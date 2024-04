Mª Estrella Pérez Freire: “Nuestro centro siempre ha apostado por la práctica deportiva”

Mª Estrella Pérez Freire, nacida en Irixoa (A Coruña) en 1961, ha sido docente de la especialidad de Administración de Empresas en los centros IES Terra de Soneira, IES de Curtis, IES de Fene. En el año 2010, por concurso de traslados, y tras un cambio de especialidad a Organización e Gestión Comercial, inicia su etapa en el IES Ramón Menéndez Pidal-Zalaeta.



Los últimos diez años de su vida han estado ligados con la gestión de la dirección del centro, los dos primeros como vicedirectora y los ocho restantes como directora; lo que le aporta una visión muy amplia de la realidad del mismo.

¿Cómo definiría, en general, el centro que usted dirige?



Nuestro centro ubicado entre las olas del Orzán y el corazón del barrio de Monte Alto, acoge en sí mismo las inercias de esas fuerzas de la naturaleza y de la población asentada que le otorgan su propia singularidad.



Somos un centro público con un número de más de 850 alumnos, en el cual coexisten: ESO, Bachillerato (modalidades Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades y Xeral), Así como Ciclos Formativos de la familia de Comercio y Marketing (en oferta ordinaria y dual).



Nuestros objetivos son: Impulsar un centro activo en el que se fomente la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. Promoción de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. Promover la igualdad entre mujeres y hombres, luchando contra todas las formas de discriminación por razón de sexo. Trabajar para mejorar el clima de convivencia en la búsqueda del máximo rendimiento académico. Favorecer la integración y adaptación de todo el alumnado. Mejorar la orientación académica y profesional de los estudiantes. Promover el uso técnico y ético de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Incrementar la formación en otros idiomas y seguir fomentando el hábito lector. Formar personas para un mercado laboral globalizado y competitivo. Activar la bolsa de trabajo y activar un sistema de retroalimentación con el tejido empresarial para mejorar la formación de los estudiantes.

¿A nivel personal, le gusta el deporte?



Personalmente me gusta el deporte, sin embargo, no soy una persona activa en ese aspecto, tan solo me acerco a él con caminatas, rutas de senderismo y mi querido Pilates que me ayuda con mis problemas de espalda. Como espectadora si le dedico más tiempo: baloncesto, tenis principalmente y comparto el futbol con mis hijos.

Conseguimos que nuestro patio siga siendo asaltado en el tiempo libre para que se jueguen todo tipo de partidos

¿Cómo de importante es para su centro el deporte?



Tengo la gran fortuna de gestionar un centro en el cual siempre se ha apostado y fuerte por la práctica deportiva, en este momento la fuerza radica en el vóley femenino, pero han pasado por estas instalaciones todo tipo de deportes fomentados por Pepe Díaz (profesor de Educación Física, presidente honorífico de nuestro club) que sentía la inquietud y darle valor a la actividad física en todos los campos posibles. También existe oferta de esgrima en colaboración con el Club 100 Tolos. Dentro de las posibilidades que tenemos, es decir de nuestra capacidad en instalaciones, que evidentemente es limitada y aun así conseguimos que nuestro patio siga siendo asaltado en el tiempo libre para que se jueguen todo tipo de partidos, intentamos que la oferta sea importante. Hagamos memoria, en este centro se ha practicado: Baloncesto masculino y femenino, futbol sin competición, vóley masculino y femenino, tenis de mesa masculino, rugby y beisbol

¿Cree que se debería apostar por más horas lectivas de deporte?



No se trata de que lo consideremos, es que ya lo hacemos desde hace muchos años. En1º y 2º de ESO nuestra oferta educativa ha incrementado una hora a la materia de Educación Física porque consideramos que es imprescindible para un desarrollo integral de los adolescentes. Siempre que nuestras capacidades como centro nos los permiten ofrecemos más actividad física.

¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años la percepción que se tiene de los profesores de educación física?



Entiendo que existe una puesta en valor de los mismos, y no tan sólo porque se les denomine de otra forma, no se trata de un cambio de siglas, sino de un reflejo del cambio de valoración de la propia sociedad.



