Ancelotti: "No creo que sea el más tonto"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, huyó de las críticas a su equipo y a él mismo tras la goleada recibida en la Supercopa de España ante el Barcelona (2-5) al asegurar que no piensa que sea “el mejor” ni “tampoco el más tonto”, a la vez que defendió que están dolidos pero “no hundidos”.

“La verdad es que no sigo la onda de la crítica, de que un día eres el mejor del mundo y otro día eres el más tonto. La experiencia en este mundo me ha dado el equilibrio para no seguir esta onda, porque si la sigues acabas sin saber quien eres. No pienso que soy el mejor y tampoco el más tonto”, dijo en rueda de prensa.

“A mi no me molesta nada porque el equipo está bien trabajado. Trabajamos todos los días. No me molesta porque no es la verdad”, añadió.

Ancelotti además defendió que está en el lugar que quiere estar y que ansían otros entrenadores.

“No es difícil. El sitio más bonito del mundo a nivel profesional es donde estoy yo, en el banquillo del Real Madrid; donde todos los entrenadores quieren estar un día. Mi posición es la más sencilla del mundo”, señaló.

Por otro lado, reconoció que les dolió “mucho” la goleada en el clásico, pero defendió a sus futbolistas y ponderó el hecho de que tengan ya un partido, este jueves en octavos de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, para reaccionar.

“Es una oportunidad importante de salir del mal partido hecho, que nos ha dolido mucho; pero no estamos hundidos. Queremos reaccionar. Viene bien este partido y ojalá salga bien y el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día”, declaró.

“Es un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante. Queda una temporada en la que estamos en todas las competiciones y bien posicionados. Obviamente ha sido un mal partido, con un montón de errores que hemos evaluado y buscado la solución”, continuó.

“La falta de compromiso es algo colectivo, no individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas. Y nada más que añadir. La palabra compromiso se usa muchas veces porque, unido a la calidad, se tiene el éxito. Hay que poner el compromiso individual juntos, eso es lo que nos faltó contra el Barcelona”, completó.

Ancelotti insistió en la confianza en sus futbolistas: “Es una plantilla que tiene juventud, energía, calidad, compromiso, aunque no siempre es capaz de mostrarlo. Confío totalmente en esta plantilla porque hace un mes ganamos un Mundial, hace seis meses ganó la Copa de Europa… Y estamos compitiendo en todas las competiciones".

"Hemos perdido una final, estamos dolidos, pero hemos ganado muchas finales; y el otro día pagamos la cuenta de todo lo que hemos hecho. Ha sido una cuenta cara, pero ha sido un partido. Y vamos a luchar y pelear hasta el final, como siempre. Yo sigo confiando en mis jugadores, sobre todo en los que en este momento no están sacando su mejor versión”, añadió.

Por otro lado, evitó dar explicaciones ante la prensa sobre, según su análisis, a qué se debió la goleada ante el FC Barcelona.

“Esto es una rueda de prensa y no un debate. La discusión la hago con mi cuerpo técnico y con mis jugadores para buscar una mejor solución posible. No me parece el sitio más indicado para abrir un debate”, señaló.