar a ser pilar defensivo examinado en un asedio. Y la ausencia de Le Normand por sanción le volvió a abrir la puerta del once ante Francia en un duelo que inició de central y acabó sacando del apuro a De la Fuente como lateral ante la ausencia de Carvajal y el estado de Navas.

Capeó con Mbappé primero y Barcola después sacando como pudo los duelos de velocidad y tirando de su veteranía. Ha demostrado los motivos por los que fue llamado para el torneo tras un año de ausencia. No jugaba con España desde la Liga de Naciones conquistada. Resolvió su futuro, la salida del Real Madrid en plena competición.

- Dani Vivian (2 partidos - 1 titular - 122 minutos)

Acudiendo como cuarto central de la lista ha tenido más minutos de los que podía imaginar. Titular debutando en partido oficial con la selección española ante Albania, dejando gran sensaciones y mucho oficio en su primer día en la exigencia de un gran torneo. Recuperó nueve balones. Y cuando menos lo esperaba tuvo que saltar de nuevo al campo en un momento trascendental, en semifinales ante Francia, para jugar la segunda parte y aumentar la fortaleza defensiva. Sin mostrar nerviosismo y actuando con aplomo. Aparición con mucho futuro para De la Fuente.

- Marc Cucurella (5 partidos - 5 titular - 456 minutos - 53,27 kilómetros)

Era el as en la manda de Luis de la Fuente que nadie esperaba y protagoniza una Eurocopa para enmarcar. Un titán en el carril izquierdo, recitales de máximo compromiso cada partido con un gran despliegue físico. Sufrió ante Alemania por la diferencia de estatura, expuesto ante la superioridad que hicieron por su banda y sin poder frenar la acción que empataba el encuentro en el minuto 89.

Pero su torneo es sobresaliente. De todos los jugadores que han disputado la Eurocopa es el tercero que más balones recuperó (60) y es el cuarto con más duelos defensivos ganados (27). Además es una de las claves del gran ambiente que reina dentro de la concentración. Siempre generando bromas y riéndose de cada 'meme' que se ha creado con su pelo. Escucha el cántico de la grada española en cada partido y ha puesto de moda las pelucas en la afición. Vive un momento soñado.

- Alejandro Grimaldo (2 partidos - 1 titular - 114 minutos)

Es el futbolista con el protagonismo más alejado del que se podía esperar antes del inicio de una Eurocopa en la que se perfilaba titular tras su temporada para enmarcar en el Bayer Leverkusen. Y lo bien que habla de él es la amistad que ha generado con el compañero que le ha quitado el puesto, Cucurella.

Se estrenó como titular ante Albania, en las rotaciones masivas de De la Fuente, dejando grandes sensaciones y mostrando su potencial. Recorrió hasta 11,67 kilómetros con una velocidad máxima de 31,3 km/h. Recuperó ocho balones. Pero el seleccionador considera más fiable en labores defensivas a 'Cucu' y apenas ha vuelto a aparecer.

CENTROCAMPISTAS

- Rodri Hernández (5 partidos - 5 titular - 476 minutos - 62,66 kilómetros)

Con 476 minutos es el jugador de campo que más ha jugado con España en la Eurocopa y sus números totales son una auténtica locura. Lleva 62 partidos en su temporada, 5.382 minutos, y sigue al pie del cañón. Al límite en el físico, hasta el punto de pedir el cambio en semifinales pero anularlo ante los arreones finales de Francia que podían provocar la prórroga.

El líder de la selección española al mando de todo es el centrocampista que más recupera en campo contrario del torneo (29) y el segundo que más duelos aéreos gana (11). Fue creciendo con los partidos, tras sufrir calambres ante Croacia, imponiendo su figura ante Italia, descansó por sanción contra Albania para ganar aliento para sostener a su equipo en los cruces de grandeza. Un 93,8% de precisión en el pase (382 completados de 406). Un recital de entrega con 62,66 kilómetros recorridos (más de 12 por encuentro). Autor de un gol que cambió el rumbo de los octavos ante Georgia para acabar goleando.

- Martín Zubimendi (3 partidos - 1 titular - 95 minutos)

Asume su rol a la sombra de Rodri y siempre está listo cuando De la Fuente le necesita. Titular ante Albania, entrando en los minutos finales en dos encuentros más para pelear y sostener el triunfo. 98% de acierto en el pase. En su estreno en la tercera jornada del grupo su mejor dato de pases largos, completando cinco de seis. Ante dio seguridad con balón y ganó un duelo en los momentos claves.

