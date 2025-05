Yeremay sabrá el próximo lunes si su mes de junio pasa por Eslovaquia

En esta gestión de los valores de mercado que está haciendo el Deportivo, hay que tener en cuenta una variable que puede activarse el próximo lunes y que dispararía todavía más la cotización de Yeremay. Un día después del choque en La Romareda, el día 26 de mayo, Santi Denia ofrecerá la lista del Europeo Sub 21 que se disputará el próximo mes de junio en Eslovaquia.



El jugador canario no estuvo presente en la última lista de marzo, pero ha estado en el radar del seleccionador durante toda la temporada. En la primera vuelta acudió a dos convocatorias en las que participó en dos partidos, aunque en la segunda tuvo que regresar a A Coruña antes de tiempo por problemas en una rodilla.



Ahora, después de mantener el ritmo de producción en la segunda vuelta, con quince goles y cinco asistencias que respaldan su candidatura, el ‘10’ blanquiazul aspira a poner la guinda a su espectacular temporada de debut en el fútbol profesional acudiendo a su primer torneo internacional con la selección. Aunque a juzgar por sus palabras, quizá no le vendría mal tomarse unas vacaciones después de haber llegado justo de fuerzas al tramo final. “Ya estamos a final de temporada y llevo muchos minutos encima. Esta semana me controlaron las cargas porque venía tocado del partido del Sporting. También hace dos días que venía con unos dolores en el cuello que aún sigo teniendo. Estoy mejor, pero están controlándome las cargas, ahí vamos. Ahora a acabar estos dos partidos que quedan y tomarse un descanso, que el cuerpo lo pide”.



Todo el mes de junio 'ocupado'

Si finalmente Denia recluta a Yeremay, el atacante deportivista tendría que incorporarse a la concentración a partir del 31 de mayo, inmediatamente después del último encuentro de Liga ante el Elche en Riazor. El combinado nacional se concentrará en Las Rozas hasta el día 8 de junio y el 6 disputará el último partido de preparación ante Ucrania. El torneo arranca el día 11 y se prolongará hasta el 28.



Participar en el Europeo supondría reducir el tiempo de descanso para Yeremay o para otros futbolistas blanquiazules a los que Santi Denia ha tenido monitorizados y que tienen menos opciones, pero que no están del todo descartados como es el caso de Mario Soriano. El madrileño tiene pasado internacional en categorías inferiores, pero desde que llegó al Deportivo no ha vuelto a ser citado.



David Mella, otro de los habituales en este tipo de citas, se quedó sin opciones después de la lesión sufrida hace unas semanas y que lo mantiene en el dique seco para este final de campaña. Al extremo no le viene mal el descanso, de todas formas, ya que viene de un año muy exigente después de quedarse prácticamente sin vacaciones el pasado verano por el Europeo Sub 19 en el que España terminó proclamándose campeona. Además, si todo va según lo previsto, el canterano participará en el Mundial Sub 20 de Chile que se disputa en septiembre y octubre. En caso de que Mella acuda a este torneo, se perderá varios partidos de la primera vuelta con el Deportivo, que dispondrá de uno de sus mejores jugadores para empezar la Liga, pero tendrá que aprender a convivir sin él al menos un mes.