Yeremay da la cara por Benassi: "El Dépor tiene a la persona perfecta para llevarnos a Primera"

Yeremay Hernández compareció al término del Deportivo-Granada y, preguntado por los cánticos contra el director general del club, Massimo Benassi, no se mordió la lengua. El canterano, que mantiene una gran relación con el dirigente italiano, salió a dar la cara y recalcó que "el Dépor tiene a la persona perfecta" para subir a "Primera División".

"No quiero decir nada que luego salga un poco raro. Yo conozco muy bien a Massimo, como ya sabéis. Pienso que el Dépor tiene a la persona perfecta para llevarnos a Primera División. Es una persona inteligente, que no para de trabajar", explicó el '10' deportivista, que aseguró que esta misma mañana había desayunado con él y lo considera "un trabajador increíble".

"No piensa en otra cosa que no sea el Dépor. Al final, escuchar 'que te vayas ya' o cosas de esas está mal. Seguramente él esté ahora mismo un poco 'jodido', pero el Dépor tiene la persona correcta para llevarnos a Primera División. Si te digo la verdad, llevábamos cuatro años en Primera RFEF y llegó él y nos subió. Subimos a Segunda y ahora el objetivo era quedarnos, no bajar. Lo consiguió", añadió Hernández.

El extremo continuó recalcando su incomprensión por los gritos: "Personalmente, no lo entiendo. Cuando no se logren los objetivos, me callaré y no diré nada. Pero joder, hay que ser un poco agradecidos. Veníamos de cuatro años de estar en la mierda, llega Massimo y subimos. Y este año nos hemos quedado. Estamos en una situación muy, muy buena. Si el año que viene no es así, me callaré. Pero este no. Hacía cuatro años que no estábamos en el fútbol profesional. No voy a hablar más porque no me va ayudar tampoco a mí".