La importancia global del deporte se ha incrementado en las últimas décadas, la accesibilidad a la práctica del mismo ha posibilitado que los hábitos de todos mejoren considerablemente. Su figura es en muchos casos un referente para el alumnado, cercanos, implicados y siempre ayudando a mejorar no tan solo la forma física, sino que en muchos casos estableciendo estrategias de superación y mejora de la autoestima, dado que en la práctica del deporte ser capaz de ensalzar el respecto es un valor fundamental que en los centros educativos necesitamos como complemento para que la convivencia sea posible.

¿Qué ventajas en su formación observa en las niñas y niños que hacen más deporte?



Evidentemente si observamos tan sólo el lado físico las consecuencias son en general mejora de la salud, hábitos saludables, también en alimentación adecuada, sobre todo. Desde el ámbito docente es muy positivo les ayuda enormemente a ser más responsables, aumenta su resiliencia al fracaso, incrementan sus capacidades de esfuerzo, concentración y planificación e incluso alejándolos de otro tipo de actividades no beneficiosas para ellos. Refuerzan su relación de grupo, y aprenden la gran importancia del respecto como ya he dicho antes.

De sus proyectos en materia de deporte escolar ¿de qué está más orgulloso?



Primero, mi herencia, mis niñas de vóley, el club de vóley Zalaeta, con casi 50 años de existencia fundado como ya he dicho por Pepe Díaz en 1975, que en estos momentos el primer equipo está disputando la fase de ascenso a Primera División femenina. Algo muy merecido después de muchos años de trabajo. Y a esto le tenemos que sumar todas las peques, infantiles, cadetes y juveniles que juegan en los equipos inferiores y que nos permiten abrir nuestras puertas no tan solo a nuestro barrio sino a la ciudad entera, pedimos perdón a esas más de cien niñas que no hemos podido acoger en el último año, pero nuestras posibilidades son limitadas. Y, segundo, hábitos de vida saludables unido a la Educación Física en la cual se incluye la práctica de: natación, surf, escalada, rocódromo, ciclismo, rutas en la naturaleza, nieve… que lo que busca es una iniciación en diferentes actividades y deportes.



¿Siente el apoyo de las familias a la hora de emprender nuevas ideas de este tipo?



Por supuesto, las actividades que se realizan necesitan siempre de un apoyo fundamental de las familias, son ellas en numerosas ocasiones las que tienen que ayudar y complementar con trasporte y otras funciones para que los niños y niñas puedan realizar las actividades.



Está claro que necesitamos ir de la mano para conseguir que esta práctica deportiva funcione, no tenemos ingresos extraordinarios que nos permitan ayudar a las familias con el costo económico que esto pueda suponer, tenemos que agradecerles su implicación y su apuesta por elegirnos.

¿Qué planes tienen para el futuro en materia de deporte escolar, mantener las iniciativas actuales, aumentarlas…?



Como centro educativo tenemos limitaciones, nuestros sueños seguir creciendo a nivel deportivo, pero nuestra realidad es que con las instalaciones que tenemos no podemos aumentar más lo que ofrecemos dado que no tenemos espacio para ello. Evidentemente un buen sponsor para nuestras campeonas de vóley sería un regalo maravilloso. Dentro de nuestras posibilidades reales deseamos seguir manteniendo lo que en estos momentos tenemos y mejorar constantemente la calidad en esas actividades.

Un deseo para su centro en el futuro inmediato, relacionado o no con el deporte…



La educación es uno de los pilares de la sociedad, observamos en los últimos años que hay aspectos que se han deteriorado, y la mayor parte de las voces públicas que se pronuncian abogan por una disminución de ratios, un incremento del profesorado y mejoras indudables en las infraestructuras y dotaciones de los centros, es mi gran des. También observamos que los conflictos son cada vez mayores y más difíciles de solucionar, creemos que es necesario generar una estructura de contención y ayuda que englobe servicios sociales, sanidad y educación. Es un tema urgente, con un calado social profundo, en el cual es preciso empezar a trabajar ya. Deportivamente quiero más niños y niñas corriente en las pistas, jugando a vóley, a baloncesto ,a quadball… a lo que sea pero moviéndose ; siempre será positivo.