- Fabián Ruiz (2 partidos - 2 titular - 179 minutos)

Era una de las dudas del once de De la Fuente en una demarcación en la que pugnaba con Mikel Merino y su nivel no ha dejado lugar a la duda. Lo ha hecho todo bien en la competición, liderando el juego con calidad, llegando a área rival, chutando desde fuera del área, preciso en el pase (91,5%) y con gran despliegue (23,74 kilómetros). Marcó un gran gol a Croacia tras dos bellos recortes, uno de tacón, que disparó el mejor torneo como internacional.

- Mikel Merino (6 partidos - 1 titular - 177 minutos)

Perdió la titularidad en favor de Fabián pero se ha convertido en uno de esos suplentes perfectos de los que siempre tira De la Fuente. Tras ser titular ante Albania pasó a la historia de la selección española en los cuartos de final. Detuvo el tiempo con un salto y un testarazo que tumbó a Alemania en el minuto 119, destrozando el reto del anfitrión que nunca había superado España.

En Stuttgart. En el mismo escenario donde había debutado como internacional y en el que su padre había marcado un gol con Osasuna. Hizo la misma celebración en un momento tan especial. Aumentó la fortaleza física en el centro del campo cuando entró en las segundas partes. Ganó 11 duelos aéreos ganados, tantos como Rodri con menos minutos. Más impreciso en el pase que como en él es habitual, con un 69% de acierto, pero sumándose con peligro al ataque y acariciando más goles del que marcó para la eternidad.

- Pedri (4 partidos - 3 titular - 190 minutos)

Una durísima entrada de Toni Kroos frenó en seco el reencuentro consigo mismo, volviendo a disfrutar de nuevo del fútbol en la selección alejado de las lesiones musculares. La patada provocó un mal giro y un esguince de rodilla que le hizo decir adiós a la Eurocopa en los primeros minutos de unos cuartos de final que comenzó acariciando el gol con un disparo.

De la Fuente le esperó hasta el final y encontró el premio en su rendimiento. Pedri dirigió los ataques en la zona final desde la mediapunta en la que se sintió cómodo, dando once pases que acabaron en tiro, y cuatro clave en acciones de peligro. También acabando jugada con seis disparos, cuatro a portería rival sin lograr marcar. Se quedó en la concentración para seguir viviendo la experiencia hasta el final con sus compañeros.

- Fermín López (1 partido - 0 titular - 28 minutos)

Las sensaciones que dejó en la oportunidad que tuvo, 28 minutos ante Albania, no fueron positivas. Le pudo el escenario y jugó demasiado acelerado, impreciso en transiciones como no suele en el Barcelona y cometiendo pérdidas que han provocado que no haya vuelto a contar para De la Fuente. Estaba llamado a aportar gol desde segunda línea pero no ha podido demostrarlo. Sin embargo, es uno de los jugadores más sonrientes en cada entrenamiento y una de las claves del buen rollo que se vive dentro.

- Álex Baena (2 partidos - 0 titular - 25 minutos)

Fue uno de los cambios que usó De la Fuente en la fase de grupos de la Eurocopa, entrando en dos ocasiones desde el banquillo para aprovechar sus virtudes, la visión en el pase y el peligro en contragolpe. En los cruces ya no ha vuelto a aparecer.

- Dani Olmo (5 partidos - 2 titular - 341 minutos - 3 goles - 2 asistencia)

Ha sabido esperar su momento, aprovechar cada minuto que le dio De la Fuente cuando apostó por Pedri por delante suya y acabar siendo el jugador más decisivo en área rival de la selección española. Dio el pase del gol del triunfo ante Albania y ha marcado en cada eliminatoria. A Georgia, Alemania y Francia. Decisivo. Máximo goleador del equipo, peleando con Harry Kane por serlo del torneo el que marque en la final, y aspirando a mejor jugador de la Eurocopa.

De jugador número 12 al 10. La referencia ofensiva con 15 tiros, el segundo con más del torneo, 6 a puerta. Provocó tres tarjetas de rivales. Salvo ante Croacia, que ya entró con el duelo sentenciado, siempre ha hecho gol o ha dado asistencia en todos los partidos convirtiéndose en el futbolista que más ha participado en tantos de la Eurocopa. Se ha convertido en el máximo asistente de España en la historia de la Eurocopa, igualando las cinco de Cesc Fábregas.

DELANTEROS

- Nico Williams (5 partidos jugados - 5 titular - 404 minutos - 1 gol - 1 asistencia)

Ha desatado el mejor de sus niveles confirmándose como una referencia del juego de la selección. Incansable en el intento es el segundo futbolista de toda la Eurocopa que más regates lanza a rivales (46), solamente superado por Doku. Firmó un gol de estrella, regateando en carrera y con disparo potente arriba en la remontada de octavos de final ante Georgia. Dio una asistencia.

Se ha elevado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo. Suyo es el récord de regates intentados en un partido con 13 ante Italia. Y exhibió una punta de velocidad que alcanzó 35,8 km/h. Tiene detrás a grandes equipos que desean su fichaje y ha intentado no quitar el foco del campo.

- Lamine Yamal (6 partidos - 6 titular - 418 minutos - 1 gol - 3 asistencias)

Con 16 años, 17 recién cumplidos en la final, firma una Eurocopa sin precedentes en la historia de la competición y para enmarcar. La gran sensación del torneo con un gol que provocó la reacción de España en semifinales ante Francia de máxima belleza. Su zurdazo a la escuadra lejano y el partido que realizó quedan como una de las grandes actuaciones individuales de Alemania'24.

Ha ido batiendo récords, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar y en se titular en una Eurocopa, en marcar, en hacerlo en unas semifinales a su edad, algo que nadie logró tampoco en Mundial y Copa América. Ha dado tres asistencias y con una más será el jugador español que más da en una misma edición. Es el delantero que más pases clave da (7), el tercero en regates (43) y el cuarto que más completa (26). Realizó once ante Georgia, el récord del torneo. Un recital de un niño jugando entre mayores.

- Ferran Torres (5 partidos - 1 titular - 152 minutos - 1 gol)

Aprovechó su única titularidad, ante Albania, para marcar el tanto del triunfo y demostrar las razones por la que está en el torneo. Ante Alemania tuvo en sus botas la sentencia pero falló un mano a mano ante Manuel Neuer después de darlo todo en banda derecha al entrar por Yamal, con las ayudas defensivas que su compañero no realizó y provocaron su cambio. Es un cambio habitual de De la Fuente para aumentar la amenaza al rival en los minutos finales.

- Álvaro Morata (6 partidos - 5 titular - 386 minutos - 1 gol)

El ruido que le acompañó fuera en sus declaraciones, primer capitán que no comparece en una sola rueda de prensa en todo el torneo, lo cambió por sacrificio dentro del terreno de juego. Señalado por todos sus compañeros como capitán perfecto, su gran inicio de torneo marcando el primer tanto del camino ante Croacia, perdió en acciones de remate pero ganó en lucha. Convierte cada encuentro en una batalla en la que se vacía y se marcha del campo habiéndolo dado todo.

El 9 indiscutible de Luis de la Fuente, máximo goleador español del torneo (7 goles), se convertirá en la final en el jugador con más partidos en la competición (14). Ha rematado en nueve ocasiones, cuatro a puerta para hacer un gol. Frente a Francia en semifinales ni remató. Pelea todo, lanza la presión, inicia la defensa desde arriba y ha cometido hasta once faltas siendo el delantero centro que más hizo en la Eurocopa. Tiene dudas sobre su continuidad en la selección y busca una cita con la historia en la final tan esperada en su tercera Eurocopa.

- Mikel Oyarzabal (6 partidos - 1 titular - 175 minutos)

De la Fuente tiene en él una fe ciega y ha disputado minutos en todos los partidos de la Eurocopa, con una titularidad frente a Albania. Y eso que hasta la final no ha hecho un buen torneo, pero es el futbolista elegido para entrar por Morata y jugar como 9.

Salvo ante Alemania que jugó unos minutos en la banda de Nico Williams y fue cuando más cerca estuvo del gol. Apenas tuvo cinco duelos ofensivos de los que ganó dos. Sólo intentó dos regates de los que completó uno y chutó cuatro veces, una a puerta. Un Oyarzabal más cohibido de lo habitual hasta la cita de Berlín.

- Joselu Mato (1 partido - 1 titular - 71 minutos)

Un protagonismo menor que el esperado no debutó hasta el tercer partido, titular ante Albania el día que demostró que es un rematador puro. Dos remates y una tijera con la que acarició el gol. Sin embargo le ha faltado continuidad porque cuando Morata salió del campo, De la Fuente apostó antes por Oyarzabal. Su presión le hizo robar dos balones en el último tercio de campo estando entre los puntas que más lo lograron.

- Ayoze Pérez (1 partido - 0 titular - 12 minutos)

Las sensaciones que transmitió en cada entrenamiento sorprendieron a todos y se perfilaba como una opción de banquillo que usaría mucho De la Fuente. Se estrenó ante Italia, dejando en 12 minutos gestos de calidad y ocasiones de gol -2 tiros a puerta, 4 regates-, pero sufrió una elongación muscular de la que no ha terminado de recuperarse y le ha apartado del torneo. EFE